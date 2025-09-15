t-online - Nachrichten für Deutschland
Ukraine-Krieg: Polnischer Präsident Nawrocki stellt Forderungen an Nato

Newsblog zum Ukraine-Krieg
Polnischer Präsident: Alles tun, um für einen Krieg bereit zu sein

Von M. Küper, S. Cleven, K. Hitscher, A. Janzen
Aktualisiert am 16.09.2025 - 01:29 UhrLesedauer: 6 Min.
Polens Staatschef NawrockiVergrößern des Bildes
Polens Präsident Karol Nawrocki (Archivbild): Nur Sanktionen und Trump können ihm zufolge Druck auf Putin ausüben (Quelle: Evan Vucci/AP/dpa/dpa-bilder)
In Polen kommt es erneut zu einem Vorfall mit Drohnen. Präsident Nawrocki stellt Forderungen an die Nato. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Inhaltsverzeichnis

Dienstag, 16. September

Polnischer Präsident: Alles tun, um für einen Krieg bereit zu sein

Nach dem massiven Eindringen russischer Drohnen auf Nato-Gebiet fordert der neue polnische Präsident Karol Nawrocki die Nato zu verstärkten Anstrengungen zur Abschreckung auf. "Wir müssen alles tun, um für einen Krieg bereit zu sein. Denn nur das gibt uns Frieden", sagte er der "Bild" in Warschau. Er gehe davon aus, dass es "solche Angriffe auf Nato-Territorium" nicht mehr geben werde. "Die Nato wird noch besser vorbereitet sein." Nawrocki bekräftigte, er habe keinen Zweifel, "dass es ein direkt aus Moskau gesteuerter Angriff war. Es ist eine Art Angriff, der zeigt, wozu (Kremlchef) Wladimir Putin fähig ist."

Nawrocki sagte, er befürworte die Forderung von US-Präsident Donald Trump an die Nato-Mitglieder, alle Öl-Importe aus Russland einzustellen. "Alle Länder, die Frieden und Freiheit wollen, sollten die Subventionierung der Russischen Föderation aufgeben", unterstrich Nawrocki. Geschäfte mit Russland würden Moskau nur ermuntern: "Und dann kann das passieren, was in der Ukraine passiert ist." Gemeint mit Trumps Forderung sind unter anderem Ungarn und die Slowakei, aber auch Frankreich, das russisches Öl aus Indien importiert.

Nur Sanktionen und Trump könnten Druck auf Putin ausüben, sodass der Krieg beendet und die territoriale Integrität der Ukraine bewahrt werde, betonte Nawrocki. Trump sei der einzige Anführer der freien Welt, der solche Verhandlungen führen könne. Europa sollte "ihn in diesen Anstrengungen unterstützen".

Montag, 15. September

Polen: Haben Drohne über Regierungsgebäuden "neutralisiert"

Polens Ministerpräsident Donald Tusk schreibt auf X, der Staatsschutz habe eine Drohne "neutralisiert", die über sensiblen Regierungsgebäuden operiert habe. Zwei belarussische Staatsbürger seien im Kontext des Vorfalles festgenommen worden. Die Polizei untersuche die Umstände. Hier lesen Sie mehr.

Donald Tusk: Der polnische Ministerpräsident vermeldet zwei Festnahmen.Vergrößern des Bildes
Donald Tusk: Der polnische Ministerpräsident vermeldet zwei Festnahmen. (Quelle: Marian Zubrzycki)

Weitere Staaten unterstützen Nato-Mission an Ostflanke

Für den neuen Nato-Einsatz zur Sicherung des Luftraums an der Ostflanke gibt es weitere Unterstützungszusagen. Großbritannien kündigte an, sich mit Kampfjets vom Typ Typhoon zu beteiligen. Wie das oberste Hauptquartier der alliierten Streitkräfte in Europa (Shape) im belgischen Mons mitteilte, wird auch Spanien in Kürze Beiträge ankündigen. Zudem hätten auch Italien und Schweden Hilfe signalisiert, hieß es. Die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete unter Berufung auf Regierungskreise, dass Italien zwei Kampfjets vom Typ Eurofighter bereitstellen wolle.

Der Einsatz mit dem Namen "Eastern Sentry" – frei übersetzt: Wächter des Ostens – war am Freitag in Reaktion auf mutmaßlich vorsätzliche Luftraumverletzungen durch russische Drohnen in Polen gestartet worden. Über ihn sollen vor allem zusätzliche Überwachungs- und Flugabwehrkapazitäten mobilisiert werden. Die Bundeswehr stellt acht Eurofighter bereit.

Bei dem Einsatz waren lediglich vier der 19 russischen Drohnen abgeschossen worden. Die Nato sucht bei der Entwicklung von Gegenmaßnahmen deshalb die Nähe zur Ukraine.

Ukraine-Analyst für Medienpreis nominiert

Mit dem russischen Überfall auf die Ukraine begann der Militärhistoriker und Leiter des Instituts für Offizierausbildung des österreichischen Bundesheeres, Oberst Markus Reisner, den Verlauf des Krieges öffentlich in den Medien zu analysieren. Nun ist der ehemalige Elitesoldat für den österreichischen Fernsehpreis Romy in der Kategorie TV-Analyse nominiert. Reisner tritt zudem regelmäßig im deutschen Fernsehen auf. Bei t-online spricht er über die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg.

Ukraine präsentiert Drohne, die wohl Russlands Abwehrsystemen trotzen kann

Die Ukraine hat die finale Testphase neu entwickelter Kamikaze-Drohnen abgeschlossen, die trotz russischer elektronischer Gegenmaßnahmen Ziele in über 40 Kilometern Entfernung angreifen können. Das hat Digitalisierungsminister Mykhailo Fedorov bekannt gegeben.

Die Drohnen wurden vom staatlich finanzierten Innovationsclusters Brave1 entwickelt und sollen zeitnah unter Gefechtsbedingungen erprobt werden. Wie Fedorov erklärt, ziele die Entwicklungen darauf ab, gezielt die russischen Störsysteme zu überwinden. Bisher stören sie vor allem Navigationssysteme und bringen die Drohnen so vom Kurs ab.

Ein Soldat hantiert mit einer Drohne: Eine neue Taktik soll der Ukraine auf dem Schlachtfeld helfen.Vergrößern des Bildes
Ein Soldat hantiert mit einer Drohne: Eine neues Modell soll der Ukraine auf dem Schlachtfeld helfen. (Quelle: IMAGO/Sergey Mirniy)

Fedorov hob hervor, dass die neuen Modelle "eine neue Stufe der Fähigkeit darstellten, den Feind anzugreifen". Er betonte die generelle Wichtigkeit von Drohnen, dieb vor allem wegen ihrer niedrigen Produktionskosten und Skalierbarkeit an Bedeutung gewinnen: "Angriffsdrohnen entwickeln sich zu einer günstigen und praktischen Lösung für die Front."

US-Militärs beobachten Russlands "Sapad"-Manöver

Seit Freitag findet die russisch-belarussische Militärübung "Sapad 2025" statt. An diesem Montag nehmen auch US-Militärs teil. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

Belarussischer Oppositioneller verweigert Ausreise und muss erneut in Haft

Der freigelassene belarussische Oppositionelle Nikolaj Statkewitsch hat sich geweigert, das Land zu verlassen – nun ist er nach Medienberichten wieder in Haft. Der 69-jährige Ex-Präsidentschaftskandidat sei wieder in die Strafkolonie gebracht worden, in der er bislang inhaftiert war. Das berichtete das aus dem Exil agierende belarussische Portal "Nascha Niwa" unter Berufung auf informierte Quellen.

Nach Gesprächen mit einer US-Delegation hatte der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko am Donnerstag 52 Gefangene freigelassen, die nach Litauen gebracht wurden. Statkewitsch weigerte sich allerdings, Belarus zu verlassen. Wie Videos zeigten, saß er stundenlang zwischen den Grenzkontrollstellen und konnte nicht überredet werden, nach Litauen überzuwechseln. Abends sei er von maskierten Männern auf belarussischer Seite abgeführt worden, heißt es.

Verwendete Quellen
  • Eigene Recherche
  • Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters
Themen
