Ukraine greift eine der größten Raffinerien Russlands an

Die Ukraine setzt ihre Angriffe auf russische Ölanlagen fort: Ein Komplex in Ufa wurde getroffen, ein Hafen in Primorsk lahmgelegt.

Die Ukraine hat die russische Raffinerie in Ufa in Zentralrussland angegriffen. Der zur russischen Firma Bashneft gehörende Komplex, einer der größten des Landes, liegt etwa 1.400 Kilometer von der Frontlinie entfernt. Zuvor hatten ukrainische Drohnen ein Ostsee-Ölterminal angegriffen und zeitweise lahmgelegt.

Videoaufnahmen in sozialen Medien zeigen, wie eine Drohne auf Gebäude der Novoil-Raffinerie zufliegt und dann auf die Anlage stürzt. Anschließend ist ein großer Feuerball zu sehen. Der Gouverneur der russischen Region Bashkortostan, Radiy Khabirow, sprach von einem Terrorangriff. Er bestätigte, dass eine Drohne die Anlage getroffen habe, und sagte auf Telegram, dass eine weitere Drohne abgeschossen worden sei.

Nach Angaben des Gouverneurs habe es keine Verletzten gegeben, an der Produktionsanlage seien "kleine Schäden" entstanden. Ein Feuer sei ausgebrochen, das aber gelöscht wurde. Die russischen Angaben und das tatsächliche Ausmaß der Schäden konnten bislang nicht unabhängig überprüft werden. Wie der britische "Guardian" berichtet, hat sich der ukrainische Geheimdienst HUR zu dem Angriff bekannt.

Russische Hafenanlage lahmgelegt

Nach einem weiteren Drohnenangriff auf einen Hafen in der russischen Ostseestadt Primorsk musste dort sogar die Ölverladung unterbrochen werden. In der Nacht auf Freitag waren nach Berichten der Nachrichtenagentur Reuters Dutzende Drohnen auf das Hafengebiet geflogen. Während die russischen Behörden von einem Feuer sprachen, das schnell gelöscht wurde, berichtete Reuters von zwei beschädigten Tankern. Sowohl die "Kusto" als auch die "Cai Yun" sind Teil der Schattenflotte Russlands und auf den Seychellen registriert. Primorsk ist der größte Ölexport-Hafen in West-Russland.

Die Ukraine versucht seit mehreren Monaten, die Ölinfrastruktur Russlands mit gezielten Angriffen zu schädigen. Immer wieder werden Raffinerien auch weit im Landesinneren Russlands angegriffen, fast immer mit Drohnen, die die russische Luftabwehr überlisten. Ziel ist es, Moskaus Einkommen aus der Ölproduktion und aus Ölexporten – ein wesentlicher Teil der russischen Einnahmen – zu reduzieren. Infolge mehrerer ukrainischer Angriffe auf Raffinerien waren im Sommer die Benzinpreise an russischen Tankstellen deutlich gestiegen.