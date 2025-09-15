Fedorov hob hervor, dass die neuen Modelle "eine neue Stufe der Fähigkeit darstellten, den Feind anzugreifen". Er betonte die generelle Wichtigkeit von Drohnen, dieb vor allem wegen ihrer niedrigen Produktionskosten und Skalierbarkeit an Bedeutung gewinnen: "Angriffsdrohnen entwickeln sich zu einer günstigen und praktischen Lösung für die Front."

US-Militärs beobachten Russlands "Sapad"-Manöver

Seit Freitag findet die russisch-belarussische Militärübung "Sapad 2025" statt. An diesem Montag nehmen auch US-Militärs teil.

Belarussischer Oppositioneller verweigert Ausreise und muss erneut in Haft

Der freigelassene belarussische Oppositionelle Nikolaj Statkewitsch hat sich geweigert, das Land zu verlassen – nun ist er nach Medienberichten wieder in Haft. Der 69-jährige Ex-Präsidentschaftskandidat sei wieder in die Strafkolonie gebracht worden, in der er bislang inhaftiert war. Das berichtete das aus dem Exil agierende belarussische Portal "Nascha Niwa" unter Berufung auf informierte Quellen.

Nach Gesprächen mit einer US-Delegation hatte der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko am Donnerstag 52 Gefangene freigelassen, die nach Litauen gebracht wurden. Statkewitsch weigerte sich allerdings, Belarus zu verlassen. Wie Videos zeigten, saß er stundenlang zwischen den Grenzkontrollstellen und konnte nicht überredet werden, nach Litauen überzuwechseln. Abends sei er von maskierten Männern auf belarussischer Seite abgeführt worden, heißt es.

Statkewitsch hatte 2010 versucht, gegen Lukaschenko zu kandidieren. Seitdem ist der Oppositionspolitiker zu mehreren Haftstrafen verurteilt worden. Lukaschenko hat in den vergangenen Monaten wiederholt Gruppen von Häftlingen freigelassen, um sein Verhältnis zur Regierung von US-Präsident Donald Trump zu verbessern. Nach Einschätzung von Menschenrechtlern gibt es in Belarus aber immer noch mehr als 1.000 politische Gefangene.

Jetzt sucht die Nato Hilfe in der Ukraine

Die Nato steckt in einem Dilemma: Russlands Drohnenprovokationen könnten zunehmen, doch adäquate Abwehr ist nicht vorhanden. Das Bündnis sucht schnelle Abhilfe in der Ukraine.

Medwedew droht Nato mit Krieg – das ist der Grund

Russland würde nach den Worten des ehemaligen Kremlchefs Dmitri Medwedew einen Schutz des ukrainischen Luftraums durch Nato-Kräfte als Kriegserklärung werten. Der heutige Vizechef des Sicherheitsrates in Moskau schrieb auf seinem russischen Telegram-Kanal: "Die Umsetzung der provokanten Idee einiger Kiewer und sonstiger Idioten, eine Flugverbotszone über der 'Ukraine' einzurichten und mit Nato-Kräften unsere Drohnen abzuschießen, bedeutet bloß eins – einen Krieg der Nato mit Russland."