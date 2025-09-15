Newsblog zum Ukraine-Krieg Selenskyj kündigt Treffen mit Trump an

Donald Trump (l.) und Wolodymyr Selenskyj bei einem Treffen im Weißen Haus (Archivbild): Laut dem ukrainischen Präsidenten will er kommende Woche erneut mit Trump zusammenkommen. (Quelle: IMAGO/Ukrainian Presidency / Handout/imago)

Selenskyj reist kommende Woche nach New York und will Trump treffen. Ukrainische Drohnen greifen russische Ölraffinerien an. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Samstag, 20. September

Selenskyj kündigt Treffen mit Trump an

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird nach eigenen Angaben in der kommenden Woche US-Präsident Donald Trump am Rande der UN-Generaldebatte in New York treffen. Bei den Gesprächen werde es um Sicherheitsgarantien für die Ukraine und Sanktionen gegen Russland gehen, sagte Selenskyj am Samstag zu Journalisten.

Die Ukraine fordert westliche Sicherheitsgarantien im Zuge einer Vereinbarung über ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen das Nachbarland. Die mögliche Stationierung westlicher Soldaten in der Ukraine hatte der russische Präsident Wladimir Putin jedoch in der Vergangenheit als inakzeptabel bezeichnet. Sie wären ein "legitimes" Angriffsziel, drohte der Kremlchef.

Ukraine greift mit Drohnen an: Großbrände an russischen Raffinerien

Berichten zufolge haben ukrainische Drohnen in der Nacht zum Samstag zwei Ölraffinerien tief im russischen Hinterland angegriffen. Wie mehrere russische Telegram-Kanäle unter Berufung auf Augenzeugen berichten, schlugen die Drohnen in den Regionen Saratow und Samara ein. Die ukrainischen Drohnenstreitkräfte veröffentlichten ein Video, das die Angriffe beweisen soll.

Besonders betroffen scheint die Raffinerie am Stadtrand von Saratow zu sein: Auf sozialen Medien kursieren Videos, die eine Explosion und einen anschließenden Großbrand zeigen sollen. Während der Gouverneur von Saratow, Roman Busargin, den Angriff nicht direkt bestätigte, sprach er von einem beschädigten Wohnhaus und einer verletzten Person infolge eines ukrainischen Drohnenangriffs.

Ob es sich erneut um die große Raffinerie handelt, die bereits am 16. September getroffen worden war, blieb zunächst unklar. Die Anlage produziert laut Angaben des ukrainischen Generalstabs über 20 verschiedene Erdölprodukte und versorgt unter anderem die russische Armee.

Auch im über 900 Kilometer von der Grenze entfernten Nowokuibyschewsk in der Oblast Samara kam es offenbar zu einem Drohnenschlag auf eine weitere Raffinerie. Dort berichteten Anwohner von einem großflächigen Brand, während ukrainische Telegram-Kanäle das Bildmaterial einem Hauptverarbeitungskomplex der Anlage zuordneten. Offizielle Stellen in der Ukraine äußerten sich zunächst nicht. Russlands Luftfahrtbehörde meldete unterdessen einen temporären Stopp am Flughafen Samara.

"Das ist ein Test": US-Gesandter widerspricht Trump