Newsblog zum Ukraine-Krieg Jetzt nimmt die EU Putins Flüssiggas ins Visier

Für die Energieversorgung kommt weiter Flüssigerdgas aus Russland in der EU an. (Archivbild) (Quelle: Marcus Brandt/dpa/dpa-bilder)

Ein neues EU-Sanktionspaket gegen Russland soll kommen. Russische Militärjets verletzen Nato-Luftraum. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Freitag, 19. September

EU will mit Sanktionspaket Importverbot von russischem LNG beschleunigen

Mit ihrem neuen, gegen Russland gerichteten Sanktionspaket will die Europäische Union das Importverbot von russischem Flüssiggas (LNG) um ein Jahr vorziehen. "Unser Ziel ist es, den Ausstieg aus russischem Flüssiggas zu beschleunigen", erklärte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas am Freitag im Onlinedienst X.

Als neues Zieldatum für das LNG-Verbot nannte sie den 1. Januar 2027, bisher war die Einstellung des gesamten Imports von russischem Gas für Ende 2027 geplant gewesen. Das 19. Sanktionspaket gegen Russland, das die EU-Kommission am Freitag vorstellte, soll nun den Mitgliedstaaten zur Genehmigung vorgelegt werden.

Die EU-Sanktionspolitik soll Russland wegen seines Angriffskrieges gegen die Ukraine unter Druck setzen. Neben Wirtschaftssanktionen gehören dazu auch Maßnahmen gegen einzelne Personen sowie Organisationen wie etwa Parteien, Banken und Medienhäuser.

Drei russische Militärjets dringen in Estlands Luftraum ein

Am Freitagmorgen sind nach Berichten estnischer Medien drei russische MiG-31-Kampfjets in den Luftraum Estlands eingedrungen. Den estnischen Behörden zufolge verletzten die Militärjets ohne Genehmigung den estnischen Luftraum nahe der Insel Vaindloo und hielten sich dort fast zwölf Minuten auf.

Laut des estnischen Außenministers Margus Tsahkna ist es in diesem Jahr bereits das vierte Mal, dass Russland den estnischen Luftraum verletze. "Doch der heutige Eingriff mit drei Kampfjets in unseren Luftraum ist beispiellos brutal", so Tsahkna.

Die Flugzeuge hätten keine Flugpläne übermittelt, heißt es, ihre elektronische Kennung ausgeschaltet gehabt und auch keinen Funkkontakt mit der estnischen Flugsicherung gehalten. Die an Russland grenzenden Länder Estland, Lettland und Litauen besitzen keine eigenen Kampfjets. Die Nato-Verbündeten sichern deshalb im Wechsel den baltischen Luftraum.

Mutmaßliche Raketentrümmer in Polen geborgen – Untersuchung angekündigt

In der ostpolnischen Region Lublin sind nach Angaben der Militärpolizei mutmaßliche Trümmerteile einer Rakete gefunden worden. Es könne sich um die Überreste eines Flugkörpers handeln, mit dem vor gut einer Woche eine Drohne abgeschossen worden sei, teilt die Behörde mit. Die Fundstücke sollen demnach untersucht werden.