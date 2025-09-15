Newsblog zum Ukraine-Krieg Russland zwingt ukrainische Kinder wohl zur Herstellung von Drohnen
Russland weitet die Umerziehung von verschleppten Kindern aus – und will ein wichtiges Versorgungswerk getroffen haben. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Dienstag, 16. September
Russland will ukrainische Gasverteilerstation getroffen haben
Russland hat nach eigenen Angaben eine Gasverteilerstation im Nordosten der Ukraine mit Drohnen getroffen. Die Anlage in der Region Sumy diene der Gasversorgung des ukrainischen Militärs, teilt das russische Verteidigungsministerium mit. In dem Gebiet versuchen russische Truppen seit Monaten, Fuß zu fassen.
Studie: Russland zwingt ukrainische Kinder zur Herstellung von Drohnen
Russland weitet einer US-Studie zufolge die Zwangsmaßnahmen zur Umerziehung verschleppter ukrainischer Kinder aus. Dafür seien mehr als 210 Standorte für die militärische Ausbildung und Umerziehung eingerichtet worden, ging aus einem am Dienstag veröffentlichten Bericht der Yale School of Public Health hervor. An den Standorten würden Kinder zudem zur Herstellung von Drohnen gezwungen. Seit der letzten Erhebung im vergangenen Jahr seien 150 neue Orte entdeckt worden. Die Forscher sprechen von einem "potenziell beispiellosen System" zur Umerziehung, das Zehntausende Kinder aus der Ukraine für lange Zeit aufnehmen könne. Die tatsächliche Zahl der Standorte sei wahrscheinlich noch höher.
Der Studie zufolge findet an mindestens 39 Standorten eine militärische Ausbildung statt – mindestens 34 davon seien erst kürzlich entdeckt worden. Dort würden Kinder im Alter von acht bis 18 Jahren unter anderem im Umgang mit Waffen und in der Steuerung von Drohnen geschult. Etwa die Hälfte der Standorte werde von der russischen Regierung verwaltet. Zuvor hatten die Forscher nach eigenen Angaben 314 ukrainische Kinder auf Websites der russischen Regierung aufgespürt, wo sie zur Adoption durch russische Familien angeboten wurden.
Die Ukraine wirft dem Kreml vor, mehr als 19.500 Kinder illegal nach Russland und Belarus entführt oder zwangsumgesiedelt zu haben. Damit verstoße Russland gegen die Genfer Konventionen. Die Yale-Forscher schätzten die Zahl bereits im Juni auf fast 35.000. Russland bestreitet, Kinder gegen deren Willen zu verschleppen und spricht von freiwilligen Evakuierungen aus dem Kriegsgebiet. Die Regierung in Moskau äußerte sich zunächst nicht zu dem neuen Bericht.
Diplomaten: EU-Beratungen über neue Russland-Sanktionen verschoben
Die Beratungen der EU-Staaten über ein neues Sanktionspaket gegen Russland verzögern sich. Das Thema sei kurzfristig von der Tagesordnung des Treffens der EU-Botschafter am Mittwoch genommen worden, sagen Diplomaten in Brüssel. Einen neuen Termin gebe es noch nicht. Ein Grund für die Verschiebung wird zunächst nicht genannt.
Selenskyj: 3.500 Drohnen und 190 Raketen auf Ukraine im September
Russland hat die Ukraine nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj allein in diesem Monat mit mehr als 3.500 Drohnen und fast 190 Raketen angegriffen. "Es hat zudem Provokationen gegen unsere Partner gegeben", sagt Selenskyj auf der Plattform X. Dies sei genau die Art von "Luftterror", gegen den die Ukraine eine gemeinsame Verteidigung fordere. So müsse niemand überstürzt Kampfflugzeuge aufsteigen lassen und den russischen Druck an den eigenen Grenzen spüren.
Trump plant neues Treffen mit Selenskyj
US-Präsident Donald Trump plant nach Angaben seines Außenministers Marco Rubio für kommende Woche ein Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj am Rande der Generaldebatte der UN-Vollversammlung. Trump habe "mehrfach mit (Kremlchef Wladimir) Putin telefoniert und sich mehrfach mit Selenskyj getroffen, wahrscheinlich auch nächste Woche wieder in New York", sagte Rubio am Dienstag während seines Israel-Besuchs zu Journalisten.
Trump werde sich weiter für eine Beendigung des Ukraine-Kriegs einsetzen. "Er wird es weiter versuchen. Wenn Frieden möglich ist, will er ihn erreichen", sagte Rubio. "Irgendwann könnte der Präsident zu dem Schluss kommen, dass es nicht möglich ist. So weit ist er noch nicht, aber er könnte an diesen Punkt kommen."
Ukrainische Behörden: Zwei Tote bei russischen Angriffen
Bei russischen Angriffen in der Ukraine sind nach ukrainischen Behördenangaben zwei Menschen getötet worden. Der Chef der Militärverwaltung der südöstlichen Region Saporischschja erklärte am Dienstag, bei einem russischen Angriff sei ein Mensch getötet worden. Neun Menschen seien verletzt worden, darunter ein Kind.
Der Gouverneur der südlichen Region Mykolajiw erklärte, russische Streitkräfte hätten einen Bauernhof angegriffen. Ein Traktorfahrer sei getötet worden, als er auf dem Feld gearbeitet habe.
Tass: Moskau strebt neue Gespräche mit den USA im Herbst an
Russland strebt einem Medienbericht zufolge eine neue Gesprächsrunde mit den USA im Herbst an. Dies sagte der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Tass. Ein Grund für die Verzögerung bei der Vereinbarung eines neuen Termins für Gespräche zwischen den USA und Russland sei der Wunsch beider Seiten, ein Treffen ohne nennenswerte Ergebnisse zu vermeiden.
"Es ist daher besser, solange auf beiden Seiten der politische Wille vorhanden ist, hinter den Kulissen weiterzuarbeiten, damit vielleicht eine Grundlage für den nächsten Schritt oder die nächsten Schritte geschaffen werden kann und alle logistischen und organisatorischen Aspekte schnell geklärt werden können", sagte Rjabkow demnach.
Ukraine meldet massiven russischen Angriff auf Saporischschja
Nach Angaben ukrainischer Behörden ist am frühen Morgen ein Mensch bei einem massiven russischen Angriff auf die südostukrainische Stadt Saporischschja getötet worden. Sieben weitere seien verletzt worden, darunter ein Kind, teilt der Regionalgouverneur Iwan Fedorow mit. Der Angriff habe zahlreiche Brände ausgelöst. Der öffentlich-rechtliche Sender Suspilne berichtet von mindestens zehn Einschlägen in der Stadt.
Polen: Zwei Belarussen nach Drohnenflug festgenommen
In Polen sind nach Angaben von Ministerpräsident Donald Tusk zwei Belarussen festgenommen worden, nachdem eine Drohne das Regierungsgebäude in der Hauptstadt Warschau überflogen hatte. Der Staatsschutz SOP habe eine Drohne "neutralisiert", die Regierungsgebäude überflogen habe, unter anderem eine der Residenzen des Präsidenten, erklärte Tusk am Montag im Onlinedienst X. "Zwei belarussische Staatsbürger wurden festgenommen", fügte Tusk hinzu.
Ein Sprecher des SOP sagte dem Fernsehsender TV24, dass zwei Betreiber der Drohne am Montag gegen 19 Uhr festgenommen worden seien. Deren belarussische Staatsangehörigkeit bestätigte er nicht.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters