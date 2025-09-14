t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikUkraine

"Sapad"-Manöver: Russland testet Hyperschallrakete in Barentssee

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextAmazon führt neues Modell für Retouren ein
TextMüller mit Dreierpack an seinem Geburtstag
TextAuto fährt gegen Baum – drei Tote
TextWM: Desaster für Doppel-Olympiasieger
TextDarum fällt der "Fernsehgarten" aus

Ziel in der Barentssee
Russland hat Hyperschallrakete bei "Sapad"-Manöver getestet

Von reuters
14.09.2025 - 09:34 UhrLesedauer: 2 Min.
Hyperschallrakete an russischer MiG-31 (Archivbild): Die Raketen gelten als quasi "unbesiegbar".Vergrößern des Bildes
Hyperschallrakete an russischer MiG-31 (Archivbild): Russland hat den Einsatz getestet. (Quelle: Pavel Golovkin/dpa)
News folgen

Nach russischen Angaben hat das Militär im Rahmen des "Sapad"-Manövers eine Hyperschallrakete getestet. Demnach wurde ein Ziel getroffen.

Russland hat nach eigenen Angaben eine Hyperschall-Rakete erfolgreich getestet. Die Rakete vom Typ Zirkon sei am Sonntag während des Militärmanövers "Sapad 2025" auf ein Ziel in der Barentssee abgefeuert worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Den in Echtzeit erhaltenen objektiven Überwachungsdaten zufolge sei das Ziel durch einen direkten Treffer zerstört worden. Die Barentssee liegt nördlich von Norwegen und dem europäischen Teil Russlands.

Loading...

Russland und Belarus haben am Freitag ihr gemeinsames Großmanöver an der Grenze zum Nato-Territorium begonnen. Die Übung mit dem Namen "Sapad 2025" ("Westen 2025") finde in beiden Ländern sowie in der Ost- und Barentssee statt, wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte.

"Sapad"-Manöver: Sorge in Polen

Das Manöver kommt in einer Zeit außergewöhnlich hoher Spannungen zwischen Russland und der westlichen Welt. Am Mittwoch hatte Polen mit Unterstützung seiner Nato-Verbündeten mutmaßlich russische Drohnen über seinem Luftraum abgeschossen. Die Regierung in Moskau weist eine Verantwortung für den Vorfall zurück.

Bereits vor dem Vorfall hatte der polnische Ministerpräsident Donald Tusk die "Sapad"-Manöver als "sehr aggressiv" bezeichnet. Belarus grenzt auch an die Nato-Mitglieder Litauen und Lettland.

Ziel des bis zum 16. September geplanten Manövers sei es, die Fähigkeiten von Kommandeuren und Stäben sowie die Zusammenarbeit und die Ausbildung von Truppen zu verbessern, hieß es aus Moskau. In einer ersten Phase sollen die Truppen die Abwehr eines Angriffs auf Russland und dessen Verbündeten Belarus simulieren. Die zweite Phase konzentriere sich auf die "Wiederherstellung der territorialen Integrität des Unionsstaates und die Zerschlagung des Feindes". Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hatte am Donnerstag erklärt, die Übungen, auch die in der Nähe der polnischen Grenze, richteten sich nicht gegen ein anderes Land.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur Reuters
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
MilitärMoskauNorwegenRussland
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom