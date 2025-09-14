Stille bei Bayern-Spiel: Das war der Grund

Ziel in der Barentssee Russland hat Hyperschallrakete bei "Sapad"-Manöver getestet

Von reuters 14.09.2025 - 09:34 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Hyperschallrakete an russischer MiG-31 (Archivbild): Russland hat den Einsatz getestet. (Quelle: Pavel Golovkin/dpa)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Nach russischen Angaben hat das Militär im Rahmen des "Sapad"-Manövers eine Hyperschallrakete getestet. Demnach wurde ein Ziel getroffen.

Russland hat nach eigenen Angaben eine Hyperschall-Rakete erfolgreich getestet. Die Rakete vom Typ Zirkon sei am Sonntag während des Militärmanövers "Sapad 2025" auf ein Ziel in der Barentssee abgefeuert worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Den in Echtzeit erhaltenen objektiven Überwachungsdaten zufolge sei das Ziel durch einen direkten Treffer zerstört worden. Die Barentssee liegt nördlich von Norwegen und dem europäischen Teil Russlands.

Loading...

Russland und Belarus haben am Freitag ihr gemeinsames Großmanöver an der Grenze zum Nato-Territorium begonnen. Die Übung mit dem Namen "Sapad 2025" ("Westen 2025") finde in beiden Ländern sowie in der Ost- und Barentssee statt, wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte.

"Sapad"-Manöver: Sorge in Polen

Das Manöver kommt in einer Zeit außergewöhnlich hoher Spannungen zwischen Russland und der westlichen Welt. Am Mittwoch hatte Polen mit Unterstützung seiner Nato-Verbündeten mutmaßlich russische Drohnen über seinem Luftraum abgeschossen. Die Regierung in Moskau weist eine Verantwortung für den Vorfall zurück.

Bereits vor dem Vorfall hatte der polnische Ministerpräsident Donald Tusk die "Sapad"-Manöver als "sehr aggressiv" bezeichnet. Belarus grenzt auch an die Nato-Mitglieder Litauen und Lettland.