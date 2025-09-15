Newsblog zum Ukraine-Krieg CDU-Politiker stellt Drohnenwall in Aussicht
Wladimir Putin äußert sich über die Größe seiner Angriffstruppen. Norbert Röttgen (CDU) will mehr Investitionen in Drohnen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Freitag, 19. September
Röttgen stellt Drohnenwall in Aussicht
Nach dem Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum hat der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen die Einrichtung eines Drohnenwalls in Aussicht gestellt. "Wir brauchen Drohnenabwehr an der Nato-Ostflanke, und zwar an der gesamten Nato-Ostgrenze", sagte Röttgen am Donnerstagabend laut Mitteilung in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner". Er kündigte an: "Also ja, dieser Wall kommt."
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sei an der Front "praktisch ein reiner Drohnenkrieg geworden", fuhr Röttgen fort. "Das hat Kriegsführung verändert, und auch künftige Kriegsführung. Daraus hätte man schon früher den Schluss ziehen müssen, diese Drohnen anzuschaffen", sagte der CDU-Politiker. "Und das wird auch geschehen."
Ukraine will russischen Drohnen viele Abfangdrohnen entgegensetzen
Die Ukraine will in Kürze bei weiteren großen russischen Drohnenangriffe auch Hunderte von Abwehrdrohnen einsetzen. Das kündigte Verteidigungsminister Denys Schmyhal bei einer Pressekonferenz mit seinem polnischen Kollegen Wladyslaw Kosiniak-Kamysz an. Wenn Russland, wie bereits geschehen, bis zu 800 Drohnen in einer Nacht gegen die Ukraine einsetze, müsse darauf "mit nicht weniger als 1.000 Abfangdrohnen" reagiert werden.
"Dieses Niveau werden wir erreichen", sagte Schmyhal. Allerdings könne er nicht sagen, wann die Ukraine derartige Mengen an Drohnen einsetzen könne, fügte er hinzu. Das Problem liege nicht bei Produktionskapazitäten, sondern vielmehr bei der Steuerung der Abwehrdrohnen vom Boden aus.
Russland überzieht die Ukraine immer wieder mit großen Drohnenschwärmen, mit denen die ukrainische Flugabwehr manchmal überlastet wird.
Ukraine: Alarm in Kiew – Drohnenteile fallen auf mehrere Bezirke
In der ukrainischen Hauptstadt Kiew heulen kurz nach Mitternacht die Alarmsirenen. Der Leiter der Militärverwaltung der Stadt, Tymur Tkatschenko, schreibt auf dem Kurznachrichtendienst Telegram, das Oberleitungsnetz für Busse sei von den Trümmern einer abgeschossenen russischen Drohne beschädigt worden. Trümmerteile seien an mehreren Orten, unter anderem auf einer Straße im zentralen Bezirk Schewtschenkiwskyj, gefallen. Verletzte gebe es nach ersten Berichten nicht. Bürgermeister Vitali Klitschko teilt mit, auch in einem anderen Bezirk seien Drohnenteile niedergegangen.
USA genehmigen Verkauf von Panzerabwehrraketen an Polen
Die USA haben den Verkauf von Panzerabwehrraketen im Wert von 780 Millionen Dollar (rund 662 Millionen Euro) an Polen genehmigt. Der geplante Verkauf der Javelin-Panzerabwehrraketen werde "die Außenpolitik und nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten unterstützen, indem er die Sicherheit eines Nato-Verbündeten verbessert, der eine treibende Kraft für politische und wirtschaftliche Stabilität in Europa ist", erklärte die US-Behörde für die Verteidigungszusammenarbeit (DSCA) am Donnerstag.
Das Außenministerium hatte den möglichen Verkauf genehmigt, die DSCA übermittelte die erforderliche Mitteilung an den US-Kongress, der die Transaktion noch absegnen muss.
Polen ist einer der wichtigsten Unterstützer der von Russland angegriffenen Ukraine. Aus Angst vor Bedrohung durch Russland hat Polen in den vergangenen Jahren sein Militär modernisiert und eine Reihe von Rüstungsverträgen unterzeichnet, vor allem mit den USA und Südkorea.
Donnerstag, 18. September
Putins Geheimdienst enttarnt wohl verkleideten Attentäter
Russlands Geheimdienst FSB will nach eigenen Angaben einen bizarren Autobomben-Anschlag auf einen russischen Rüstungsmanager vereitelt haben. Demnach sei es den eigenen Agenten gelungen, einen 19-jährigen Ukrainer und dessen zwei Gehilfinnen zu enttarnen. Mehr dazu lesen Sie hier.
Putin: So viele Soldaten kämpfen an der Front
In der Ukraine kämpfen nach Angaben des Kreml derzeit Hunderttausende russische Soldaten. "An der Frontlinie sind mehr als 700.000 Soldaten", sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Donnerstag bei einer im Fernsehen übertragenen Sitzung mit Parlamentsabgeordneten. Russland konnte in den vergangenen Monaten eigenen Angaben zufolge in einigen Gebieten der Ukraine Geländegewinne verzeichnen.
Seit dem Beginn der großangelegten Offensive in der Ukraine vor mehr als dreieinhalb Jahren hat Russland große personelle und materielle Ressourcen mobilisiert. Nach Schätzungen unabhängiger Medien hat Moskau seitdem große militärische Verluste erlitten.
Trotz der von den USA angeführten diplomatischen Bemühungen, den Ukraine-Krieg durch direkte Gespräche zwischen Kiew und Moskau zu beenden, sind die Bemühungen um eine Waffenruhe ins Stocken geraten. In der vergangenen Woche gab der Kreml bekannt, die Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine würden "pausieren".
Selenskyj sieht größere Erfolge an der Front
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bei einem Frontbesuch im Osten des Landes von größeren Erfolgen seiner Truppen gesprochen. So seien im Verlauf einer Gegenoffensive bei Dobropillja nordwestlich der Stadt Pokrowsk etwa 160 Quadratkilometer und sieben Ortschaften zurückerobert sowie weitere 170 Quadratkilometer "vom Feind gesäubert" worden, teilte Selenskyj mit. Außerdem seien rund 100 russische Soldaten gefangen genommen worden. Die Verluste der russischen Seite bezifferte er auf 2.500 Soldaten, unter ihnen 1.300 Tote.
