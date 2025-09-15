Auch in mehreren europäischen Staaten gibt es junge Unternehmen, die Abfangdrohnen entwickelt haben. Zivile Technologien, die auf Risikominimierung setzen müssen, werfen Netze auf gegnerische Drohnen ab. Technisch möglich sind auch Waffen, die angreifende Flugkörper durch Störsender neutralisieren oder in der Luft zerstören. So hat das schwedische Start-up Nordic Air Defence seine Abfangdrohne Krueger100 vorgestellt, die KI-unterstützt und mit Infrarotsucher ausgestattet mehr als 270 Kilometer pro Stunde im Anflug auf das Ziel erreichen soll.

Überlegt wird, ob es in der Nato Geldgeber für eilige Käufe neuer Waffentechnologien gibt. Das Bündnis hat einen Zahlungsmechanismus für Sofortbedarf zur kurzfristigen Beschaffung neuer Technologien ("crisis urgent requirement") ins Leben gerufen.

Ukraine schafft Skyranger an – schneller als die Bundeswehr

In der Bundeswehr wird derweil eine bereits abgeschaffte Teilstreitkraft reaktiviert. Tieffliegende Bedrohungen zu bekämpfen, war das Geschäft der Heeresflugabwehr, die nun wieder aufgebaut werden soll. Für die Bundeswehr wurden dafür zunächst 18 Flugabwehrsysteme vom Typ Skyranger bestellt. Auch die Ukraine soll bald solche Systeme erhalten – sogar noch vor der Bundeswehr.

Das mobile Flugabwehrsystem ist auf Fahrzeugen montiert. Drohnen werden erfasst und können aus einem Bedienraum mit einer 30-Millimeter-Revolverkanone bekämpft werden. Vertraglich vereinbart ist eine Lieferung bis 2028, zudem gibt es in der Bundeswehr ein Erprobungsmodell. Die SPD fordert, die Bestellung jetzt auszuweiten.

Russland ändert Taktiken und entwickelt Kamikazedrohnen weiter

Russland bleibt angesichts ukrainischer Innovationen nicht untätig und entwickelt seine Angriffsdrohnen und auch die Taktiken seiner Attacken weiter. Ukrainische Flugabwehreinheiten berichten etwa, dass die Russen ihre Drohnen nun höher fliegen lassen. Ein Offizier erklärte der Nachrichtenagentur Reuters: "Als wir begannen, (mit diesen Abfangdrohnen) zu arbeiten, flog der Feind in einer Höhe von 800 oder 1.000 Metern." Nun seien es bis zu 5.000 Meter. Nicht nur Abfangdrohnen haben damit Probleme, sondern auch Maschinenkanonen und -gewehre.

Darüber hinaus setzt Russland bereits seit Monaten auch verstärkt Drohnen zur Ablenkung ein. Dabei handelt es sich um Fluggeräte des Typs Gerbera. Sie sind in der Luft kaum von Geran-Drohnen zu unterscheiden, tragen jedoch meist keinen oder nur kleine Mengen Sprengstoff mit sich. Manche der Drohnen sind mit Aufklärungsgeräten ausgestattet. Solche Drohnen flogen vergangene Woche auch in den polnischen Luftraum.