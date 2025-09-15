Newsblog zum Ukraine-Krieg Selenskyj warnt vor Ausweitung des Krieges
Selenskyj warnt vor Ausweitung des Krieges. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat mit Donald Trump gesprochen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Mittwoch, 17. September
IAEA: Erneut Beschuss nahe AKW Saporischschja
Nahe dem ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja hat es nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) Beschuss gegeben. "Es wurden zwar keine Opfer oder Sachschäden gemeldet, aber der Vorfall unterstreicht einmal mehr die ständigen Gefahren für die nukleare Sicherheit", sagt IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi. Das IAEA-Team vor Ort habe Einschläge gehört und Rauch an drei Stellen beobachtet, teilt die Behörde mit. Die Granaten seien rund 400 Meter von einem Dieseltanklager entfernt außerhalb des Geländes eingeschlagen.
Selenskyj warnt vor Ausweitung des Krieges
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnt Europa vor einer Ausweitung des Kriegs durch Russland auch über sein Land hinaus. "Es ist entscheidend, dass Europa wirklich versteht: Wenn es um Russland geht, geht es nicht um den einen oder anderen Nachbarn, sondern um alle", erklärte der Präsident in seiner abendlichen Videoansprache, die er auf X veröffentlichte. "Andernfalls wird Russland seine eigenen Schlussfolgerungen ziehen und den Krieg nur ausweiten – und zwar nicht unbedingt nur gegen die Ukraine."
Der Krieg bleibe einzig und allein der Krieg von Russland und von Kremlchef Wladimir Putin, sagte Selenskyj. Man erwarte, dass die Welt daraus ihre Schlüsse ziehe - vor allem nach dem massiven Eindringen russischer Drohnen in Polens Luftraum. Vergangene Woche waren in einer Nacht mindestens 19 Flugobjekte aus Russland in den polnischen Luftraum eingedrungen. Erstmals schossen die polnische Luftwaffe und Nato-Kräfte in Polen diese Drohnen ab.
Dienstag, 16. September
Von der Leyen sagt Trump neuen Plan zu russischer Energie zu
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat nach einem Gespräch mit US-Präsident Donald Trump eine Initiative für einen schnelleren Stopp aller europäischen Öl- und Gasimporte aus Russland angekündigt. Russlands Kriegswirtschaft finanziere das Blutvergießen in der Ukraine und werde durch die Einnahmen aus dem Verkauf fossiler Brennstoffe aufrechterhalten, schrieb die deutsche Politikerin in sozialen Netzwerken.
Putin besucht überraschend russisches Militärmanöver
An dem jüngsten gemeinsamen Militärmanöver von Russland und Belarus haben sich nach den Worten des russischen Präsidenten Wladimir Putin "100.000 Soldaten" beteiligt. "Heute führen wir den letzten Teil der strategischen Übung Sapad-2025 (West-2025) aus", sagte Putin am Dienstag im russischen Staatsfernsehen bei einem Überraschungsbesuch bei den Übungen, die zum Teil unweit der Nato-Grenzen abgehalten wurden.
Putin erschien am Dienstag in Begleitung seines Verteidigungsministers Andrej Beloussow und Mitgliedern des Generalstabs auf dem Übungsgelände von Mulino in der russischen Region Nischni Nowgorod. Dabei trug er eine Armeeuniform – was äußerst selten vorkommt. Die Übungen fänden auf 41 Übungsplätzen statt, sagte Putin. Es würden dabei "etwa 10.000 Waffensysteme und militärische Ausrüstungsgegenstände eingesetzt".
Unter Bezug auf das Bündnis zwischen Russland und Belarus fügte Putin hinzu, dass die Übungen darauf abzielten, "potenzielle Aggressionen gegen den Unionsstaat" abzuwehren. Das Manöver "Sapad-2025" hatte am Freitag begonnen. Russischen Staatsmedien zufolge sollte es am Dienstag enden. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums umfasste es den "massiven Einsatz von Drohnen" und "Mittel der elektronischen Kriegsführung". Dabei seien die "an der ukrainischen Front gewonnenen Erfahrungen" berücksichtigt worden, sagte Beloussow.
Mitten am Tag: Russische Drohne trifft Universität
Ein russischer Drohnenangriff hat am Dienstagmittag ein Gebäude der Nationalen Pharmazeutischen Universität im Zentrum der ostukrainischen Stadt Charkiw schwer beschädigt. Ein Video, das die regionale Staatsanwaltschaft veröffentlichte, zeigt den Moment des Einschlags: Eine Drohne trifft das Dach des Verwaltungsgebäudes – es folgt eine massive Explosion.
Der Angriff ereignete sich laut Behördenangaben gegen 11 Uhr Ortszeit und wurde mutmaßlich mit sogenannten Geran-2-Drohnen ausgeführt. Einige der Drohnen seien von der ukrainischen Luftabwehr abgeschossen worden, hieß es. Zum Zeitpunkt des Angriffs hielten sich Mitarbeitende in einem Schutzraum auf. Eine Person erlitt einen Schock. Das Feuer, das nach dem Einschlag ausbrach, erfasste laut dem Zivilschutz rund 150 Quadratmeter des Gebäudes.
Vier Menschen wurden bei dem Angriff verletzt: Drei Frauen im Alter zwischen 51 und 54 Jahren sowie ein 89-jähriger Mann. Alle Opfer seien in stabilem Zustand, teilte Regionalgouverneur Oleh Syniehubow mit. "Der Angriff ereignete sich mitten am Tag in unmittelbarer Nähe des Stadtzentrums", sagte Syniehubow. Das getroffene Gebäude habe keinerlei militärische Funktion gehabt. Charkiw, nur 25 Kilometer von der russischen Grenze entfernt, wird regelmäßig Ziel russischer Raketen- und Drohnenangriffe.
Indien beteiligt sich an Russlands Militärübung
Seit Tagen läuft bereits die russisch-belarussische Militärübung Sapad 2025. Gemeinsam trainieren die beiden Partnerstaaten den Einsatz von Streitkräften und Luftmanövern. Alle vier Jahre findet die Sapad-Übung statt. Rückblickend gilt die Sapad 2021 als eine Art Blaupause für die russische Invasion in der Ukraine. Wie das britische Nachrichtenmagazin "The Times" berichtet, hat diesmal auch Indien Truppen entsandt, um an der Übung teilzunehmen. Mehr dazu lesen Sie hier.
Ukraine attackiert Raffinerie Saratow in Russland
Bei ihren Angriffen auf die russische Ölindustrie hat die Ukraine nach eigenen Angaben auch eine Raffinerie in Saratow an der Wolga mit Drohnen attackiert. In der Umgebung der Anlage seien Explosionen und Brände registriert worden, teilte der Generalstab in Kiew mit. Er äußerte sich nicht zum Ausmaß möglicher Schäden.
Von russischer Seite gab es nur indirekte Hinweise auf den Drohnenangriff. Der Flughafen der Stadt Saratow war in der Nacht einige Stunden lang gesperrt, wie die Luftfahrtbehörde Rosawiazija mitteilte. Das russische Militär meldete, über dem Gebiet seien 18 feindliche Drohnen abgefangen worden. Russische Telegramkanäle, die sonst über derartige Angriffe berichtet hatten, schwiegen.
Die Raffinerie in Saratow, etwa 800 Kilometer von ukrainischem Territorium entfernt, gehört zum größten russischen Ölkonzern Rosneft. In den Tagen zuvor hatte die ukrainische Armee bereits die zweitgrößte russische Raffinerie in Kirischi im Umland von St. Petersburg sowie den Ölhafen Primorsk an der Ostsee attackiert.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters