Newsblog zum Ukraine-Krieg Mitten am Tag: Russische Drohne schlägt in Universität ein
Eine russische Drohne trifft eine Universität in Charkiw. Russland weitet die Umerziehung von verschleppten Kindern aus. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Mitten am Tag: Russische Drohne trifft Universität
- Ukraine attackiert Raffinerie Saratow in Russland
- Studie: Russland zwingt ukrainische Kinder zur Herstellung von Drohnen
- Trump plant neues Treffen mit Selenskyj
- Ukrainische Behörden: Zwei Tote bei russischen Angriffen
- Tass: Moskau strebt neue Gespräche mit den USA im Herbst an
Dienstag, 16. September
Mitten am Tag: Russische Drohne trifft Universität
Ein russischer Drohnenangriff hat am Dienstagmittag ein Gebäude der Nationalen Pharmazeutischen Universität im Zentrum der ostukrainischen Stadt Charkiw schwer beschädigt. Ein Video, das die regionale Staatsanwaltschaft veröffentlichte, zeigt den Moment des Einschlags: Eine Drohne trifft das Dach des Verwaltungsgebäudes – es folgt eine massive Explosion.
Der Angriff ereignete sich laut Behördenangaben gegen 11 Uhr Ortszeit und wurde mutmaßlich mit sogenannten Geran-2-Drohnen ausgeführt. Einige der Drohnen seien von der ukrainischen Luftabwehr abgeschossen worden, hieß es. Zum Zeitpunkt des Angriffs hielten sich Mitarbeitende in einem Schutzraum auf. Eine Person erlitt einen Schock. Das Feuer, das nach dem Einschlag ausbrach, erfasste laut dem Zivilschutz rund 150 Quadratmeter des Gebäudes.
Vier Menschen wurden bei dem Angriff verletzt: Drei Frauen im Alter zwischen 51 und 54 Jahren sowie ein 89-jähriger Mann. Alle Opfer seien in stabilem Zustand, teilte Regionalgouverneur Oleh Syniehubow mit. "Der Angriff ereignete sich mitten am Tag in unmittelbarer Nähe des Stadtzentrums", sagte Syniehubow. Das getroffene Gebäude habe keinerlei militärische Funktion gehabt. Charkiw, nur 25 Kilometer von der russischen Grenze entfernt, wird regelmäßig Ziel russischer Raketen- und Drohnenangriffe.
Indien beteiligt sich an Russlands Militärübung
Seit Tagen läuft bereits die russisch-belarussische Militärübung Sapad 2025. Gemeinsam trainieren die beiden Partnerstaaten den Einsatz von Streitkräften und Luftmanövern. Alle vier Jahre findet die Sapad-Übung statt. Rückblickend gilt die Sapad 2021 als eine Art Blaupause für die russische Invasion in der Ukraine. Wie das britische Nachrichtenmagazin "The Times" berichtet, hat diesmal auch Indien Truppen entsandt, um an der Übung teilzunehmen. Mehr dazu lesen Sie hier.
Ukraine attackiert Raffinerie Saratow in Russland
Bei ihren Angriffen auf die russische Ölindustrie hat die Ukraine nach eigenen Angaben auch eine Raffinerie in Saratow an der Wolga mit Drohnen attackiert. In der Umgebung der Anlage seien Explosionen und Brände registriert worden, teilte der Generalstab in Kiew mit. Er äußerte sich nicht zum Ausmaß möglicher Schäden.
Von russischer Seite gab es nur indirekte Hinweise auf den Drohnenangriff. Der Flughafen der Stadt Saratow war in der Nacht einige Stunden lang gesperrt, wie die Luftfahrtbehörde Rosawiazija mitteilte. Das russische Militär meldete, über dem Gebiet seien 18 feindliche Drohnen abgefangen worden. Russische Telegramkanäle, die sonst über derartige Angriffe berichtet hatten, schwiegen.
Die Raffinerie in Saratow, etwa 800 Kilometer von ukrainischem Territorium entfernt, gehört zum größten russischen Ölkonzern Rosneft. In den Tagen zuvor hatte die ukrainische Armee bereits die zweitgrößte russische Raffinerie in Kirischi im Umland von St. Petersburg sowie den Ölhafen Primorsk an der Ostsee attackiert.
Lettland und Finnland begrüßen Nato-Einsatz "Eastern Sentry"
Die Staatspräsidenten von Lettland und Finnland haben den neuen Nato-Einsatz zur Sicherung des Luftraums an der Ostflanke begrüßt. Die Militäroperation "Eastern Sentry" (deutsch etwa: Wächter des Ostens) sei eine "angemessene und richtige Reaktion" auf die mutmaßlich vorsätzlichen Verletzungen des polnischen Luftraums durch Russland, sagte der lettische Präsident Edgars Rinkevics in Riga nach einem Treffen mit seinem finnischen Kollegen Alexander Stubb.
"Wir sind sehr froh, dass Eastern Sentry nun im polnischen Luftraum startet. Wir nutzen die dort gewonnenen Erkenntnisse und weiten sie dann bis in den hohen Norden aus", sagte Stubb. Dass Russlands Eskalation seines Krieges in der Ukraine auch Eingriffe in den europäischen Luftraum einschließe, sei "schlicht inakzeptabel und erfordert eine klare Antwort".
Russland will ukrainische Gasverteilerstation getroffen haben
Russland hat nach eigenen Angaben eine Gasverteilerstation im Nordosten der Ukraine mit Drohnen getroffen. Die Anlage in der Region Sumy diene der Gasversorgung des ukrainischen Militärs, teilt das russische Verteidigungsministerium mit. In dem Gebiet versuchen russische Truppen seit Monaten, Fuß zu fassen.
Studie: Russland zwingt ukrainische Kinder zur Herstellung von Drohnen
Russland weitet einer US-Studie zufolge die Zwangsmaßnahmen zur Umerziehung verschleppter ukrainischer Kinder aus. Dafür seien mehr als 210 Standorte für die militärische Ausbildung und Umerziehung eingerichtet worden, ging aus einem am Dienstag veröffentlichten Bericht der Yale School of Public Health hervor. An den Standorten würden Kinder zudem zur Herstellung von Drohnen gezwungen.
Diplomaten: EU-Beratungen über neue Russland-Sanktionen verschoben
Die Beratungen der EU-Staaten über ein neues Sanktionspaket gegen Russland verzögern sich. Das Thema sei kurzfristig von der Tagesordnung des Treffens der EU-Botschafter am Mittwoch genommen worden, sagen Diplomaten in Brüssel. Einen neuen Termin gebe es noch nicht. Ein Grund für die Verschiebung wird zunächst nicht genannt.
Selenskyj: 3.500 Drohnen und 190 Raketen auf Ukraine im September
Russland hat die Ukraine nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj allein in diesem Monat mit mehr als 3.500 Drohnen und fast 190 Raketen angegriffen. "Es hat zudem Provokationen gegen unsere Partner gegeben", sagt Selenskyj auf der Plattform X. Dies sei genau die Art von "Luftterror", gegen den die Ukraine eine gemeinsame Verteidigung fordere. So müsse niemand überstürzt Kampfflugzeuge aufsteigen lassen und den russischen Druck an den eigenen Grenzen spüren.
Trump plant neues Treffen mit Selenskyj
US-Präsident Donald Trump plant nach Angaben seines Außenministers Marco Rubio für kommende Woche ein Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj am Rande der Generaldebatte der UN-Vollversammlung. Trump habe "mehrfach mit (Kremlchef Wladimir) Putin telefoniert und sich mehrfach mit Selenskyj getroffen, wahrscheinlich auch nächste Woche wieder in New York", sagte Rubio am Dienstag während seines Israel-Besuchs zu Journalisten.
Trump werde sich weiter für eine Beendigung des Ukraine-Kriegs einsetzen. "Er wird es weiter versuchen. Wenn Frieden möglich ist, will er ihn erreichen", sagte Rubio. "Irgendwann könnte der Präsident zu dem Schluss kommen, dass es nicht möglich ist. So weit ist er noch nicht, aber er könnte an diesen Punkt kommen."
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters