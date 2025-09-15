Jetzt sucht die Nato Hilfe in der Ukraine

Die Nato steckt in einem Dilemma: Russlands Drohnenprovokationen könnten zunehmen, doch adäquate Abwehr ist nicht vorhanden. Das Bündnis sucht schnelle Abhilfe in der Ukraine. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

Medwedew droht Nato mit Krieg – das ist der Grund

Russland würde nach den Worten des ehemaligen Kremlchefs Dmitri Medwedew einen Schutz des ukrainischen Luftraums durch Nato-Kräfte als Kriegserklärung werten. Der heutige Vizechef des Sicherheitsrates in Moskau schrieb auf seinem russischen Telegram-Kanal: "Die Umsetzung der provokanten Idee einiger Kiewer und sonstiger Idioten, eine Flugverbotszone über der 'Ukraine' einzurichten und mit Nato-Kräften unsere Drohnen abzuschießen, bedeutet bloß eins – einen Krieg der Nato mit Russland."

Weil in der vergangenen Woche russische Drohnen mehr als 20 Mal den polnischen Luftraum verletzt haben, hat die Nato zusätzliche Kampfjets an ihre Ostflanke verlegt. Zugleich gibt es Überlegungen, den Schutz auf die Westukraine auszudehnen und dort anfliegende russische Drohnen oder Raketen abzuschießen. Aus Sorge vor einer direkten militärischen Konfrontation mit Russland haben sich die Unterstützer der Ukraine bislang aber nicht dazu entschlossen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Starlink fällt aus – Ukrainer an der Front ohne Internet

Die ukrainische Armee klagt über einen erneuten Ausfall des Satelliten-Kommunikationsdienstes Starlink. Der Kommandeur der Drohnentruppen, Robert Browdi, berichtete, das System sei um 6.28 Uhr MESZ entlang der ganzen Front ausgefallen. Eine halbe Stunde später habe die schrittweise Wiederherstellung des Dienstes begonnen, schrieb er auf Telegram.

Auf der Online-Plattform Downdetector beklagten auch Nutzer von Starlink in den USA einen Ausfall. Vom Unternehmen selbst gab es zunächst keine Bestätigung.

Starlink, das von Elon Musks Weltraumfirma SpaceX betrieben wird, ist wichtig für Krankenhäuser, Schulen und andere zivile Einrichtungen in der Ukraine, weil im russischen Angriffskrieg die herkömmliche Telekommunikationsinfrastruktur zu großen Teilen zerstört wurde. Aber auch die Armee nutzt großflächig die Satelliten-Terminals für die Kommunikation. Zuletzt war es im Juli zu einer weitreichenden Störung bei Starlink gekommen.

Wadephul: Putin testet uns

Angesichts der russischen Luftraumverletzungen in Polen und Vorfällen in Rumänien will Bundesaußenminister Johann Wadephul den Druck auf Russland erhöhen. "Russland muss wissen: Wir werden immer antworten. Wir lassen uns nicht militärisch weiter unter Druck setzen, sondern wir werden unsere Kräfte entfalten, und die wirtschaftlichen Kräfte und die politischen Kräfte der freien Welt sind stark", sagte der CDU-Politiker in der ZDF-Sendung "Berlin direkt".