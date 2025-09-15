Newsblog zum Ukraine-Krieg Polen berichtet von weiterer russischer Provokation

Die Ostseeplattform Petrobaltic des polnischen Unternehmens Orlen. Russische Kampfjets missachteten die Sicherheitszone. (Quelle: IMAGO/Igor Gavrilov/imago)

Nach einem Zwischenfall mit russischen Kampfjets im estnischen Luftraum meldet jetzt auch Polen einen Vorfall. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Freitag, 19. September

Polen berichtet von weiterer russischer Provokation

Zwei russische Kampfflugzeuge sind nach Angaben des polnischen Grenzschutzes in die Sicherheitszone einer Bohrplattform in der Ostsee eingedrungen. Die polnischen Streitkräfte seien informiert worden, teilt die Behörde auf X mit. Die Jets seien im Tiefflug über die Bohrplattform Petrobaltic geflogen. Dabei sei die Sicherheitszone der Plattform verletzt worden.

Ukraine kündigt Export eigener Waffen ab 2026 an

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat für das kommende Jahr Waffenexporte angekündigt. Mit den Einnahmen aus den Waffengeschäften soll der Abwehrkrieg gegen Russland finanziert werden. "Dank diesem kontrollierten Export werden wir die Drohnenproduktion für die Front erhöhen", sagte der Staatschef in seiner abendlichen Videobotschaft. Hintergrund sei, dass bei bestimmten Waffen die einheimische Produktion bereits den Eigenbedarf übersteige.

Die Ukraine gilt vor allem in der Drohnen-Technologie als führend. Mit dem Nato- und EU-Staat Dänemark wurde bereits eine Kooperation vereinbart. Zudem will die Ukraine im Dezember erstmals mit der Produktion eigener Rüstungsgüter in einem EU-Land beginnen. Das ukrainische Unternehmen Fire Point produziert in der Nähe eines Luftwaffenstützpunkts im Süden Dänemarks den Sprit für seine neue Langstreckenrakete "Flamingo". Der Standort Skydstrup ist nur knapp eine halbe Autostunde entfernt von der Grenze zu Schleswig-Holstein.

EU will mit Sanktionspaket Importverbot von russischem LNG beschleunigen

Mit ihrem neuen, gegen Russland gerichteten Sanktionspaket will die Europäische Union das Importverbot von russischem Flüssiggas (LNG) um ein Jahr vorziehen. "Unser Ziel ist es, den Ausstieg aus russischem Flüssiggas zu beschleunigen", erklärte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas am Freitag im Onlinedienst X.

Als neues Zieldatum für das LNG-Verbot nannte sie den 1. Januar 2027, bisher war die Einstellung des gesamten Imports von russischem Gas für Ende 2027 geplant gewesen. Das 19. Sanktionspaket gegen Russland, das die EU-Kommission am Freitag vorstellte, soll nun den Mitgliedstaaten zur Genehmigung vorgelegt werden.

Die EU-Sanktionspolitik soll Russland wegen seines Angriffskrieges gegen die Ukraine unter Druck setzen. Neben Wirtschaftssanktionen gehören dazu auch Maßnahmen gegen einzelne Personen sowie Organisationen wie etwa Parteien, Banken und Medienhäuser.

Drei russische Militärjets dringen in Estlands Luftraum ein

Am Freitagmorgen sind nach Berichten estnischer Medien drei russische MiG-31-Kampfjets in den Luftraum Estlands eingedrungen. Den estnischen Behörden zufolge verletzten die Militärjets ohne Genehmigung den estnischen Luftraum nahe der Insel Vaindloo und hielten sich dort fast zwölf Minuten auf.