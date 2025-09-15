Materialmangel in russischer Armee Plötzlich will Putin Luftabwehr-Systeme von Erdoğan zurückkaufen

Russische S-400-Flugabwehrraketen: Die Türkei hat das System 2017 von Russland übernommen und damals die USA verärgert. (Quelle: Alexei Pavlishak/TASS/imago-images-bilder)

Der Deal erregte 2017 Ärger. Das Nato-Land Türkei deckte sich mit dem Abwehrsystem S-400 aus Russland ein. Nun will Putin das Material zurück.

Die Türkei könnte das russische Luftabwehr-System S-400 wieder an die Armee von Staatschef Wladimir Putin zurückgeben. Das berichtet die Online-Plattform "Defence Express" unter Berufung auf türkische Quellen.

Die Armee des Nato-Mitglieds Türkei hatte im Jahr 2017 vier Abwehrsysteme vom Typ S-400 für rund 2,5 Milliarden Dollar von Russland gekauft. Sehr zum Verdruss des damaligen US-Präsidenten Donald Trump. Den Hintergrund lieferten unterschiedliche Auffassungen in der Syrien-Politik zwischen Washington und Ankara aber auch der Versuch des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdogan mehr außenpolitischen Spielraum zu erhalten. Im Gegenzug stoppte die US-Regierung die Lieferung von F-35-Kampfjets an die Türkei.

Die S-400 ist ein mobiles Luftabwehr-System, das Flugzeuge, Geschosse und andere Objekte aus dem Himmel schießen kann. Die russischen Streitkräfte hatten es 2007 in Dienst gestellt. Wegen anhaltenden Materialmangels in Putins Armee erwäge Russland nun einen Rückkauf. Ein Preis wird nicht genannt.