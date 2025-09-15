Ukraine greift auf Krim an – Russen fürchten Geheimdienstoperationen

Auf der Liste mit elf Namen steht auch Evghenia Gutul, Gouverneurin der autonomen Region Gagausien in Moldau. Sie ist von Moskau zur Gegenspielerin der proeuropäischen moldauischen Präsidentin Maia Sandu aufgebaut worden. Die Sanktionen haben mehr symbolische als praktische Wirkung; sie besagen, dass diese Personen sich in der Ukraine nicht wirtschaftlich betätigen dürfen.

Samstag, 20. September

Unionspolitiker wollen russische Kampfjets künftig abschießen

Vor den Beratungen der Nato über das wiederholte Eindringen russischer Flugzeuge in ihren Luftraum haben führende Unionspolitiker zu entschlossenen Gegenmaßnahmen aufgerufen. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt, betonte im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), dass "der Kreml ein klares Stoppschild" benötige. Er stellte klar, dass nur eine "klare Botschaft an Russland" Wirkung zeigen werde, "dass jede militärische Grenzverletzung mit militärischen Mitteln beantwortet wird", so Hardt, "bis hin zum Abschuss russischer Kampfjets über Nato-Gebiet".

Nato setzt auf türkisches Luftüberwachungssystem

Nato-Partner setzen wegen der zunehmenden russischen Luftraumverletzung im Osten und Südosten des Bündnisgebietes auf den kurzfristigen Einsatz eines türkischen Aufklärungssystems. Die Ausbildung daran soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur mit Hilfe der Ukraine organisiert werden – mit dem Ziel, erste Schritte bereits in der kommenden Woche zu unternehmen.

Selenskyj kündigt Treffen mit Trump an

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird nach eigenen Angaben in der kommenden Woche US-Präsident Donald Trump am Rande der UN-Generaldebatte in New York treffen. Bei den Gesprächen werde es um Sicherheitsgarantien für die Ukraine und Sanktionen gegen Russland gehen, sagte Selenskyj am Samstag zu Journalisten.

Die Ukraine fordert westliche Sicherheitsgarantien im Zuge einer Vereinbarung über ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen das Nachbarland. Die mögliche Stationierung westlicher Soldaten in der Ukraine hatte der russische Präsident Wladimir Putin jedoch in der Vergangenheit als inakzeptabel bezeichnet. Sie wären ein "legitimes" Angriffsziel, drohte der Kremlchef.

Ukraine greift mit Drohnen an: Großbrände an russischen Raffinerien

Berichten zufolge haben ukrainische Drohnen in der Nacht zum Samstag zwei Ölraffinerien tief im russischen Hinterland angegriffen. Wie mehrere russische Telegram-Kanäle unter Berufung auf Augenzeugen berichten, schlugen die Drohnen in den Regionen Saratow und Samara ein. Die ukrainischen Drohnenstreitkräfte veröffentlichten ein Video, das die Angriffe beweisen soll.

Besonders betroffen scheint die Raffinerie am Stadtrand von Saratow zu sein: Auf sozialen Medien kursieren Videos, die eine Explosion und einen anschließenden Großbrand zeigen sollen. Während der Gouverneur von Saratow, Roman Busargin, den Angriff nicht direkt bestätigte, sprach er von einem beschädigten Wohnhaus und einer verletzten Person infolge eines ukrainischen Drohnenangriffs.