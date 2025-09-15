Newsblog zum Ukraine-Krieg Kreml suspendiert General vom Militärdienst
Ein russischer General wird suspendiert und auf einen neuen Posten versetzt. Einmal mehr hat die Ukraine Ziele auf der Krim attackiert. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Sonntag, 21. September
Kreml suspendiert General vom Militärdienst
Laut übereinstimmenden Medienberichten wurde der russische General Alexander Lapin vom Militärdienst suspendiert. An seiner Stelle soll Generaloberst Jewgeni Nikoforow den Leningrader Militärbezirk künftig anführen, berichtet RBC. Lapin soll demnach künftig zum Berater des Präsidenten der autonomen Republik Tatarstan werden. Als solcher soll er sich um die Vertragssoldaten sowie die Reintegration von Veteranen kümmern, berichtet die regionale Nachrichtenagentur Tatar Inform.
Über die Gründe für die Suspendierung ist derzeit nichts bekannt. In der Vergangenheit wurde Lapin jedoch als Kommandeur mehrfach Versagen vorgeworfen. So sollen seine Entscheidungen maßgeblich dazu beigetragen haben, dass die ukrainischen Streitkräfte im vergangenen August in die russische Grenzregion Kursk einmarschieren konnten. Außerdem sollen Lapins Planungen als Kommandeur in der Ukraine mangelhaft gewesen sein, sodass sich seine Truppen einmal aus dem Norden und später aus Donezk zurückziehen mussten.
Gouverneur: Zwei Tote nach ukrainischen Angriffen in Russland
Bei ukrainischen Angriffen sind nach Behördenangaben zwei Menschen im russischen Grenzgebiet Belgorod getötet worden. Ein Mann sei in der Ortschaft Rakitnoje bei einem Drohnenangriff ums Leben gekommen, eine Frau beim Beschuss eines Hauses in Schebekino, schrieb der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, bei Telegram. Fünf Menschen seien bei verschiedenen Angriffen verletzt worden.
Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. Als Teil ihres Abwehrkampfes greift sie dabei immer wieder Ziele in Russland an. Die Zahlen der Opfer und das Ausmaß der Schäden stehen dabei jedoch in keinem Verhältnis zu den verheerenden Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.
Ukraine greift auf der Krim an – Russen fürchten Geheimdienstoperationen
Der ukrainische Militärgeheimdienst HUR hat laut eigenen Angaben russische Ziele auf der völkerrechtswidrig besetzten Halbinsel Krim angegriffen. Die Spezialeinheit "Primary" habe mit Drohnen drei Mi-8-Kampfhubschrauber sowie ein Radargerät des Typs Nebo-U getroffen und wohl zerstört. Der HUR veröffentlichte dazu ein Video, das die Angriffe belegen soll. Auf Satellitenbildern ist außerdem ein Helikopterwrack zu sehen. Unabhängig überprüfen lässt sich der Bericht nicht.
Berichte: Putin setzt auf militärische Eskalation
Der russische Machthaber Wladimir Putin hält offenbar weiterhin an seiner Strategie fest, dass die russischen Streitkräfte einen Zermürbungskrieg gegen die Ukraine und den Westen gewinnen können, während es dem Westen bisher nicht gelungen ist, Putin davon zu überzeugen, seine Strategie zu überdenken. Die Nachrichtenagentur "Bloomberg" berichtete am Samstag, dass nicht namentlich genannte Personen aus dem Umfeld des Kremls erklärt hätten, Putin sei zu dem Schluss gekommen, dass eine militärische Eskalation für Russland der beste Weg sei, um die Ukraine zu Friedensverhandlungen nach Putins Bedingungen zu zwingen.
Die Quellen gaben an, dass Putin davon ausgeht, dass US-Präsident Donald Trump wahrscheinlich nicht "viel" unternehmen wird, um die Verteidigung der Ukraine zu stärken, und dass die Gespräche zwischen den USA und Russland am 15. August 2025 in Alaska Putin davon überzeugt haben, dass Trump kein Interesse daran hat, in den Krieg in der Ukraine einzugreifen.
Selenskyj verhängt Sanktionen gegen prorussische Politiker in Moldau
Eine Woche vor der Parlamentswahl in Moldau hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Sanktionen gegen prorussische Politiker in dem Nachbarland verhängt. Die Strafmaßnahmen richteten sich "gegen Personen, die Moldau im Interesse Moskaus destabilisieren", sagte Selenskyj in einer Videobotschaft. "Die Ukraine unterstützt Moldau, und wir sind an der Stabilität unseres Nachbarn interessiert – am Erfolg Moldaus."
Auf der Liste mit elf Namen steht auch Evghenia Gutul, Gouverneurin der autonomen Region Gagausien in Moldau. Sie ist von Moskau zur Gegenspielerin der proeuropäischen moldauischen Präsidentin Maia Sandu aufgebaut worden. Die Sanktionen haben mehr symbolische als praktische Wirkung; sie besagen, dass diese Personen sich in der Ukraine nicht wirtschaftlich betätigen dürfen.
Samstag, 20. September
Unionspolitiker: Russische Kampfjets künftig abschießen
Vor den Beratungen der Nato über das wiederholte Eindringen russischer Flugzeuge in ihren Luftraum haben führende Unionspolitiker zu entschlossenen Gegenmaßnahmen aufgerufen. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt, betonte im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), dass "der Kreml ein klares Stoppschild" benötige. Er stellte klar, dass nur eine "klare Botschaft an Russland" Wirkung zeigen werde, "dass jede militärische Grenzverletzung mit militärischen Mitteln beantwortet wird", so Hardt, "bis hin zum Abschuss russischer Kampfjets über Nato-Gebiet".
Nato setzt auf türkisches Luftüberwachungssystem
Nato-Partner setzen wegen der zunehmenden russischen Luftraumverletzung im Osten und Südosten des Bündnisgebietes auf den kurzfristigen Einsatz eines türkischen Aufklärungssystems. Die Ausbildung daran soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur mithilfe der Ukraine organisiert werden – mit dem Ziel, erste Schritte bereits in der kommenden Woche zu unternehmen.
Selenskyj kündigt Treffen mit Trump an
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird nach eigenen Angaben in der kommenden Woche US-Präsident Donald Trump am Rande der UN-Generaldebatte in New York treffen. Bei den Gesprächen werde es um Sicherheitsgarantien für die Ukraine und Sanktionen gegen Russland gehen, sagte Selenskyj am Samstag zu Journalisten.
Die Ukraine fordert westliche Sicherheitsgarantien im Zuge einer Vereinbarung über ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen das Nachbarland. Die mögliche Stationierung westlicher Soldaten in der Ukraine hatte der russische Präsident Wladimir Putin jedoch in der Vergangenheit als inakzeptabel bezeichnet. Sie wären ein "legitimes" Angriffsziel, drohte der Kremlchef.
Ukraine greift mit Drohnen an: Großbrände an russischen Raffinerien
Berichten zufolge haben ukrainische Drohnen in der Nacht zum Samstag zwei Ölraffinerien tief im russischen Hinterland angegriffen. Wie mehrere russische Telegram-Kanäle unter Berufung auf Augenzeugen berichten, schlugen die Drohnen in den Regionen Saratow und Samara ein. Die ukrainischen Drohnenstreitkräfte veröffentlichten ein Video, das die Angriffe beweisen soll.
