Neue russische Taktik "Sie ziehen ihre Uniformen aus"

Von t-online , wan Aktualisiert am 18.09.2025 - 07:11 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ein russischer Soldat in der ukrainischen Region Donezk. Offenbar gibt es Infiltrationen einiger Einheiten in die Stadt Pokrowsk. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Stanislav Krasilnikov)

Russland ist die Einnahme der ukrainischen Stadt Pokrowsk noch immer nicht gelungen. Jetzt schickt Moskau Spione in die Region aus.

Russische Soldaten wenden bei der Schlacht um die ukrainische Stadt Pokrowsk offenbar eine neue Taktik ein. Statt einer Großoffensive dringen leicht bewaffnete Einheiten in die Region und in die Stadt ein, dort, wo die ukrainische Verteidigung Lücken hat. Die russischen Soldaten kämpfen aber nicht, wie ukrainische Offiziere der "Bild"-Zeitung berichteten.

Stattdessen beobachten sie die gegnerischen Bewegungen. Es seien hunderte russische Soldaten, die sich – mit Funkgeräten und ein wenig Verpflegung ausgestattet – bis zu 20 Kilometer hinter der Frontlinie verstecken, so die "Bild". Ihre Aufgabe: Ukrainische Truppenbewegungen melden, die Logistik verfolgen, Standorte von ukrainischen Truppen an das russische Militär weitergeben. Moskau kann dann seine Drohnen und Raketen losschicken und gezielte Schläge durchführen.

Pokrowsk in der Region Donezk hat eine strategisch wichtige Lage als Verkehrs- und Eisenbahnknotenpunkt. Der Ort ist bedeutend für die Versorgung der ukrainischen Truppen im Osten des Landes. Russland versucht seit Monaten, die Stadt einzunehmen, bislang aber erfolglos. Zuletzt wurden russische Marineinfanterie-Eliteeinheiten in die Region verlegt, die die Angriffe unterstützen sollen.

"Sie mischen sich unter die Bevölkerung"

Ein ukrainischer Offizier sagte einem "Bild"-Reporter: "Sie ziehen ihre Uniformen aus, tragen Zivilkleidung, mischen sich unter die Bevölkerung oder stehen einfach am Straßenrand und verhalten sich unauffällig, wenn unsere Fahrzeuge vorbeifahren." Offenbar nehmen Putins Kommandeure wenig Rücksicht auf die eigenen Leute: Nach Aussagen von ukrainischen Offizieren bombardieren sie Gebiete großflächig, auch dort, wo ihre Spione sitzen.

Russische Soldaten versuchen vor allem vom Süden und Südwesten in die Stadt zu gelangen, berichtet die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform. Sie kämen in kleinen Gruppen, in den meisten Fällen zu zweit. "Die Angreifer suchen aktiv nach Schwachstellen in der Verteidigung des Ballungsraums Pokrowsk/Myrnohrad. Aber sie schaffen es nicht nur nicht, durchzubrechen, sondern sind auch unseren Angriffen ausgesetzt", sagte ein ukrainischer Militärsprecher.

Sabotageakte und Attentate

Die Ukraine hat dem "Bild"-Bericht zufolge seit August eine Spezialeinheit, die nach Russen sucht, die durch die ukrainischen Linien geschlüpft sind. Diese und andere ukrainische Einheiten sollen in einem Monat mehr Gefangene gemacht haben als in den Monaten davor zusammen. Die Angaben können jedoch nicht unabhängig bestätigt werden.