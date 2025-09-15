Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukraine stellt neue Drohne vor – sie hat eine besondere Fähigkeit
Kiew stellt eine neue Drohne vor. Russlands Ex-Präsident keilt gegen die Nato und die EU. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Montag, 15. September
Ukraine präsentiert Drohne, die wohl Russlands Abwehrsystemen trotzen kann
Die Ukraine hat die finale Testphase neu entwickelter Kamikaze-Drohnen abgeschlossen, die trotz russischer elektronischer Gegenmaßnahmen Ziele in über 40 Kilometern Entfernung angreifen können. Das hat Digitalisierungsminister Mykhailo Fedorov bekannt gegeben.
Die Drohnen wurden vom staatlich finanzierten Innovationsclusters Brave1 entwickelt und sollen zeitnah unter Gefechtsbedingungen erprobt werden. Wie Fedorov erklärt, ziele die Entwicklungen darauf ab, gezielt die russischen Störsysteme zu überwinden. Bisher stören sie vor allem Navigationssysteme und bringen die Drohnen so vom Kurs ab.
Fedorov hob hervor, dass die neuen Modelle "eine neue Stufe der Fähigkeit darstellten, den Feind anzugreifen". Er betonte die generelle Wichtigkeit von Drohnen, dieb vor allem wegen ihrer niedrigen Produktionskosten und Skalierbarkeit an Bedeutung gewinnen: "Angriffsdrohnen entwickeln sich zu einer günstigen und praktischen Lösung für die Front."
US-Militärs beobachten Russlands "Sapad"-Manöver
Seit Freitag findet die russisch-belarussische Militärübung "Sapad 2025" statt. An diesem Montag nehmen auch US-Militärs teil. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.
Belarussischer Oppositioneller verweigert Ausreise und muss erneut in Haft
Der freigelassene belarussische Oppositionelle Nikolaj Statkewitsch hat sich geweigert, das Land zu verlassen – nun ist er nach Medienberichten wieder in Haft. Der 69-jährige Ex-Präsidentschaftskandidat sei wieder in die Strafkolonie gebracht worden, in der er bislang inhaftiert war. Das berichtete das aus dem Exil agierende belarussische Portal "Nascha Niwa" unter Berufung auf informierte Quellen.
Nach Gesprächen mit einer US-Delegation hatte der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko am Donnerstag 52 Gefangene freigelassen, die nach Litauen gebracht wurden. Statkewitsch weigerte sich allerdings, Belarus zu verlassen. Wie Videos zeigten, saß er stundenlang zwischen den Grenzkontrollstellen und konnte nicht überredet werden, nach Litauen überzuwechseln. Abends sei er von maskierten Männern auf belarussischer Seite abgeführt worden, heißt es.
Statkewitsch hatte 2010 versucht, gegen Lukaschenko zu kandidieren. Seitdem ist der Oppositionspolitiker zu mehreren Haftstrafen verurteilt worden. Lukaschenko hat in den vergangenen Monaten wiederholt Gruppen von Häftlingen freigelassen, um sein Verhältnis zur Regierung von US-Präsident Donald Trump zu verbessern. Nach Einschätzung von Menschenrechtlern gibt es in Belarus aber immer noch mehr als 1.000 politische Gefangene.
Jetzt sucht die Nato Hilfe in der Ukraine
Die Nato steckt in einem Dilemma: Russlands Drohnenprovokationen könnten zunehmen, doch adäquate Abwehr ist nicht vorhanden. Das Bündnis sucht schnelle Abhilfe in der Ukraine. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.
Medwedew droht Nato mit Krieg – das ist der Grund
Russland würde nach den Worten des ehemaligen Kremlchefs Dmitri Medwedew einen Schutz des ukrainischen Luftraums durch Nato-Kräfte als Kriegserklärung werten. Der heutige Vizechef des Sicherheitsrates in Moskau schrieb auf seinem russischen Telegram-Kanal: "Die Umsetzung der provokanten Idee einiger Kiewer und sonstiger Idioten, eine Flugverbotszone über der 'Ukraine' einzurichten und mit Nato-Kräften unsere Drohnen abzuschießen, bedeutet bloß eins – einen Krieg der Nato mit Russland."
Weil in der vergangenen Woche russische Drohnen mehr als 20 Mal den polnischen Luftraum verletzt haben, hat die Nato zusätzliche Kampfjets an ihre Ostflanke verlegt. Zugleich gibt es Überlegungen, den Schutz auf die Westukraine auszudehnen und dort anfliegende russische Drohnen oder Raketen abzuschießen. Aus Sorge vor einer direkten militärischen Konfrontation mit Russland haben sich die Unterstützer der Ukraine bislang aber nicht dazu entschlossen. Mehr dazu lesen Sie hier.
Starlink fällt aus – Ukrainer an der Front ohne Internet
Die ukrainische Armee klagt über einen erneuten Ausfall des Satelliten-Kommunikationsdienstes Starlink. Der Kommandeur der Drohnentruppen, Robert Browdi, berichtete, das System sei um 6.28 Uhr MESZ entlang der ganzen Front ausgefallen. Eine halbe Stunde später habe die schrittweise Wiederherstellung des Dienstes begonnen, schrieb er auf Telegram.
Auf der Online-Plattform Downdetector beklagten auch Nutzer von Starlink in den USA einen Ausfall. Vom Unternehmen selbst gab es zunächst keine Bestätigung.
Starlink, das von Elon Musks Weltraumfirma SpaceX betrieben wird, ist wichtig für Krankenhäuser, Schulen und andere zivile Einrichtungen in der Ukraine, weil im russischen Angriffskrieg die herkömmliche Telekommunikationsinfrastruktur zu großen Teilen zerstört wurde. Aber auch die Armee nutzt großflächig die Satelliten-Terminals für die Kommunikation. Zuletzt war es im Juli zu einer weitreichenden Störung bei Starlink gekommen.
Wadephul: Putin testet uns
Angesichts der russischen Luftraumverletzungen in Polen und Vorfällen in Rumänien will Bundesaußenminister Johann Wadephul den Druck auf Russland erhöhen. "Russland muss wissen: Wir werden immer antworten. Wir lassen uns nicht militärisch weiter unter Druck setzen, sondern wir werden unsere Kräfte entfalten, und die wirtschaftlichen Kräfte und die politischen Kräfte der freien Welt sind stark", sagte der CDU-Politiker in der ZDF-Sendung "Berlin direkt".
"Und jetzt testet er uns", sagte Wadephul über Kremlchef Wladimir Putin. "Er nimmt kein Angebot zu Gesprächen an. Er will diesen Krieg in der Ukraine offensichtlich mindestens jetzt nicht beenden, sondern er geht darüber hinaus und darauf muss man klar reagieren und zusammenstehen."
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters