Newsblog zum Ukraine-Krieg Polen berichtet von weiterer russischer Provokation
Nach einem Zwischenfall mit russischen Kampfjets im estnischen Luftraum meldet jetzt auch Polen einen Vorfall. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Polen berichtet von weiterer russischer Provokation
- Ukraine kündigt Export eigener Waffen ab 2026 an
- EU will mit Sanktionspaket Importverbot von russischem LNG beschleunigen
- Drei russische Militärjets dringen in Estlands Luftraum ein
- Mutmaßliche Raketentrümmer in Polen geborgen – Untersuchung angekündigt
- Putin: So viele Soldaten kämpfen an der Front
- Selenskyj sieht größere Erfolge an der Front
Freitag, 19. September
Polen berichtet von weiterer russischer Provokation
Zwei russische Kampfflugzeuge sind nach Angaben des polnischen Grenzschutzes in die Sicherheitszone einer Bohrplattform in der Ostsee eingedrungen. Die polnischen Streitkräfte seien informiert worden, teilt die Behörde auf X mit. Die Jets seien im Tiefflug über die Bohrplattform Petrobaltic geflogen. Dabei sei die Sicherheitszone der Plattform verletzt worden.
Ukraine kündigt Export eigener Waffen ab 2026 an
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat für das kommende Jahr Waffenexporte angekündigt. Mit den Einnahmen aus den Waffengeschäften soll der Abwehrkrieg gegen Russland finanziert werden. "Dank diesem kontrollierten Export werden wir die Drohnenproduktion für die Front erhöhen", sagte der Staatschef in seiner abendlichen Videobotschaft. Hintergrund sei, dass bei bestimmten Waffen die einheimische Produktion bereits den Eigenbedarf übersteige.
Die Ukraine gilt vor allem in der Drohnen-Technologie als führend. Mit dem Nato- und EU-Staat Dänemark wurde bereits eine Kooperation vereinbart. Zudem will die Ukraine im Dezember erstmals mit der Produktion eigener Rüstungsgüter in einem EU-Land beginnen. Das ukrainische Unternehmen Fire Point produziert in der Nähe eines Luftwaffenstützpunkts im Süden Dänemarks den Sprit für seine neue Langstreckenrakete "Flamingo". Der Standort Skydstrup ist nur knapp eine halbe Autostunde entfernt von der Grenze zu Schleswig-Holstein.
EU will mit Sanktionspaket Importverbot von russischem LNG beschleunigen
Mit ihrem neuen, gegen Russland gerichteten Sanktionspaket will die Europäische Union das Importverbot von russischem Flüssiggas (LNG) um ein Jahr vorziehen. "Unser Ziel ist es, den Ausstieg aus russischem Flüssiggas zu beschleunigen", erklärte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas am Freitag im Onlinedienst X.
Als neues Zieldatum für das LNG-Verbot nannte sie den 1. Januar 2027, bisher war die Einstellung des gesamten Imports von russischem Gas für Ende 2027 geplant gewesen. Das 19. Sanktionspaket gegen Russland, das die EU-Kommission am Freitag vorstellte, soll nun den Mitgliedstaaten zur Genehmigung vorgelegt werden.
Die EU-Sanktionspolitik soll Russland wegen seines Angriffskrieges gegen die Ukraine unter Druck setzen. Neben Wirtschaftssanktionen gehören dazu auch Maßnahmen gegen einzelne Personen sowie Organisationen wie etwa Parteien, Banken und Medienhäuser.
Drei russische Militärjets dringen in Estlands Luftraum ein
Am Freitagmorgen sind nach Berichten estnischer Medien drei russische MiG-31-Kampfjets in den Luftraum Estlands eingedrungen. Den estnischen Behörden zufolge verletzten die Militärjets ohne Genehmigung den estnischen Luftraum nahe der Insel Vaindloo und hielten sich dort fast zwölf Minuten auf.
Laut des estnischen Außenministers Margus Tsahkna ist es in diesem Jahr bereits das vierte Mal, dass Russland den estnischen Luftraum verletze. "Doch der heutige Eingriff mit drei Kampfjets in unseren Luftraum ist beispiellos brutal", so Tsahkna.
Die Flugzeuge hätten keine Flugpläne übermittelt, heißt es, ihre elektronische Kennung ausgeschaltet gehabt und auch keinen Funkkontakt mit der estnischen Flugsicherung gehalten. Die an Russland grenzenden Länder Estland, Lettland und Litauen besitzen keine eigenen Kampfjets. Die Nato-Verbündeten sichern deshalb im Wechsel den baltischen Luftraum.
Mutmaßliche Raketentrümmer in Polen geborgen – Untersuchung angekündigt
In der ostpolnischen Region Lublin sind nach Angaben der Militärpolizei mutmaßliche Trümmerteile einer Rakete gefunden worden. Es könne sich um die Überreste eines Flugkörpers handeln, mit dem vor gut einer Woche eine Drohne abgeschossen worden sei, teilt die Behörde mit. Die Fundstücke sollen demnach untersucht werden.
Vergangene Woche waren nach Angaben der Regierung in Warschau russische Drohnen während eines Luftangriffs auf die Ukraine in den polnischen Luftraum eingedrungen und von der polnischen Luftwaffe mit Unterstützung von Nato-Verbündeten abgeschossen worden. Russland hatte erklärt, seine Streitkräfte hätten die Ukraine angegriffen und nicht beabsichtigt, Ziele in Polen zu treffen.
Nach dem Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum hat der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen die Einrichtung eines Drohnenwalls in Aussicht gestellt. "Wir brauchen Drohnenabwehr an der Nato-Ostflanke, und zwar an der gesamten Nato-Ostgrenze", sagte Röttgen am Donnerstagabend laut Mitteilung in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner". Er kündigte an: "Also ja, dieser Wall kommt."
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sei an der Front "praktisch ein reiner Drohnenkrieg geworden", fuhr Röttgen fort. "Das hat Kriegsführung verändert, und auch künftige Kriegsführung. Daraus hätte man schon früher den Schluss ziehen müssen, diese Drohnen anzuschaffen", sagte der CDU-Politiker. "Und das wird auch geschehen."
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters