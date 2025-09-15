Newsblog zum Ukraine-Krieg Traf eine polnische Rakete ein Wohnhaus?
Selenskyj warnt vor Ausweitung des Krieges. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat mit Donald Trump gesprochen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Polen untersucht Beschuss von Haus durch eigene Rakete
- EU-Außenbeauftragte Kallas warnt Indien vor Zusammenarbeit mit Russland
- Mann in Lettland wegen Vorwurfs der Spionage für Russland festgenommen
- Russland will Satelliteninternet nach Starlink-Vorbild starten
- Kiew: Polen schutzlos bei massiver Drohnenattacke Russlands
- Russland bremst mit Drohnenangriffen ukrainische Bahn aus
- Selenskyj warnt vor Ausweitung des Krieges
Donnerstag, 18. September
Polen untersucht Beschuss von Haus durch eigene Rakete
In Polen gibt es eine Untersuchung, ob bei der Abwehr russischer Drohnen eine eigene Rakete ein Haus getroffen hat. Präsident Karol Nawrocki soll laut polnischen Medienberichten eine Aufklärung des Vorfalls fordern. Demnach sei eine Rakete, die von den polnischen Kampfjets auf russische Drohnen geschossen wurde, vom Kurs abgekommen und in den Ort Wyryki eingeschlagen, aber nicht explodiert. Es seien Schäden entstanden. Bislang war berichtet worden, dass russische Drohnen ein Haus zerstört hatten.
Nawrocki "erwartet von der Regierung eine rasche Aufklärung des Vorfalls in der Stadt Wyryki", erklärte das polnische Nationale Sicherheitsbüro (BBN) am X. "Es liegt im Zuständigkeitsbereich der Regierung, alle Mittel und Institutionen einzusetzen, um diese Angelegenheit so schnell wie möglich zu klären."
Mittwoch, 17. September
Mysteriöse Todesserie in Russland: Top-Manager enthauptet
Die mysteriöse Todesserie von Managern und hohen Politikern in Russland setzt sich fort. Die russische Justiz ermittelt nach dem Tod eines hochrangigen Managers des Düngemittelherstellers K-Potash Service. Der Mann war bereits in der vergangenen Woche in der Enklave Kaliningrad tot aufgefunden worden – er lag enthauptet unter einer Brücke. Mehr dazu lesen Sie hier.
EU-Außenbeauftragte Kallas warnt Indien vor Zusammenarbeit mit Russland
Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hat Indien vor einer engeren Zusammenarbeit mit Russland gewarnt. "Indiens Teilnahme an russischen Militärübungen und sein Kauf von russischem Öl" könnten dem Abschluss eines geplanten Handelsabkommens zwischen der EU und Indien im Weg stehen, sagte Kallas am Dienstag in Brüssel. Die EU-Kommission hatte als Ziel ausgegeben, das Abkommen mit Indien bis Jahresende abzuschließen.
"In unserer Partnerschaft geht es nicht nur um Handel, sondern auch um die Verteidigung einer regelbasierten internationalen Ordnung", sagte Kallas weiter. Zugleich mache sich die EU "keine Illusionen" - Russland und Indien hätten eine lange gemeinsame Geschichte, sodass eine vollständige Entkopplung Indiens von Russland schwierig sei.
Mann in Lettland wegen Vorwurfs der Spionage für Russland festgenommen
In Lettland ist ein Mann wegen des Vorwurfs der Spionage für Russland festgenommen worden. Dem lettischen Staatsbürger werde vorgeworfen, Moskau Informationen über die Standorte und Sicherheitsvorkehrungen der lettischen Armee und ihrer Nato-Verbündeten in dem Baltenstaat geliefert zu haben, erklärte der Geheimdienst des EU- und Nato-Mitglieds am Mittwoch.
Er habe dem russischen Geheimdienst zudem weitere Informationen übermittelt, "die gegen die nationalen Sicherheitsinteressen Litauens und anderer baltischer Staaten eingesetzt werden könnten".
Russland will Satelliteninternet nach Starlink-Vorbild starten
Russland will nach eigenen Angaben in Kürze ein eigenes Satelliteninternet nach dem Vorbild des Starlink-Systems des US-Unternehmers Elon Musk starten. Dies kündigt der Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Bakanow, laut staatlichen Nachrichtenagenturen an. Der von Musks Firma SpaceX betriebene Dienst Starlink bietet Internet über ein Netz von Satelliten an. Er wird vor allem in abgelegenen Gebieten, aber auch in Konfliktzonen genutzt. Auch die von Russland angegriffene Ukraine nutzt Starlink.
Merz: "Putin testet längst die Grenzen"
Bundeskanzler Friedrich Merz hat im Bundestag vor möglichen Folgen eines von Russland diktierten Friedens in der Ukraine gewarnt. Das würde den russischen Präsidenten Wladimir Putin nur ermutigen, "sich sein nächstes Ziel zu suchen", sagte der CDU-Chef in der Generaldebatte zum Bundeshaushalt 2025. "Putin testet längst die Grenzen", betonte er. "Er sabotiert, er spioniert, er mordet, er versucht zu verunsichern."
Das habe man zuletzt nicht nur in Polen gesehen, Russland wolle auch die deutsche Gesellschaft destabilisieren, warnte Merz. "Aber meine Damen und Herren, wir werden das nicht zulassen", betonte er. Deshalb stärke Deutschland seine Widerstandsfähigkeit und Verteidigungsfähigkeit. "Es gilt, unsere Gegner vor weiteren Aggressionen abzuschrecken und zugleich Verbündete und Partner enger zusammenzuführen", betonte der Kanzler.
Kiew: Polen schutzlos bei massiver Drohnenattacke Russlands
Europa ist nach Einschätzung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj derzeit nicht für einen Krieg mit Russland gerüstet. Dies habe der jüngste Vorfall mit russischen Drohnen über Polen gezeigt, sagte Selenskyj in einem Interview mit dem britischen Sender Sky. "Sie (die Polen) können ihre Bevölkerung nicht schützen, wenn es einen massiven Angriff gibt", sagte Selenskyj.
Der ukrainische Staatschef verglich dabei den Vorfall in Polen mit dem bislang massivsten russischen Angriff auf die Ukraine. Die Ukrainer hätten mehr als 700 der über 800 von Russland eingesetzten Flugobjekte abgewehrt. Polen sei es hingegen nur gelungen, 4 der 19 Drohnen abzuschießen, die in den Luftraum des Landes eingedrungen seien - und dabei hätten sie es noch nicht einmal mit Marschflugkörpern und Raketen zu tun bekommen.
Seine Worte seien nicht als Affront gegen Warschau gemeint, betonte Selenskyj. "Sie sind nicht im Krieg, daher ist es klar, dass sie nicht gerüstet sind für solche Sachen." Aber die Ukraine könne den Polen und den Europäern insgesamt bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem Training von Soldaten helfen, da sie kriegsgeschult sei. Kiew brauche aber Geld, um die Entwicklungen umzusetzen.
Ukraine: Stromausfälle durch russischen Drohnengriff in Kirowohrad
Ein russischer Drohnenangriff hat in der Nacht in der zentralukrainischen Region Kirowohrad Behördenangaben zufolge Stromausfälle und Störungen im Bahnverkehr verursacht. 45 Städte und Ortschaften seien teilweise von der Stromversorgung abgeschnitten worden, teilte Regionalgouverneur Andrij Raikowytsch mit. Auch einige Wohnhäuser seien beschädigt worden.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters