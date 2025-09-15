Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukrainische Drohnen greifen an: Brände an russischen Raffinerien

Angriffe auf Ölanlagen in Russland: Dieses Bild soll einen Brand an der russischen Ölraffinierie in Saratow zeigen. (Quelle: Telegram)

News folgen Artikel teilen

Ukrainische Drohnen greifen russische Ölraffinerien an. In der Ukraine wird ein Mensch bei massiven russischen Angriffen getötet. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Samstag, 20. September

Loading...

Ukraine greift mit Drohnen an: Großbrände an russischen Raffinerien

Berichten zufolge haben ukrainische Drohnen in der Nacht zum Samstag zwei Ölraffinerien tief im russischen Hinterland angegriffen. Wie mehrere russische Telegram-Kanäle unter Berufung auf Augenzeugen berichten, schlugen die Drohnen in den Regionen Saratow und Samara ein. Die ukrainischen Drohnenstreitkräfte veröffentlichten ein Video, das die Angriffe beweisen soll.

Besonders betroffen scheint die Raffinerie am Stadtrand von Saratow zu sein: Auf sozialen Medien kursieren Videos, die eine Explosion und einen anschließenden Großbrand zeigen sollen. Während der Gouverneur von Saratow, Roman Busargin, den Angriff nicht direkt bestätigte, sprach er von einem beschädigten Wohnhaus und einer verletzten Person infolge eines ukrainischen Drohnenangriffs.

Ob es sich erneut um die große Raffinerie handelt, die bereits am 16. September getroffen worden war, blieb zunächst unklar. Die Anlage produziert laut Angaben des ukrainischen Generalstabs über 20 verschiedene Erdölprodukte und versorgt unter anderem die russische Armee.

Auch im über 900 Kilometer von der Grenze entfernten Nowokuibyschewsk in der Oblast Samara kam es offenbar zu einem Drohnenschlag auf eine weitere Raffinerie. Dort berichteten Anwohner von einem großflächigen Brand, während ukrainische Telegram-Kanäle das Bildmaterial einem Hauptverarbeitungskomplex der Anlage zuordneten. Offizielle Stellen in der Ukraine äußerten sich zunächst nicht. Russlands Luftfahrtbehörde meldete unterdessen einen temporären Stopp am Flughafen Samara.

"Das ist ein Test": US-Gesandter widerspricht Trump

Erst Drohnen, dann Kampfflugzeuge: Russland provoziert aktuell wiederholt an der Nato-Ostflanke. Für den Trump-Berater Keith Kellogg ist klar: "Das ist ein Test." Der US-Präsident sieht das offenbar anders.

Polen meldet Ende des Flugzeugeinsatzes zur Luftraumsicherung

Polen hat den präventiven Einsatz von Flugzeugen zur Sicherung seines Luftraums beendet. Die Operation sei kurz nach 7 Uhr MESZ eingestellt worden, teilt das polnische Militär mit. Anlass für den Einsatz am frühen Samstagmorgen, an dem sich auch verbündete Staaten beteiligten, waren russische Luftangriffe auf den an Polen grenzenden Westen der Ukraine. Die russische Angriffe seien inzwischen beendet.

Ukraine: Tote und Verletzte bei massiven russischen Angriffen