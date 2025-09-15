Newsblog zum Ukraine-Krieg Selenskyj warnt vor Ausweitung des Krieges

Wolodymyr Selenskyj während einer Pressekonferenz. (Quelle: Efrem Lukatsky/AP/dpa)

Selenskyj warnt vor Ausweitung des Krieges. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat mit Donald Trump gesprochen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Mittwoch, 17. September

IAEA: Erneut Beschuss nahe AKW Saporischschja

Nahe dem ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja hat es nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) Beschuss gegeben. "Es wurden zwar keine Opfer oder Sachschäden gemeldet, aber der Vorfall unterstreicht einmal mehr die ständigen Gefahren für die nukleare Sicherheit", sagt IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi. Das IAEA-Team vor Ort habe Einschläge gehört und Rauch an drei Stellen beobachtet, teilt die Behörde mit. Die Granaten seien rund 400 Meter von einem Dieseltanklager entfernt außerhalb des Geländes eingeschlagen.

Selenskyj warnt vor Ausweitung des Krieges

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnt Europa vor einer Ausweitung des Kriegs durch Russland auch über sein Land hinaus. "Es ist entscheidend, dass Europa wirklich versteht: Wenn es um Russland geht, geht es nicht um den einen oder anderen Nachbarn, sondern um alle", erklärte der Präsident in seiner abendlichen Videoansprache, die er auf X veröffentlichte. "Andernfalls wird Russland seine eigenen Schlussfolgerungen ziehen und den Krieg nur ausweiten – und zwar nicht unbedingt nur gegen die Ukraine."

Der Krieg bleibe einzig und allein der Krieg von Russland und von Kremlchef Wladimir Putin, sagte Selenskyj. Man erwarte, dass die Welt daraus ihre Schlüsse ziehe - vor allem nach dem massiven Eindringen russischer Drohnen in Polens Luftraum. Vergangene Woche waren in einer Nacht mindestens 19 Flugobjekte aus Russland in den polnischen Luftraum eingedrungen. Erstmals schossen die polnische Luftwaffe und Nato-Kräfte in Polen diese Drohnen ab.

Dienstag, 16. September

Von der Leyen sagt Trump neuen Plan zu russischer Energie zu

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat nach einem Gespräch mit US-Präsident Donald Trump eine Initiative für einen schnelleren Stopp aller europäischen Öl- und Gasimporte aus Russland angekündigt. Russlands Kriegswirtschaft finanziere das Blutvergießen in der Ukraine und werde durch die Einnahmen aus dem Verkauf fossiler Brennstoffe aufrechterhalten, schrieb die deutsche Politikerin in sozialen Netzwerken.

Putin besucht überraschend russisches Militärmanöver

An dem jüngsten gemeinsamen Militärmanöver von Russland und Belarus haben sich nach den Worten des russischen Präsidenten Wladimir Putin "100.000 Soldaten" beteiligt. "Heute führen wir den letzten Teil der strategischen Übung Sapad-2025 (West-2025) aus", sagte Putin am Dienstag im russischen Staatsfernsehen bei einem Überraschungsbesuch bei den Übungen, die zum Teil unweit der Nato-Grenzen abgehalten wurden.