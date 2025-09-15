Newsblog zum Ukraine-Krieg Russland zwingt ukrainische Kinder wohl zur Herstellung von Drohnen

Kinder nehmen in der russischen Region Rostow an einem Militärtraining teil (Archvbild): Russland soll Kinder aus der Ukraine dazu zwingen, Drohnen für den Krieg zu bauen. (Quelle: IMAGO/Sergey Pivovarov/imago)

Russland weitet die Umerziehung von verschleppten Kindern aus – und will ein wichtiges Versorgungswerk getroffen haben. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Dienstag, 16. September

Russland will ukrainische Gasverteilerstation getroffen haben

Russland hat nach eigenen Angaben eine Gasverteilerstation im Nordosten der Ukraine mit Drohnen getroffen. Die Anlage in der Region Sumy diene der Gasversorgung des ukrainischen Militärs, teilt das russische Verteidigungsministerium mit. In dem Gebiet versuchen russische Truppen seit Monaten, Fuß zu fassen.

Studie: Russland zwingt ukrainische Kinder zur Herstellung von Drohnen

Russland weitet einer US-Studie zufolge die Zwangsmaßnahmen zur Umerziehung verschleppter ukrainischer Kinder aus. Dafür seien mehr als 210 Standorte für die militärische Ausbildung und Umerziehung eingerichtet worden, ging aus einem am Dienstag veröffentlichten Bericht der Yale School of Public Health hervor. An den Standorten würden Kinder zudem zur Herstellung von Drohnen gezwungen. Seit der letzten Erhebung im vergangenen Jahr seien 150 neue Orte entdeckt worden. Die Forscher sprechen von einem "potenziell beispiellosen System" zur Umerziehung, das Zehntausende Kinder aus der Ukraine für lange Zeit aufnehmen könne. Die tatsächliche Zahl der Standorte sei wahrscheinlich noch höher.

Der Studie zufolge findet an mindestens 39 Standorten eine militärische Ausbildung statt – mindestens 34 davon seien erst kürzlich entdeckt worden. Dort würden Kinder im Alter von acht bis 18 Jahren unter anderem im Umgang mit Waffen und in der Steuerung von Drohnen geschult. Etwa die Hälfte der Standorte werde von der russischen Regierung verwaltet. Zuvor hatten die Forscher nach eigenen Angaben 314 ukrainische Kinder auf Websites der russischen Regierung aufgespürt, wo sie zur Adoption durch russische Familien angeboten wurden.

Die Ukraine wirft dem Kreml vor, mehr als 19.500 Kinder illegal nach Russland und Belarus entführt oder zwangsumgesiedelt zu haben. Damit verstoße Russland gegen die Genfer Konventionen. Die Yale-Forscher schätzten die Zahl bereits im Juni auf fast 35.000. Russland bestreitet, Kinder gegen deren Willen zu verschleppen und spricht von freiwilligen Evakuierungen aus dem Kriegsgebiet. Die Regierung in Moskau äußerte sich zunächst nicht zu dem neuen Bericht.

