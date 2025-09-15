Newsblog zum Ukraine-Krieg Polnischer Präsident: Alles tun, um für einen Krieg bereit zu sein

Polens Präsident Karol Nawrocki (Archivbild): Nur Sanktionen und Trump können ihm zufolge Druck auf Putin ausüben (Quelle: Evan Vucci/AP/dpa/dpa-bilder)

In Polen kommt es erneut zu einem Vorfall mit Drohnen. Präsident Nawrocki stellt Forderungen an die Nato. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Dienstag, 16. September

Polnischer Präsident: Alles tun, um für einen Krieg bereit zu sein

Nach dem massiven Eindringen russischer Drohnen auf Nato-Gebiet fordert der neue polnische Präsident Karol Nawrocki die Nato zu verstärkten Anstrengungen zur Abschreckung auf. "Wir müssen alles tun, um für einen Krieg bereit zu sein. Denn nur das gibt uns Frieden", sagte er der "Bild" in Warschau. Er gehe davon aus, dass es "solche Angriffe auf Nato-Territorium" nicht mehr geben werde. "Die Nato wird noch besser vorbereitet sein." Nawrocki bekräftigte, er habe keinen Zweifel, "dass es ein direkt aus Moskau gesteuerter Angriff war. Es ist eine Art Angriff, der zeigt, wozu (Kremlchef) Wladimir Putin fähig ist."

Nawrocki sagte, er befürworte die Forderung von US-Präsident Donald Trump an die Nato-Mitglieder, alle Öl-Importe aus Russland einzustellen. "Alle Länder, die Frieden und Freiheit wollen, sollten die Subventionierung der Russischen Föderation aufgeben", unterstrich Nawrocki. Geschäfte mit Russland würden Moskau nur ermuntern: "Und dann kann das passieren, was in der Ukraine passiert ist." Gemeint mit Trumps Forderung sind unter anderem Ungarn und die Slowakei, aber auch Frankreich, das russisches Öl aus Indien importiert.

Nur Sanktionen und Trump könnten Druck auf Putin ausüben, sodass der Krieg beendet und die territoriale Integrität der Ukraine bewahrt werde, betonte Nawrocki. Trump sei der einzige Anführer der freien Welt, der solche Verhandlungen führen könne. Europa sollte "ihn in diesen Anstrengungen unterstützen".

Montag, 15. September

Polen: Haben Drohne über Regierungsgebäuden "neutralisiert"

Polens Ministerpräsident Donald Tusk schreibt auf X, der Staatsschutz habe eine Drohne "neutralisiert", die über sensiblen Regierungsgebäuden operiert habe. Zwei belarussische Staatsbürger seien im Kontext des Vorfalles festgenommen worden. Die Polizei untersuche die Umstände. Hier lesen Sie mehr.

