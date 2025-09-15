Newsblog zum Ukraine-Krieg CDU-Politiker stellt Drohnenwall in Aussicht

Eine Drohne der Luftwaffe bei einer Ausstellung. Der CDU-Politiker Norbert Röttgen will die Luftverteidigung mit Drohnen verbessern. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/imago)

Wladimir Putin äußert sich über die Größe seiner Angriffstruppen. Norbert Röttgen (CDU) will mehr Investitionen in Drohnen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Freitag, 19. September

Röttgen stellt Drohnenwall in Aussicht

Nach dem Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum hat der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen die Einrichtung eines Drohnenwalls in Aussicht gestellt. "Wir brauchen Drohnenabwehr an der Nato-Ostflanke, und zwar an der gesamten Nato-Ostgrenze", sagte Röttgen am Donnerstagabend laut Mitteilung in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner". Er kündigte an: "Also ja, dieser Wall kommt."

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sei an der Front "praktisch ein reiner Drohnenkrieg geworden", fuhr Röttgen fort. "Das hat Kriegsführung verändert, und auch künftige Kriegsführung. Daraus hätte man schon früher den Schluss ziehen müssen, diese Drohnen anzuschaffen", sagte der CDU-Politiker. "Und das wird auch geschehen."

Ukraine will russischen Drohnen viele Abfangdrohnen entgegensetzen

Die Ukraine will in Kürze bei weiteren großen russischen Drohnenangriffe auch Hunderte von Abwehrdrohnen einsetzen. Das kündigte Verteidigungsminister Denys Schmyhal bei einer Pressekonferenz mit seinem polnischen Kollegen Wladyslaw Kosiniak-Kamysz an. Wenn Russland, wie bereits geschehen, bis zu 800 Drohnen in einer Nacht gegen die Ukraine einsetze, müsse darauf "mit nicht weniger als 1.000 Abfangdrohnen" reagiert werden.

"Dieses Niveau werden wir erreichen", sagte Schmyhal. Allerdings könne er nicht sagen, wann die Ukraine derartige Mengen an Drohnen einsetzen könne, fügte er hinzu. Das Problem liege nicht bei Produktionskapazitäten, sondern vielmehr bei der Steuerung der Abwehrdrohnen vom Boden aus.

Russland überzieht die Ukraine immer wieder mit großen Drohnenschwärmen, mit denen die ukrainische Flugabwehr manchmal überlastet wird.

Ukraine: Alarm in Kiew – Drohnenteile fallen auf mehrere Bezirke

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew heulen kurz nach Mitternacht die Alarmsirenen. Der Leiter der Militärverwaltung der Stadt, Tymur Tkatschenko, schreibt auf dem Kurznachrichtendienst Telegram, das Oberleitungsnetz für Busse sei von den Trümmern einer abgeschossenen russischen Drohne beschädigt worden. Trümmerteile seien an mehreren Orten, unter anderem auf einer Straße im zentralen Bezirk Schewtschenkiwskyj, gefallen. Verletzte gebe es nach ersten Berichten nicht. Bürgermeister Vitali Klitschko teilt mit, auch in einem anderen Bezirk seien Drohnenteile niedergegangen.

USA genehmigen Verkauf von Panzerabwehrraketen an Polen