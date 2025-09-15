Newsblog zum Ukraine-Krieg Mitten am Tag: Russische Drohne schlägt in Universität ein

Eine russische Drohne trifft eine Universität in Charkiw. Russland weitet die Umerziehung von verschleppten Kindern aus. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Dienstag, 16. September

Mitten am Tag: Russische Drohne trifft Universität

Ein russischer Drohnenangriff hat am Dienstagmittag ein Gebäude der Nationalen Pharmazeutischen Universität im Zentrum der ostukrainischen Stadt Charkiw schwer beschädigt. Ein Video, das die regionale Staatsanwaltschaft veröffentlichte, zeigt den Moment des Einschlags: Eine Drohne trifft das Dach des Verwaltungsgebäudes – es folgt eine massive Explosion.

Der Angriff ereignete sich laut Behördenangaben gegen 11 Uhr Ortszeit und wurde mutmaßlich mit sogenannten Geran-2-Drohnen ausgeführt. Einige der Drohnen seien von der ukrainischen Luftabwehr abgeschossen worden, hieß es. Zum Zeitpunkt des Angriffs hielten sich Mitarbeitende in einem Schutzraum auf. Eine Person erlitt einen Schock. Das Feuer, das nach dem Einschlag ausbrach, erfasste laut dem Zivilschutz rund 150 Quadratmeter des Gebäudes.

Vier Menschen wurden bei dem Angriff verletzt: Drei Frauen im Alter zwischen 51 und 54 Jahren sowie ein 89-jähriger Mann. Alle Opfer seien in stabilem Zustand, teilte Regionalgouverneur Oleh Syniehubow mit. "Der Angriff ereignete sich mitten am Tag in unmittelbarer Nähe des Stadtzentrums", sagte Syniehubow. Das getroffene Gebäude habe keinerlei militärische Funktion gehabt. Charkiw, nur 25 Kilometer von der russischen Grenze entfernt, wird regelmäßig Ziel russischer Raketen- und Drohnenangriffe.

Indien beteiligt sich an Russlands Militärübung

Seit Tagen läuft bereits die russisch-belarussische Militärübung Sapad 2025. Gemeinsam trainieren die beiden Partnerstaaten den Einsatz von Streitkräften und Luftmanövern. Alle vier Jahre findet die Sapad-Übung statt. Rückblickend gilt die Sapad 2021 als eine Art Blaupause für die russische Invasion in der Ukraine. Wie das britische Nachrichtenmagazin "The Times" berichtet, hat diesmal auch Indien Truppen entsandt, um an der Übung teilzunehmen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ukraine attackiert Raffinerie Saratow in Russland

Bei ihren Angriffen auf die russische Ölindustrie hat die Ukraine nach eigenen Angaben auch eine Raffinerie in Saratow an der Wolga mit Drohnen attackiert. In der Umgebung der Anlage seien Explosionen und Brände registriert worden, teilte der Generalstab in Kiew mit. Er äußerte sich nicht zum Ausmaß möglicher Schäden.