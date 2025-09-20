Russische Drohnen in Nato-Luftraum "Das ist ein Test": Trump-Gesandter widerspricht dem US-Präsidenten

Von t-online , sic 20.09.2025 - 09:08 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Der US-Gesandte Keith Kellogg spricht auf einer Veranstaltung in Brüssel (Archivbild): "Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich", warnt der ehemalige General. (Quelle: IMAGO/Dursun Aydemir/imago)

Erst Drohnen, dann Kampfflugzeuge: Russland provoziert aktuell wiederholt an der Nato-Ostflanke. Für den Trump-Berater Keith Kellogg ist klar: "Das ist ein Test." Der US-Präsident sieht das offenbar anders.

Der frühere US-General Keith Kellogg warnt eindringlich vor einer zu zögerlichen Reaktion des Westens auf russische Drohungen und Provokationen. Der enge Berater von Donald Trump und Sondergesandte der Vereinigten Staaten für die Ukraine und Russland

sprach in Kiew mit der britischen Zeitung "Telegraph" über die jüngsten Angriffe russischer Drohnen auf Polen sowie über den Umgang mit Wladimir Putins wiederholten Hinweisen auf Atomwaffen.

"Wenn es alles auf einmal passiert wäre, könnte man es vielleicht noch einen Unfall nennen. Aber 19 Drohnen über sechs Stunden? Das ist ein Test", sagte Kellogg in dem Interview über die Vorfälle in Polen. Russland wolle damit die Reaktion der Nato prüfen. Der Westen müsse dies auch als Test behandeln und entsprechend reagieren.

Trump spekulierte über Versehen

Damit widersprach Kellogg der Einschätzung des US-Präsidenten. Trump hatte kurz nach dem Drohnen-Vorfall über ein Versehen spekuliert. "Es könnte ein Fehler gewesen sein", sagte er zu Journalisten. "Ich bin nicht glücklich über die ganze Situation, aber ich hoffe, dass sie zu einem Ende kommt." Polens Ministerpräsident Donald Tusk wies die Darstellung Trumps zurück.

Bei einem russischen Luftangriff auf die Ukraine war in der vergangenen Woche eine große Zahl von Drohnen in den Luftraum Polens und damit der Nato geflogen. Die polnische Luftwaffe und andere Nato-Verbündete schossen erstmals einige der Flugkörper ab. Warschau beantragte nach dem Vorfall Nato-Konsultationen nach Artikel 4. Später kam es zu weiteren Vorfällen, bei denen mutmaßlich gezielt russische Drohnen über Polen und Rumänien gelenkt wurden. Am Freitag drangen zudem russische Kampfjets in den estnischen Luftraum ein.

Kellogg zu Atomdrohungen: Putin versteht nur Abschreckung

Besonders deutlich äußerte sich der 81-Jährige zu Putins wiederkehrenden nuklearen Drohungen. "Putin ist ein KGB-Agent. Er hat nie aufgehört, einer zu sein. Er ist ein Manipulator. Das Einzige, was man dem entgegensetzen kann, sind Stärke, Macht und Gewalt." Abschreckung sei die einzige Sprache, die der Kremlchef verstehe.

Als Beispiel nannte Kellogg Trumps Gespräche mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un, in denen dieser den US-Präsidenten darauf hinwies, dass Nordkorea eine Atommacht sei: "Trump sagte damals: Ich auch. Ich habe einen roten Knopf. Meiner ist größer und funktioniert besser. Putin ist Realist – wenn man den Einsatz erhöht, wird er passen."

