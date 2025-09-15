Newsblog zum Ukraine-Krieg Polen "neutralisiert" Drohne über Regierungsgebäuden – Festnahmen
In Polen kommt es erneut zu einem Vorfall mit Drohnen. Kiew stellt eine neue Drohne vor. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Montag, 15. September
Polen: Haben Drohne über Regierungsgebäuden "neutralisiert"
Polens Ministerpräsident Donald Tusk schreibt auf X, der Staatsschutz habe eine Drohne "neutralisiert", die über sensiblen Regierungsgebäuden operiert habe. Zwei belarussische Staatsbürger seien im Zusammenhang mit dem Vorfall festgenommen worden. Die Polizei untersuche die Umstände des Vorfalls.
Weitere Staaten unterstützen Nato-Mission an Ostflanke
Für den neuen Nato-Einsatz zur Sicherung des Luftraums an der Ostflanke gibt es weitere Unterstützungszusagen. Großbritannien kündigte an, sich mit Kampfjets vom Typ Typhoon zu beteiligen. Wie das oberste Hauptquartier der alliierten Streitkräfte in Europa (Shape) im belgischen Mons mitteilte, wird auch Spanien in Kürze Beiträge ankündigen. Zudem hätten auch Italien und Schweden Hilfe signalisiert, hieß es. Die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete unter Berufung auf Regierungskreise, dass Italien zwei Kampfjets vom Typ Eurofighter bereitstellen wolle.
Der Einsatz mit dem Namen "Eastern Sentry" – frei übersetzt: Wächter des Ostens – war am Freitag in Reaktion auf mutmaßlich vorsätzliche Luftraumverletzungen durch russische Drohnen in Polen gestartet worden. Über ihn sollen vor allem zusätzliche Überwachungs- und Flugabwehrkapazitäten mobilisiert werden. Die Bundeswehr stellt acht Eurofighter bereit.
Bei dem Einsatz waren lediglich vier der 19 russischen Drohnen abgeschossen worden. Die Nato sucht bei der Entwicklung von Gegenmaßnahmen deshalb die Nähe zur Ukraine.
Ukraine-Analyst für Medienpreis nominiert
Mit dem russischen Überfall auf die Ukraine begann der Militärhistoriker und Leiter des Instituts für Offizierausbildung des österreichischen Bundesheeres, Oberst Markus Reisner, den Verlauf des Krieges öffentlich in den Medien zu analysieren. Nun ist der ehemalige Elitesoldat für den österreichischen Fernsehpreis Romy in der Kategorie TV-Analyse nominiert. Reisner tritt zudem regelmäßig im deutschen Fernsehen auf. Bei t-online spricht er über die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg.
Ukraine präsentiert Drohne, die wohl Russlands Abwehrsystemen trotzen kann
Die Ukraine hat die finale Testphase neu entwickelter Kamikaze-Drohnen abgeschlossen, die trotz russischer elektronischer Gegenmaßnahmen Ziele in über 40 Kilometern Entfernung angreifen können. Das hat Digitalisierungsminister Mykhailo Fedorov bekannt gegeben.
Die Drohnen wurden vom staatlich finanzierten Innovationsclusters Brave1 entwickelt und sollen zeitnah unter Gefechtsbedingungen erprobt werden. Wie Fedorov erklärt, ziele die Entwicklungen darauf ab, gezielt die russischen Störsysteme zu überwinden. Bisher stören sie vor allem Navigationssysteme und bringen die Drohnen so vom Kurs ab.
Fedorov hob hervor, dass die neuen Modelle "eine neue Stufe der Fähigkeit darstellten, den Feind anzugreifen". Er betonte die generelle Wichtigkeit von Drohnen, dieb vor allem wegen ihrer niedrigen Produktionskosten und Skalierbarkeit an Bedeutung gewinnen: "Angriffsdrohnen entwickeln sich zu einer günstigen und praktischen Lösung für die Front."
US-Militärs beobachten Russlands "Sapad"-Manöver
Seit Freitag findet die russisch-belarussische Militärübung "Sapad 2025" statt. An diesem Montag nehmen auch US-Militärs teil. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.
Belarussischer Oppositioneller verweigert Ausreise und muss erneut in Haft
Der freigelassene belarussische Oppositionelle Nikolaj Statkewitsch hat sich geweigert, das Land zu verlassen – nun ist er nach Medienberichten wieder in Haft. Der 69-jährige Ex-Präsidentschaftskandidat sei wieder in die Strafkolonie gebracht worden, in der er bislang inhaftiert war. Das berichtete das aus dem Exil agierende belarussische Portal "Nascha Niwa" unter Berufung auf informierte Quellen.
Nach Gesprächen mit einer US-Delegation hatte der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko am Donnerstag 52 Gefangene freigelassen, die nach Litauen gebracht wurden. Statkewitsch weigerte sich allerdings, Belarus zu verlassen. Wie Videos zeigten, saß er stundenlang zwischen den Grenzkontrollstellen und konnte nicht überredet werden, nach Litauen überzuwechseln. Abends sei er von maskierten Männern auf belarussischer Seite abgeführt worden, heißt es.
Statkewitsch hatte 2010 versucht, gegen Lukaschenko zu kandidieren. Seitdem ist der Oppositionspolitiker zu mehreren Haftstrafen verurteilt worden. Lukaschenko hat in den vergangenen Monaten wiederholt Gruppen von Häftlingen freigelassen, um sein Verhältnis zur Regierung von US-Präsident Donald Trump zu verbessern. Nach Einschätzung von Menschenrechtlern gibt es in Belarus aber immer noch mehr als 1.000 politische Gefangene.
Jetzt sucht die Nato Hilfe in der Ukraine
Die Nato steckt in einem Dilemma: Russlands Drohnenprovokationen könnten zunehmen, doch adäquate Abwehr ist nicht vorhanden. Das Bündnis sucht schnelle Abhilfe in der Ukraine. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.
Medwedew droht Nato mit Krieg – das ist der Grund
Russland würde nach den Worten des ehemaligen Kremlchefs Dmitri Medwedew einen Schutz des ukrainischen Luftraums durch Nato-Kräfte als Kriegserklärung werten. Der heutige Vizechef des Sicherheitsrates in Moskau schrieb auf seinem russischen Telegram-Kanal: "Die Umsetzung der provokanten Idee einiger Kiewer und sonstiger Idioten, eine Flugverbotszone über der 'Ukraine' einzurichten und mit Nato-Kräften unsere Drohnen abzuschießen, bedeutet bloß eins – einen Krieg der Nato mit Russland."
Weil in der vergangenen Woche russische Drohnen mehr als 20 Mal den polnischen Luftraum verletzt haben, hat die Nato zusätzliche Kampfjets an ihre Ostflanke verlegt. Zugleich gibt es Überlegungen, den Schutz auf die Westukraine auszudehnen und dort anfliegende russische Drohnen oder Raketen abzuschießen. Aus Sorge vor einer direkten militärischen Konfrontation mit Russland haben sich die Unterstützer der Ukraine bislang aber nicht dazu entschlossen. Mehr dazu lesen Sie hier.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters