Zwei Personen festgenommen Über Schloss Belvedere geflogen – Polen "neutralisiert" Drohne

Von dpa , afp 16.09.2025 - 01:21 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Donald Tusk: Der polnische Ministerpräsident vermeldet zwei Festnahmen. (Quelle: Marian Zubrzycki)

In der vergangenen Woche flogen zahlreiche russische Drohnen in den polnischen Luftraum. Am Abend meldet Regierungschef Tusk, eine über Regierungsgebäuden fliegende Drohne sei neutralisiert worden.

In Polen hat der Staatsschutz nach Angaben des polnischen Regierungschefs Donald Tusk eine über Regierungsgebäuden in Warschau fliegende Drohne unschädlich gemacht. Die Drohne sei auch über das Schloss Belvedere, dem Sitz des polnischen Präsidenten, geflogen, schrieb Tusk auf der Plattform X. Die Polizei untersuche die Hintergründe. Unbekannt ist bislang, um welche Art Drohne es sich handelte und ob sie militärisch genutzt werden konnte.

Zwei belarussische Staatsbürger seien in Zusammenhang mit dem Vorfall festgenommen worden, teilte Tusk mit. Ein Sprecher des Staatsschutzs SOP sagte dem Fernsehsender TV24, dass zwei Betreiber der Drohne am Montag gegen 19 Uhr festgenommen worden seien. Deren belarussische Staatsangehörigkeit bestätigte er nicht.

Russlands Drohnen abwehren: Nato sucht Unterstützung

Der stellvertretende Innenminister Wieslaw Szczepanski sagte laut Nachrichtenagentur PAP dem Fernsehsender Polsat News, der Vorfall habe gezeigt, dass die Dienste des Innenministeriums effizient seien und die wichtigsten Einrichtungen des Landes schützten.

Russische Drohnen über Polen

Polen und seine Nato-Verbündeten sind in erhöhter Alarmbereitschaft, seitdem in der Nacht zum Mittwoch mindestens 19 russische Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen waren. Mehrere davon wurden abgeschossen. Polen und seine Verbündeten verurteilten den Vorfall als gezielte Provokation gegen das gesamte westliche Militärbündnis.

Nach Angaben westlicher Politiker gibt es Hinweise darauf, dass die Luftraumverletzung kein Versehen war. Unklar ist bislang allerdings, ob die Drohnen auf die Zerstörung von Zielen auf Nato-Territorium programmiert oder möglicherweise nur als Provokation oder Test der Nato-Flugabwehr gedacht waren.