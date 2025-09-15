Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukraine greift auf Krim an – Russen fürchten Geheimdienstoperationen
Einmal mehr hat die Ukraine Ziele auf der Krim attackiert. Putin hält laut einem Medienbericht am Krieg fest. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Sonntag, 21. September
Ukraine greift auf Krim an – Russen fürchten Geheimdienstoperationen
Der ukrainische Militärgeheimdienst HUR hat laut eigenen Angaben russische Ziele auf der völkerrechtswidrig besetzten Halbinsel Krim angegriffen. Die Spezialeinheit "Primary" habe mit Drohnen drei Mi-8-Kampfhubschrauber sowie ein Radargerät des Typs Nebo-U getroffen und wohl zerstört. Der HUR veröffentlichte dazu ein Video, das die Angriffe belegen soll. Auf Satellitenbildern ist außerdem ein Helikopterwrack zu sehen. Unabhängig überprüfen lässt sich der Bericht nicht.
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Die Ukraine hatte zuletzt die Schlagzahl ihrer Angriffe auf russische Ziele auf der Krim erhöht. So sollen Ende August ebenfalls Helikopter und ein Radar nahe Simferopol zerstört worden sein. Angesichts dessen befürchten russische Militärblogger eine weitere Zunahme der Angriffe. Auf mehreren Telegramkanälen ist von andauernden ukrainischen Angriffen auch mit Neptun-Marschflugkörpern die Rede. Die Blogger spekulieren, ob der HUR Landungsoperationen vorbereite, "um die Logistik anzugreifen und russische Reserven zu binden".
Berichte: Putin setzt auf militärische Eskalation
Der russische Machthaber Wladimir Putin hält offenbar weiterhin an seiner Strategie fest, dass die russischen Streitkräfte einen Zermürbungskrieg gegen die Ukraine und den Westen gewinnen können, es dem Westen bisher nicht gelungen ist, Putin davon zu überzeugen, seine Strategie zu überdenken. Die Nachrichtenagentur "Bloomberg" berichtete am Samstag, dass nicht namentlich genannte Personen aus dem Umfeld des Kremls erklärt hätten, Putin sei zu dem Schluss gekommen, dass eine militärische Eskalation für Russland der beste Weg sei, um die Ukraine zu Friedensverhandlungen nach Putins Bedingungen zu zwingen.
Die Quellen gaben an, dass Putin davon ausgeht, dass US-Präsident Donald Trump wahrscheinlich nicht "viel" unternehmen wird, um die Verteidigung der Ukraine zu stärken, und dass die Gespräche zwischen den USA und Russland am 15. August 2025 in Alaska Putin davon überzeugt haben, dass Trump kein Interesse daran hat, in den Krieg in der Ukraine einzugreifen.
Selenskyj verhängt Sanktionen gegen prorussische Politiker in Moldau
Eine Woche vor der Parlamentswahl in Moldau hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Sanktionen gegen prorussische Politiker in dem Nachbarland verhängt. Die Strafmaßnahmen richteten sich "gegen Personen, die Moldau destabilisieren im Interesse Moskaus", sagte Selenskyj in einer Videobotschaft. "Die Ukraine unterstützt Moldau, und wir sind an der Stabilität unseres Nachbarn interessiert – am Erfolg Moldaus."
Auf der Liste mit elf Namen steht auch Evghenia Gutul, Gouverneurin der autonomen Region Gagausien in Moldau. Sie ist von Moskau zur Gegenspielerin der proeuropäischen moldauischen Präsidentin Maia Sandu aufgebaut worden. Die Sanktionen haben mehr symbolische als praktische Wirkung; sie besagen, dass diese Personen sich in der Ukraine nicht wirtschaftlich betätigen dürfen.
Samstag, 20. September
Unionspolitiker wollen russische Kampfjets künftig abschießen
Vor den Beratungen der Nato über das wiederholte Eindringen russischer Flugzeuge in ihren Luftraum haben führende Unionspolitiker zu entschlossenen Gegenmaßnahmen aufgerufen. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt, betonte im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), dass "der Kreml ein klares Stoppschild" benötige. Er stellte klar, dass nur eine "klare Botschaft an Russland" Wirkung zeigen werde, "dass jede militärische Grenzverletzung mit militärischen Mitteln beantwortet wird", so Hardt, "bis hin zum Abschuss russischer Kampfjets über Nato-Gebiet".
Nato setzt auf türkisches Luftüberwachungssystem
Nato-Partner setzen wegen der zunehmenden russischen Luftraumverletzung im Osten und Südosten des Bündnisgebietes auf den kurzfristigen Einsatz eines türkischen Aufklärungssystems. Die Ausbildung daran soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur mit Hilfe der Ukraine organisiert werden – mit dem Ziel, erste Schritte bereits in der kommenden Woche zu unternehmen.
Selenskyj kündigt Treffen mit Trump an
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird nach eigenen Angaben in der kommenden Woche US-Präsident Donald Trump am Rande der UN-Generaldebatte in New York treffen. Bei den Gesprächen werde es um Sicherheitsgarantien für die Ukraine und Sanktionen gegen Russland gehen, sagte Selenskyj am Samstag zu Journalisten.
Die Ukraine fordert westliche Sicherheitsgarantien im Zuge einer Vereinbarung über ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen das Nachbarland. Die mögliche Stationierung westlicher Soldaten in der Ukraine hatte der russische Präsident Wladimir Putin jedoch in der Vergangenheit als inakzeptabel bezeichnet. Sie wären ein "legitimes" Angriffsziel, drohte der Kremlchef.
Ukraine greift mit Drohnen an: Großbrände an russischen Raffinerien
Berichten zufolge haben ukrainische Drohnen in der Nacht zum Samstag zwei Ölraffinerien tief im russischen Hinterland angegriffen. Wie mehrere russische Telegram-Kanäle unter Berufung auf Augenzeugen berichten, schlugen die Drohnen in den Regionen Saratow und Samara ein. Die ukrainischen Drohnenstreitkräfte veröffentlichten ein Video, das die Angriffe beweisen soll.
Besonders betroffen scheint die Raffinerie am Stadtrand von Saratow zu sein: Auf sozialen Medien kursieren Videos, die eine Explosion und einen anschließenden Großbrand zeigen sollen. Während der Gouverneur von Saratow, Roman Busargin, den Angriff nicht direkt bestätigte, sprach er von einem beschädigten Wohnhaus und einer verletzten Person infolge eines ukrainischen Drohnenangriffs.
Ob es sich erneut um die große Raffinerie handelt, die bereits am 16. September getroffen worden war, blieb zunächst unklar. Die Anlage produziert laut Angaben des ukrainischen Generalstabs über 20 verschiedene Erdölprodukte und versorgt unter anderem die russische Armee.
Auch im über 900 Kilometer von der Grenze entfernten Nowokuibyschewsk in der Oblast Samara kam es offenbar zu einem Drohnenschlag auf eine weitere Raffinerie. Dort berichteten Anwohner von einem großflächigen Brand, während ukrainische Telegram-Kanäle das Bildmaterial einem Hauptverarbeitungskomplex der Anlage zuordneten. Offizielle Stellen in der Ukraine äußerten sich zunächst nicht. Russlands Luftfahrtbehörde meldete unterdessen einen temporären Stopp am Flughafen Samara.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters