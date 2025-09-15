Newsblog zum Ukraine-Krieg Jetzt nimmt die EU Putins Flüssiggas ins Visier
Ein neues EU-Sanktionspaket gegen Russland soll kommen. Russische Militärjets verletzen Nato-Luftraum. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Freitag, 19. September
EU will mit Sanktionspaket Importverbot von russischem LNG beschleunigen
Mit ihrem neuen, gegen Russland gerichteten Sanktionspaket will die Europäische Union das Importverbot von russischem Flüssiggas (LNG) um ein Jahr vorziehen. "Unser Ziel ist es, den Ausstieg aus russischem Flüssiggas zu beschleunigen", erklärte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas am Freitag im Onlinedienst X.
Als neues Zieldatum für das LNG-Verbot nannte sie den 1. Januar 2027, bisher war die Einstellung des gesamten Imports von russischem Gas für Ende 2027 geplant gewesen. Das 19. Sanktionspaket gegen Russland, das die EU-Kommission am Freitag vorstellte, soll nun den Mitgliedstaaten zur Genehmigung vorgelegt werden.
Die EU-Sanktionspolitik soll Russland wegen seines Angriffskrieges gegen die Ukraine unter Druck setzen. Neben Wirtschaftssanktionen gehören dazu auch Maßnahmen gegen einzelne Personen sowie Organisationen wie etwa Parteien, Banken und Medienhäuser.
Drei russische Militärjets dringen in Estlands Luftraum ein
Am Freitagmorgen sind nach Berichten estnischer Medien drei russische MiG-31-Kampfjets in den Luftraum Estlands eingedrungen. Den estnischen Behörden zufolge verletzten die Militärjets ohne Genehmigung den estnischen Luftraum nahe der Insel Vaindloo und hielten sich dort fast zwölf Minuten auf.
Laut des estnischen Außenministers Margus Tsahkna ist es in diesem Jahr bereits das vierte Mal, dass Russland den estnischen Luftraum verletze. "Doch der heutige Eingriff mit drei Kampfjets in unseren Luftraum ist beispiellos brutal", so Tsahkna.
Die Flugzeuge hätten keine Flugpläne übermittelt, heißt es, ihre elektronische Kennung ausgeschaltet gehabt und auch keinen Funkkontakt mit der estnischen Flugsicherung gehalten. Die an Russland grenzenden Länder Estland, Lettland und Litauen besitzen keine eigenen Kampfjets. Die Nato-Verbündeten sichern deshalb im Wechsel den baltischen Luftraum.
Mutmaßliche Raketentrümmer in Polen geborgen – Untersuchung angekündigt
In der ostpolnischen Region Lublin sind nach Angaben der Militärpolizei mutmaßliche Trümmerteile einer Rakete gefunden worden. Es könne sich um die Überreste eines Flugkörpers handeln, mit dem vor gut einer Woche eine Drohne abgeschossen worden sei, teilt die Behörde mit. Die Fundstücke sollen demnach untersucht werden.
Vergangene Woche waren nach Angaben der Regierung in Warschau russische Drohnen während eines Luftangriffs auf die Ukraine in den polnischen Luftraum eingedrungen und von der polnischen Luftwaffe mit Unterstützung von Nato-Verbündeten abgeschossen worden. Russland hatte erklärt, seine Streitkräfte hätten die Ukraine angegriffen und nicht beabsichtigt, Ziele in Polen zu treffen.
Röttgen stellt Drohnenwall in Aussicht
Nach dem Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum hat der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen die Einrichtung eines Drohnenwalls in Aussicht gestellt. "Wir brauchen Drohnenabwehr an der Nato-Ostflanke, und zwar an der gesamten Nato-Ostgrenze", sagte Röttgen am Donnerstagabend laut Mitteilung in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner". Er kündigte an: "Also ja, dieser Wall kommt."
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sei an der Front "praktisch ein reiner Drohnenkrieg geworden", fuhr Röttgen fort. "Das hat Kriegsführung verändert, und auch künftige Kriegsführung. Daraus hätte man schon früher den Schluss ziehen müssen, diese Drohnen anzuschaffen", sagte der CDU-Politiker. "Und das wird auch geschehen."
Ukraine will russischen Drohnen viele Abfangdrohnen entgegensetzen
Die Ukraine will in Kürze bei weiteren großen russischen Drohnenangriffen auch Hunderte von Abwehrdrohnen einsetzen. Das kündigte Verteidigungsminister Denys Schmyhal bei einer Pressekonferenz mit seinem polnischen Kollegen Wladyslaw Kosiniak-Kamysz an. Wenn Russland, wie bereits geschehen, bis zu 800 Drohnen in einer Nacht gegen die Ukraine einsetze, müsse darauf "mit nicht weniger als 1.000 Abfangdrohnen" reagiert werden.
"Dieses Niveau werden wir erreichen", sagte Schmyhal. Allerdings könne er nicht sagen, wann die Ukraine derartige Mengen an Drohnen einsetzen könne, fügte er hinzu. Das Problem liege nicht bei Produktionskapazitäten, sondern vielmehr bei der Steuerung der Abwehrdrohnen vom Boden aus.
Russland überzieht die Ukraine immer wieder mit großen Drohnenschwärmen, mit denen die ukrainische Flugabwehr manchmal überlastet wird.
