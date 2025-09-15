Newsblog zum Ukraine-Krieg Selenskyj kündigt Treffen mit Trump an
Selenskyj reist kommende Woche nach New York und will Trump treffen. Ukrainische Drohnen greifen russische Ölraffinerien an. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Samstag, 20. September
Selenskyj kündigt Treffen mit Trump an
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird nach eigenen Angaben in der kommenden Woche US-Präsident Donald Trump am Rande der UN-Generaldebatte in New York treffen. Bei den Gesprächen werde es um Sicherheitsgarantien für die Ukraine und Sanktionen gegen Russland gehen, sagte Selenskyj am Samstag zu Journalisten.
Die Ukraine fordert westliche Sicherheitsgarantien im Zuge einer Vereinbarung über ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen das Nachbarland. Die mögliche Stationierung westlicher Soldaten in der Ukraine hatte der russische Präsident Wladimir Putin jedoch in der Vergangenheit als inakzeptabel bezeichnet. Sie wären ein "legitimes" Angriffsziel, drohte der Kremlchef.
Ukraine greift mit Drohnen an: Großbrände an russischen Raffinerien
Berichten zufolge haben ukrainische Drohnen in der Nacht zum Samstag zwei Ölraffinerien tief im russischen Hinterland angegriffen. Wie mehrere russische Telegram-Kanäle unter Berufung auf Augenzeugen berichten, schlugen die Drohnen in den Regionen Saratow und Samara ein. Die ukrainischen Drohnenstreitkräfte veröffentlichten ein Video, das die Angriffe beweisen soll.
Besonders betroffen scheint die Raffinerie am Stadtrand von Saratow zu sein: Auf sozialen Medien kursieren Videos, die eine Explosion und einen anschließenden Großbrand zeigen sollen. Während der Gouverneur von Saratow, Roman Busargin, den Angriff nicht direkt bestätigte, sprach er von einem beschädigten Wohnhaus und einer verletzten Person infolge eines ukrainischen Drohnenangriffs.
Ob es sich erneut um die große Raffinerie handelt, die bereits am 16. September getroffen worden war, blieb zunächst unklar. Die Anlage produziert laut Angaben des ukrainischen Generalstabs über 20 verschiedene Erdölprodukte und versorgt unter anderem die russische Armee.
Auch im über 900 Kilometer von der Grenze entfernten Nowokuibyschewsk in der Oblast Samara kam es offenbar zu einem Drohnenschlag auf eine weitere Raffinerie. Dort berichteten Anwohner von einem großflächigen Brand, während ukrainische Telegram-Kanäle das Bildmaterial einem Hauptverarbeitungskomplex der Anlage zuordneten. Offizielle Stellen in der Ukraine äußerten sich zunächst nicht. Russlands Luftfahrtbehörde meldete unterdessen einen temporären Stopp am Flughafen Samara.
"Das ist ein Test": US-Gesandter widerspricht Trump
Erst Drohnen, dann Kampfflugzeuge: Russland provoziert aktuell wiederholt an der Nato-Ostflanke. Für den Trump-Berater Keith Kellogg ist klar: "Das ist ein Test." Der US-Präsident sieht das offenbar anders.
Polen meldet Ende des Flugzeugeinsatzes zur Luftraumsicherung
Polen hat den präventiven Einsatz von Flugzeugen zur Sicherung seines Luftraums beendet. Die Operation sei kurz nach 7 Uhr MESZ eingestellt worden, teilt das polnische Militär mit. Anlass für den Einsatz am frühen Samstagmorgen, an dem sich auch verbündete Staaten beteiligten, waren russische Luftangriffe auf den an Polen grenzenden Westen der Ukraine. Die russischen Angriffe seien inzwischen beendet.
Ukraine: Tote und Verletzte bei massiven russischen Angriffen
Russland hat die Ukraine in der Nacht erneut massiv aus der Luft angegriffen. Dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge wurden drei Menschen dabei getötet und Dutzende verletzt. Moskaus Militär setzte demnach 40 Raketen und Marschflugkörper und etwa 580 Drohnen ein. Unter Beschuss standen demnach die Regionen Dnipropetrowsk, Mykolajiw, Tschernihiw und Saporischschja sowie Gemeinden in den Gebieten Poltawa, Kiew, Odessa, Sumy und Charkiw.
Die Ukraine habe bewiesen, dass sie sich und Europa schützen könne, schrieb Selenskyj bei Telegram. Er rief zu gemeinsamem Handeln für einen zuverlässigen Schutzschild auf und forderte einmal mehr, die Flugabwehr zu verstärken, Waffenlieferungen zu erhöhen und Sanktionen gegen Russland auszuweiten.
Im südostukrainischen Gebiet Dnipropetrowsk sei ein Mensch getötet und 26 weitere verletzt worden, teilte der Gouverneur des Gebiets, Serhij Lyssak, bei Telegram mit. Moskaus Militär habe Drohnen und Raketen eingesetzt. Beschädigt wurden demnach auch Wohnhäuser, Wirtschaftsgebäude und Betriebsgelände.
Polen lässt Kampfjets aufsteigen
Polen hat eigene und verbündete Flugzeuge aufsteigen lassen. Damit solle die Sicherheit des polnischen Luftraums gewährleistet werden, teilt das Einsatzkommando der Streitkräfte des Nato-Mitglieds auf der Plattform X mit. Zudem seien die bodengestützte Luftabwehr und die Radaraufklärung in höchste Bereitschaft versetzt worden. Die ukrainische Luftwaffe hatte zuvor vor russischen Raketen- und Drohnenangriffen gewarnt, woraufhin in fast der gesamten Ukraine Luftalarm ausgelöst wurde.
Selenskyj berichtet von schweren russischen Verlusten
Die Ukraine fügt bei ihrer Gegenoffensive im Osten des Landes den russischen Truppen schwere Verluste zu. Dies sagt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Die russischen Pläne, das Logistikzentrum Pokrowsk einzunehmen, seien damit durchkreuzt worden. "Unser Militär zerstört ihre Streitkräfte", sagte Selenskyj. Zudem hielten die ukrainischen Streitkräfte ihre Stellungen um Kupjansk. Das Gebiet in der nordöstlichen Region Charkiw ist seit Monaten Ziel russischer Angriffe.
Trump: USA verdienen im Ukraine-Krieg Geld
US-Präsident Donald Trump sagt, dass die Vereinigten Staaten im Ukraine-Krieg Geld verdienen. Dies geschehe, weil Rüstungsgüter der USA gekauft würden, erklärt Trump vor der Presse. Nach einem neuen Finanzierungsmechanismus soll die Beschaffung von Rüstungsgütern aus den USA von anderen Verbündeten der Ukraine bezahlt werden.
