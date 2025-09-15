Materialmangel in russischer Armee Plötzlich will Putin Luftabwehr-Systeme von Erdoğan zurückkaufen
Der Deal erregte 2017 Ärger. Das Nato-Land Türkei deckte sich mit dem Abwehrsystem S-400 aus Russland ein. Nun will Putin das Material zurück.
Die Türkei könnte das russische Luftabwehr-System S-400 wieder an die Armee von Staatschef Wladimir Putin zurückgeben. Das berichtet die Online-Plattform "Defence Express" unter Berufung auf türkische Quellen.
Die Armee des Nato-Mitglieds Türkei hatte im Jahr 2017 vier Abwehrsysteme vom Typ S-400 für rund 2,5 Milliarden Dollar von Russland gekauft. Sehr zum Verdruss des damaligen US-Präsidenten Donald Trump. Den Hintergrund lieferten unterschiedliche Auffassungen in der Syrien-Politik zwischen Washington und Ankara aber auch der Versuch des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdogan mehr außenpolitischen Spielraum zu erhalten. Im Gegenzug stoppte die US-Regierung die Lieferung von F-35-Kampfjets an die Türkei.
- Überblick: Alle Entwicklungen im Ukraine-Newsblog
- Drohnen-Abwehr: Nato sucht Hilfe in der Ukraine
Die S-400 ist ein mobiles Luftabwehr-System, das Flugzeuge, Geschosse und andere Objekte aus dem Himmel schießen kann. Die russischen Streitkräfte hatten es 2007 in Dienst gestellt. Wegen anhaltenden Materialmangels in Putins Armee erwäge Russland nun einen Rückkauf. Ein Preis wird nicht genannt.
Türkische Quellen berichteten, ein Einsatz im Frontgebiet zur Ukraine sei ausgeschlossen. Aber auch im Hinterland könnte das Luftabwehr-System Russland nutzen. So versucht die Ukraine auf die anhaltenden nächtlichen Drohnen- und Bombenangriffe durch Russland mit Gegenschlägen gegen russische Infrastruktur weit im Hinterland der Front zu antworten.
Die Türkei selbst hatte zuletzt aber auch erwogen, das Raketensystem den USA zu Spionagezwecken zu überlassen, um im Gegenzug Kampfjets aus den USA zu erhalten.
- en.defence-ua.com: Russians Want to Buy Back Their Own S-400s SAM Systems from Turkey – This Is Negative Scenario for Ukraine (Englisch)