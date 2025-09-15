Newsblog zum Ukraine-Krieg Kreml suspendiert General vom Militärdienst

Russlands Präsident Wladimir Putin verleiht dem General Alexander Lapin 2017 einen Orden (Archivbild): Künftig wird er nicht mehr im Militär tätig sein. (Quelle: Alexei Nikolsky/imago)

Ein russischer General wird suspendiert und auf einen neuen Posten versetzt. Einmal mehr hat die Ukraine Ziele auf der Krim attackiert. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Sonntag, 21. September

Kreml suspendiert General vom Militärdienst

Laut übereinstimmenden Medienberichten wurde der russische General Alexander Lapin vom Militärdienst suspendiert. An seiner Stelle soll Generaloberst Jewgeni Nikoforow den Leningrader Militärbezirk künftig anführen, berichtet RBC. Lapin soll demnach künftig zum Berater des Präsidenten der autonomen Republik Tatarstan werden. Als solcher soll er sich um die Vertragssoldaten sowie die Reintegration von Veteranen kümmern, berichtet die regionale Nachrichtenagentur Tatar Inform.

Über die Gründe für die Suspendierung ist derzeit nichts bekannt. In der Vergangenheit wurde Lapin jedoch als Kommandeur mehrfach Versagen vorgeworfen. So sollen seine Entscheidungen maßgeblich dazu beigetragen haben, dass die ukrainischen Streitkräfte im vergangenen August in die russische Grenzregion Kursk einmarschieren konnten. Außerdem sollen Lapins Planungen als Kommandeur in der Ukraine mangelhaft gewesen sein, sodass sich seine Truppen einmal aus dem Norden und später aus Donezk zurückziehen mussten.

Gouverneur: Zwei Tote nach ukrainischen Angriffen in Russland

Bei ukrainischen Angriffen sind nach Behördenangaben zwei Menschen im russischen Grenzgebiet Belgorod getötet worden. Ein Mann sei in der Ortschaft Rakitnoje bei einem Drohnenangriff ums Leben gekommen, eine Frau beim Beschuss eines Hauses in Schebekino, schrieb der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, bei Telegram. Fünf Menschen seien bei verschiedenen Angriffen verletzt worden.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. Als Teil ihres Abwehrkampfes greift sie dabei immer wieder Ziele in Russland an. Die Zahlen der Opfer und das Ausmaß der Schäden stehen dabei jedoch in keinem Verhältnis zu den verheerenden Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.

Ukraine greift auf der Krim an – Russen fürchten Geheimdienstoperationen

Der ukrainische Militärgeheimdienst HUR hat laut eigenen Angaben russische Ziele auf der völkerrechtswidrig besetzten Halbinsel Krim angegriffen. Die Spezialeinheit "Primary" habe mit Drohnen drei Mi-8-Kampfhubschrauber sowie ein Radargerät des Typs Nebo-U getroffen und wohl zerstört. Der HUR veröffentlichte dazu ein Video, das die Angriffe belegen soll. Auf Satellitenbildern ist außerdem ein Helikopterwrack zu sehen. Unabhängig überprüfen lässt sich der Bericht nicht.

