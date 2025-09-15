Newsblog zum Ukraine-Krieg Putin: So viele Soldaten kämpfen an der Front
Wladimir Putin äußert sich über die Größe seiner Angriffstruppe. Die Ukraine spricht von einer erfolgreichen Gegenoffensive. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Donnerstag, 18. September
Putin: So viele Soldaten kämpfen an der Front
In der Ukraine kämpfen nach Angaben des Kreml derzeit Hunderttausende russische Soldaten. "An der Frontlinie sind mehr als 700.000 Soldaten", sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Donnerstag bei einer im Fernsehen übertragenen Sitzung mit Parlamentsabgeordneten. Russland konnte in den vergangenen Monaten eigenen Angaben zufolge in einigen Gebieten der Ukraine Geländegewinne verzeichnen.
Seit dem Beginn der großangelegten Offensive in der Ukraine vor mehr als dreieinhalb Jahren hat Russland große personelle und materielle Ressourcen mobilisiert. Nach Schätzungen unabhängiger Medien hat Moskau seitdem große militärische Verluste erlitten.
Trotz der von den USA angeführten diplomatischen Bemühungen, den Ukraine-Krieg durch direkte Gespräche zwischen Kiew und Moskau zu beenden, sind die Bemühungen um eine Waffenruhe ins Stocken geraten. In der vergangenen Woche gab der Kreml bekannt, die Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine würden "pausieren".
Selenskyj sieht größere Erfolge an der Front
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bei einem Frontbesuch im Osten des Landes von größeren Erfolgen seiner Truppen gesprochen. So seien im Verlauf einer Gegenoffensive bei Dobropillja nordwestlich der Stadt Pokrowsk etwa 160 Quadratkilometer und sieben Ortschaften zurückerobert sowie weitere 170 Quadratkilometer "vom Feind gesäubert" worden, teilte Selenskyj mit. Außerdem seien rund 100 russische Soldaten gefangen genommen worden. Die Verluste der russischen Seite bezifferte er auf 2.500 Soldaten, unter ihnen 1.300 Tote.
Die Angaben Selenskyjs konnten nicht unabhängig überprüft werden. Bekannt ist nur, dass die ukrainischen Streitkräfte die von russischen Truppen aufgebaute "Zange" rund um Pokrowsk mit der Gegenoffensive bei Dobropillja aufbrechen wollen.
Ukrainische Militärbeobachter zeichnen die Lage dagegen weniger rosig. Deren Darstellung zufolge bleibt der Großteil der von Selenskyj als befreit bezeichneten Ortschaften weiterhin zumindest umkämpft.
Putin-Vertrauter Kosak tritt zurück
Dmitri Kosak galt lange Jahre als Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Jetzt scheidet er laut offiziellen Angaben aus der Kremlverwaltung aus. Er könne den Rücktritt von Kosak bestätigen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Er verlasse den Posten des stellvertretenden Leiters der Präsidialverwaltung "auf eigenen Wunsch", betonte Peskow. Einem Bericht des Portals "RBK" zufolge soll er planen, in die Wirtschaft zu gehen. Mehr dazu lesen Sie hier.
Ukraine greift erneut Raffinerien in Russland mit Drohnen an
Die Ukraine hat Raffinerien in zwei russischen Regionen nahe der Wolga mit Drohnen angegriffen. In der Nacht sei die Millionenstadt Wolgograd beschossen worden, teilte Gouverneur Andrej Botscharow mit. Seinen Angaben nach gab es lediglich geringere Schäden an einigen Wohnhäusern wegen herabfallender Drohnentrümmer.
Das ukrainische Militär hingegen spricht von einem Treffer in der dortigen Raffinerie. "Vorläufigen Informationen nach wurde die Arbeit der Raffinerie gestoppt", teilten die Spezialkräfte der ukrainischen Armee bei Telegram mit. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht.
Eine weitere Attacke gab es am Morgen auf die benachbarte Region Baschkortostan. In der Stadt Salawat sei ein zu Gazprom gehörender Chemiebetrieb von zwei Drohnen getroffen worden, bestätigte das Oberhaupt der Region, Radi Chabirow, den Angriff. "Derzeit löschen wir das Feuer, alle Einsatzkräfte sind vor Ort." Tote und Verletzte habe es nicht gegeben, schrieb er auf Telegram. Das Ausmaß der Schäden müsse noch geprüft werden. Das russische Militär hat dabei nach eigenen Angaben in der Nacht zum Donnerstag 43 ukrainische Drohnen abgefangen, darunter knapp ein Dutzend im Gebiet Wolgograd.
Korruptionsskandal in Russland: Fehlt Putins Militär jetzt das Geld?
Russlands Militär ist auf Spenden angewiesen, um einsatzfähig zu bleiben. Jetzt könnten Korruptionsvorwürfe die Finanzierung von Putins Streitkräften gefährden. Lesen Sie hier mehr dazu.
Ukraine: Russland greift Bahninfrastruktur in Poltawa an
Russische Angriffe in der zentralukrainischen Region Poltawa haben örtlichen Angaben zufolge Stromausfälle und Störungen im Bahnverkehr verursacht. Zudem seien fünf Menschen verletzt worden, vier davon bei einem Drohnenangriff auf eine Tankstelle, teilten die Rettungsdienste vor Ort mit. Auch die Bahninfrastruktur wurde getroffen, wie Regionalgouverneur Wolodymyr Kohut beim Kurznachrichtendienst Telegram schreibt. Nach Angaben der staatlichen Eisenbahn kommt es zu Störungen und Zugverspätungen von bis zu drei Stunden. Eine russische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.
Russland beendet "Sapad"-Manöver: "Putin fährt einen Kurs, Trump bei der Stange zu halten"
Das "Sapad"-Manöver ist vorbei, die Gefahr durch Russland jedoch nicht gebannt. Hat die Nato angemessen auf die jüngsten Provokationen des Kreml reagiert? Militärhistoriker Sönke Neitzel fordert, dass auch über die Offensive nachgedacht werden müsse. Lesen Sie hier das gesamte Interview.
Charles erinnert Trump an Ukraine-Unterstützung
König Charles III. hat das Staatsbankett mit US-Präsident Donald Trump dazu genutzt, den Republikaner an die Unterstützung der Ukraine zu erinnern. Ins politische Tagesgeschäft mischt sich der Monarch grundsätzlich nicht ein, doch Charles verpackte den Appell in einen historischen Vergleich, der für seine Verhältnisse sehr deutlich war.
Die USA und Großbritannien hätten Seite an Seite in den beiden Weltkriegen gegen die "Kräfte der Tyrannei" gestanden, lobte der Monarch das enge Bündnis. Dann fügte er hinzu: "Heute, da die Tyrannei Europa erneut bedroht, sind wir und unsere Verbündeten vereint in der Unterstützung der Ukraine, um Aggression abzuwehren und Frieden zu sichern."
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters