t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikUkraine

Russland: Moskau will Luftabwehrsystem S-400 von Türkei zurückkaufen

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextBundesligist schmeißt Trainer raus
TextPolizei findet Leichen von Vater und Sohn
TextReiche: Solarförderung wird abgeschafft
Text"Fassungslos": Wende um DLV-Athlet
TextMallorca-Urlauber verläuft sich: Festnahme

Materialmangel in russischer Armee
Plötzlich will Putin Luftabwehr-Systeme von Erdoğan zurückkaufen

Von t-online, pri
15.09.2025 - 17:42 UhrLesedauer: 1 Min.
Russische S-400-Flugabwehrraketen: Nachdem die Türkei das System getestet hat, verhängt der Nato-Partner USA Sanktionen gegen Ankara.Vergrößern des Bildes
Russische S-400-Flugabwehrraketen: Die Türkei hat das System 2017 von Russland übernommen und damals die USA verärgert. (Quelle: Alexei Pavlishak/TASS/imago-images-bilder)
News folgen

Der Deal erregte 2017 Ärger. Das Nato-Land Türkei deckte sich mit dem Abwehrsystem S-400 aus Russland ein. Nun will Putin das Material zurück.

Die Türkei könnte das russische Luftabwehr-System S-400 wieder an die Armee von Staatschef Wladimir Putin zurückgeben. Das berichtet die Online-Plattform "Defence Express" unter Berufung auf türkische Quellen.

Loading...

Die Armee des Nato-Mitglieds Türkei hatte im Jahr 2017 vier Abwehrsysteme vom Typ S-400 für rund 2,5 Milliarden Dollar von Russland gekauft. Sehr zum Verdruss des damaligen US-Präsidenten Donald Trump. Den Hintergrund lieferten unterschiedliche Auffassungen in der Syrien-Politik zwischen Washington und Ankara aber auch der Versuch des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdogan mehr außenpolitischen Spielraum zu erhalten. Im Gegenzug stoppte die US-Regierung die Lieferung von F-35-Kampfjets an die Türkei.

Die S-400 ist ein mobiles Luftabwehr-System, das Flugzeuge, Geschosse und andere Objekte aus dem Himmel schießen kann. Die russischen Streitkräfte hatten es 2007 in Dienst gestellt. Wegen anhaltenden Materialmangels in Putins Armee erwäge Russland nun einen Rückkauf. Ein Preis wird nicht genannt.

Türkische Quellen berichteten, ein Einsatz im Frontgebiet zur Ukraine sei ausgeschlossen. Aber auch im Hinterland könnte das Luftabwehr-System Russland nutzen. So versucht die Ukraine auf die anhaltenden nächtlichen Drohnen- und Bombenangriffe durch Russland mit Gegenschlägen gegen russische Infrastruktur weit im Hinterland der Front zu antworten.

Die Türkei selbst hatte zuletzt aber auch erwogen, das Raketensystem den USA zu Spionagezwecken zu überlassen, um im Gegenzug Kampfjets aus den USA zu erhalten.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
AnkaraDonald TrumpNatoRecep Tayyip ErdoganRusslandTrump und Putin treffen sich in AlaskaTürkeiUSAUkraineWladimir Putin
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom