Newsblog zum Ukraine-Krieg Verletzter Luftraum: Nato greift zu Erdoğans Technik

Beamte sichern eine von Polen abgeschossene Drohne (Archivbild). (Quelle: Rafal Niedzielski)

Die Nato will ihre Luftüberwachung ausbauen. Selenskyj reist kommende Woche nach New York und will Trump treffen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Samstag, 20. September

Nato setzt auf türkisches Luftüberwachungssystem

Nato-Partner setzen wegen der zunehmenden russischen Luftraumverletzung im Osten und Südosten des Bündnisgebietes auf den kurzfristigen Einsatz eines türkischen Aufklärungssystems. Die Ausbildung daran soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur mit Hilfe der Ukraine organisiert werden – mit dem Ziel, erste Schritte bereits in der kommenden Woche zu unternehmen.

Polen und Rumänen, in deren Luftraum zuletzt verstärkt russische Militärdrohnen eindrangen, sollen mit dem türkischen Luftüberwachungssystem "Merops" ("Multispectral Extended Range Optical Sight") ausgestattet und darauf trainiert werden. Das System kann an Hubschraubern und Drohnen angebracht werden und durch Wolken und Staub hindurch feindliche Systeme orten. Es wurde erstmals 2022 öffentlich präsentiert.

Selenskyj kündigt Treffen mit Trump an

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird nach eigenen Angaben in der kommenden Woche US-Präsident Donald Trump am Rande der UN-Generaldebatte in New York treffen. Bei den Gesprächen werde es um Sicherheitsgarantien für die Ukraine und Sanktionen gegen Russland gehen, sagte Selenskyj am Samstag zu Journalisten.

Die Ukraine fordert westliche Sicherheitsgarantien im Zuge einer Vereinbarung über ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen das Nachbarland. Die mögliche Stationierung westlicher Soldaten in der Ukraine hatte der russische Präsident Wladimir Putin jedoch in der Vergangenheit als inakzeptabel bezeichnet. Sie wären ein "legitimes" Angriffsziel, drohte der Kremlchef.

Ukraine greift mit Drohnen an: Großbrände an russischen Raffinerien

Berichten zufolge haben ukrainische Drohnen in der Nacht zum Samstag zwei Ölraffinerien tief im russischen Hinterland angegriffen. Wie mehrere russische Telegram-Kanäle unter Berufung auf Augenzeugen berichten, schlugen die Drohnen in den Regionen Saratow und Samara ein. Die ukrainischen Drohnenstreitkräfte veröffentlichten ein Video, das die Angriffe beweisen soll.

Besonders betroffen scheint die Raffinerie am Stadtrand von Saratow zu sein: Auf sozialen Medien kursieren Videos, die eine Explosion und einen anschließenden Großbrand zeigen sollen. Während der Gouverneur von Saratow, Roman Busargin, den Angriff nicht direkt bestätigte, sprach er von einem beschädigten Wohnhaus und einer verletzten Person infolge eines ukrainischen Drohnenangriffs.

Video | Explosionen an zwei russischen Raffinerien gemeldet