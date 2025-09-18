Korruptionsskandal in Russland Fehlt Putins Militär jetzt das Geld?

Von t-online, ne 18.09.2025 - 10:45 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Wladimir Putin: Seine militärische Schlagkraft hängt wohl maßgeblich von Spenden ab (Archivbild). (Quelle: IMAGO/Sergei Bobylev/imago)

Russlands Militär ist auf Spenden angewiesen, um einsatzfähig zu bleiben. Jetzt könnten Korruptionsvorwürfe die Finanzierung von Putins Streitkräften lahmlegen.

Für den Kreml sind sie eine essenzielle Geldquelle: Russische Kriegsblogger rufen regelmäßig zu Spendenaktionen für das eigene Militär auf. Die Gelder tragen übereinstimmenden Medienberichten zufolge maßgeblich dazu bei, dass die Soldaten des russischen Präsidenten Wladimir Putin im Krieg gegen die Ukraine einsatzfähig bleiben.

Jetzt zeigt eine Recherche des russischen Exilmediums "Meduza", dass künftig möglicherweise deutlich weniger Spenden in die Kriegskassen des Kremls fließen könnten. Grund dafür sind Korruptionsvorwürfe gegen Kriegsblogger. Denn sie lassen das Vertrauen der Spender, dass ihre Gelder auch wirklich bei den Soldaten ankommen, offenbar sinken.

Dieser Fall schafft derzeit Verunsicherung

Konkret geht es derzeit um einen Korruptionsvorwurf gegen einen Kriegsblogger namens Roman Alekhin. Er soll Spenden in Millionenhöhe für Russlands Militär unterschlagen und in seine eigene Wohltätigkeitsstiftung gesteckt haben.

Ausschlaggebend für den Skandal war laut "Meduza" ein Video, das am 9. September veröffentlicht wurde. Es soll den Blogger durch eine versteckte Kamera dabei zeigen, wie er mit Vertretern des russischen Milliardärs Sergei Galizki über ein Komplott diskutiert.

Auffällig ist: Das Video ist stark bearbeitet und wird von Texteinblendungen unterbrochen. Die Aufnahmen sollen zeigen, wie einer der Vertreter anbietet, 200 Millionen Rubel (rund zwei Millionen Euro) an Alekhins Stiftung zu überweisen. Die Bedingung sei gewesen, dass die Stiftung von dem Geld Medikamente für Soldaten im Wert von 150 Millionen Rubel kauft – und zwar bei einem Unternehmen desselben Geschäftsmannes. So würde der Unternehmer einen Großteil seiner vermeintlichen Spende zurückbekommen, und Alekhin sollte 50 Millionen Rubel behalten dürfen.

Darstellungen gehen auseinander

Der beschuldigte Blogger weist die Korruptionsvorwürfe zurück und bestreitet, jemals eine solche Vereinbarung unterzeichnet zu haben. Es habe zwar ein Treffen im Mai stattgefunden, aber die kursierenden Aufnahmen einer versteckten Kamera seien eine Inszenierung, so der Blogger.

Alekhin schildert das Treffen zudem anders: Der Geschäftsmann habe ihm vorgeschlagen, dass seine Wohltätigkeitsorganisation 100 Millionen Rubel pro Monat erhalte. Davon seien zwei Drittel für den Kauf von Ausrüstung vorgesehen, das restliche Geld sei "für die Front" gedacht gewesen.

Anschließend sei dem Blogger mitgeteilt worden, dass er zehn Prozent weniger Waren erhalte, als in den Dokumenten angegeben war. Den Fehlbetrag hätte er selbst decken sollen. Ihm sei bewusst gewesen, dass das Vorhaben "nicht sehr legal klang", zitiert "Meduza" den Blogger.

Alekhin ist kein Einzelfall