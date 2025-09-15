Newsblog zum Ukraine-Krieg Polen lässt Kampfjets aufsteigen
Nach einem Zwischenfall mit russischen Kampfjets im estnischen Luftraum meldet jetzt auch Polen einen Vorfall. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Samstag, 20. September
Polen lässt Kampfjets aufsteigen
Polen hat eigene und verbündete Flugzeuge aufsteigen lassen. Damit solle die Sicherheit des polnischen Luftraums gewährleistet werden, teilt das Einsatzkommando der Streitkräfte des Nato-Mitglieds auf der Plattform X mit. Zudem seien die bodengestützte Luftabwehr und die Radaraufklärung in höchste Bereitschaft versetzt worden. Die ukrainische Luftwaffe hatte zuvor vor russischen Raketen- und Drohnenangriffen gewarnt, woraufhin in fast der gesamten Ukraine Luftalarm ausgelöst wurde.
Selenskyj berichtet von schweren russischen Verlusten
Die Ukraine fügt bei ihrer Gegenoffensive im Osten des Landes den russischen Truppen schwere Verluste zu. Dies sagt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Die russischen Pläne, das Logistikzentrum Pokrowsk einzunehmen, seien damit durchkreuzt worden. "Unser Militär zerstört ihre Streitkräfte", sagte Selenskyj. Zudem hielten die ukrainischen Streitkräfte ihre Stellungen um Kupjansk. Das Gebiet in der nordöstlichen Region Charkiw ist seit Monaten Ziel russischer Angriffe.
Trump: USA verdienen im Ukraine-Krieg Geld
US-Präsident Donald Trump sagt, dass die Vereinigten Staaten im Ukraine-Krieg Geld verdienen. Dies geschehe, weil Rüstungsgüter der USA gekauft würden, erklärt Trump vor der Presse. Nach einem neuen Finanzierungsmechanismus soll die Beschaffung von Rüstungsgütern aus den USA von anderen Verbündeten der Ukraine bezahlt werden.
Freitag, 19. September
Trump zu Estlandvorfall: Könnte großen Ärger geben
US-Präsident Donald Trump zeigt sich besorgt über Berichte, wonach Russland den estnischen Luftraum verletzt hat. "Das gefällt mir nicht. Ich mag es nicht, wenn so etwas passiert", sagt Trump vor Journalisten. "Das könnte großen Ärger geben." Er werde sich in Kürze über den Vorfall informieren lassen.
Polen berichtet von weiterer russischer Provokation
Zwei russische Kampfflugzeuge sind nach Angaben des polnischen Grenzschutzes in die Sicherheitszone einer Bohrplattform in der Ostsee eingedrungen. Die polnischen Streitkräfte seien informiert worden, teilt die Behörde auf X mit. Die Jets seien im Tiefflug über die Bohrplattform Petrobaltic geflogen. Dabei sei die Sicherheitszone der Plattform verletzt worden.
Ukraine kündigt Export eigener Waffen ab 2026 an
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat für das kommende Jahr Waffenexporte angekündigt. Mit den Einnahmen aus den Waffengeschäften soll der Abwehrkrieg gegen Russland finanziert werden. "Dank diesem kontrollierten Export werden wir die Drohnenproduktion für die Front erhöhen", sagte der Staatschef in seiner abendlichen Videobotschaft. Hintergrund sei, dass bei bestimmten Waffen die einheimische Produktion bereits den Eigenbedarf übersteige.
Die Ukraine gilt vor allem in der Drohnen-Technologie als führend. Mit dem Nato- und EU-Staat Dänemark wurde bereits eine Kooperation vereinbart. Zudem will die Ukraine im Dezember erstmals mit der Produktion eigener Rüstungsgüter in einem EU-Land beginnen. Das ukrainische Unternehmen Fire Point produziert in der Nähe eines Luftwaffenstützpunkts im Süden Dänemarks den Sprit für seine neue Langstreckenrakete "Flamingo". Der Standort Skydstrup ist nur knapp eine halbe Autostunde entfernt von der Grenze zu Schleswig-Holstein.
EU will mit Sanktionspaket Importverbot von russischem LNG beschleunigen
Mit ihrem neuen, gegen Russland gerichteten Sanktionspaket will die Europäische Union das Importverbot von russischem Flüssiggas (LNG) um ein Jahr vorziehen. "Unser Ziel ist es, den Ausstieg aus russischem Flüssiggas zu beschleunigen", erklärte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas am Freitag im Onlinedienst X.
Als neues Zieldatum für das LNG-Verbot nannte sie den 1. Januar 2027, bisher war die Einstellung des gesamten Imports von russischem Gas für Ende 2027 geplant gewesen. Das 19. Sanktionspaket gegen Russland, das die EU-Kommission am Freitag vorstellte, soll nun den Mitgliedstaaten zur Genehmigung vorgelegt werden.
Die EU-Sanktionspolitik soll Russland wegen seines Angriffskrieges gegen die Ukraine unter Druck setzen. Neben Wirtschaftssanktionen gehören dazu auch Maßnahmen gegen einzelne Personen sowie Organisationen wie etwa Parteien, Banken und Medienhäuser.
Drei russische Militärjets dringen in Estlands Luftraum ein
Am Freitagmorgen sind nach Berichten estnischer Medien drei russische MiG-31-Kampfjets in den Luftraum Estlands eingedrungen. Den estnischen Behörden zufolge verletzten die Militärjets ohne Genehmigung den estnischen Luftraum nahe der Insel Vaindloo und hielten sich dort fast zwölf Minuten auf.
Laut des estnischen Außenministers Margus Tsahkna ist es in diesem Jahr bereits das vierte Mal, dass Russland den estnischen Luftraum verletze. "Doch der heutige Eingriff mit drei Kampfjets in unseren Luftraum ist beispiellos brutal", so Tsahkna.
Die Flugzeuge hätten keine Flugpläne übermittelt, heißt es, ihre elektronische Kennung ausgeschaltet gehabt und auch keinen Funkkontakt mit der estnischen Flugsicherung gehalten. Die an Russland grenzenden Länder Estland, Lettland und Litauen besitzen keine eigenen Kampfjets. Die Nato-Verbündeten sichern deshalb im Wechsel den baltischen Luftraum.
Mutmaßliche Raketentrümmer in Polen geborgen – Untersuchung angekündigt
In der ostpolnischen Region Lublin sind nach Angaben der Militärpolizei mutmaßliche Trümmerteile einer Rakete gefunden worden. Es könne sich um die Überreste eines Flugkörpers handeln, mit dem vor gut einer Woche eine Drohne abgeschossen worden sei, teilt die Behörde mit. Die Fundstücke sollen demnach untersucht werden.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters