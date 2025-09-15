Newsblog zum Ukraine-Krieg Mutmaßliche Raketentrümmer in Polen geborgen

Beamte sichern eine der von Polen abgeschossene Drohne (Archivbild): Auch Teile der Rakete wurden jetzt vermutlich gefunden. (Quelle: Rafal Niedzielski)

Wladimir Putin äußert sich über die Größe seiner Angriffstruppen. In Polen dauern die Untersuchungen nach dem Drohnen-Vorfall weiter an. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Freitag, 19. September

Mutmaßliche Raketentrümmer in Polen geborgen – Untersuchung angekündigt

In der ostpolnischen Region Lublin sind nach Angaben der Militärpolizei mutmaßliche Trümmerteile einer Rakete gefunden worden. Es könne sich um die Überreste eines Flugkörpers handeln, mit dem vor gut einer Woche eine Drohne abgeschossen worden sei, teilt die Behörde mit. Die Fundstücke sollen demnach untersucht werden.

Vergangene Woche waren nach Angaben der Regierung in Warschau russische Drohnen während eines Luftangriffs auf die Ukraine in den polnischen Luftraum eingedrungen und von der polnischen Luftwaffe mit Unterstützung von Nato-Verbündeten abgeschossen worden. Russland hatte erklärt, seine Streitkräfte hätten die Ukraine angegriffen und nicht beabsichtigt, Ziele in Polen zu treffen.

Röttgen stellt Drohnenwall in Aussicht

Nach dem Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum hat der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen die Einrichtung eines Drohnenwalls in Aussicht gestellt. "Wir brauchen Drohnenabwehr an der Nato-Ostflanke, und zwar an der gesamten Nato-Ostgrenze", sagte Röttgen am Donnerstagabend laut Mitteilung in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner". Er kündigte an: "Also ja, dieser Wall kommt."

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sei an der Front "praktisch ein reiner Drohnenkrieg geworden", fuhr Röttgen fort. "Das hat Kriegsführung verändert, und auch künftige Kriegsführung. Daraus hätte man schon früher den Schluss ziehen müssen, diese Drohnen anzuschaffen", sagte der CDU-Politiker. "Und das wird auch geschehen."

Ukraine will russischen Drohnen viele Abfangdrohnen entgegensetzen

Die Ukraine will in Kürze bei weiteren großen russischen Drohnenangriffe auch Hunderte von Abwehrdrohnen einsetzen. Das kündigte Verteidigungsminister Denys Schmyhal bei einer Pressekonferenz mit seinem polnischen Kollegen Wladyslaw Kosiniak-Kamysz an. Wenn Russland, wie bereits geschehen, bis zu 800 Drohnen in einer Nacht gegen die Ukraine einsetze, müsse darauf "mit nicht weniger als 1.000 Abfangdrohnen" reagiert werden.