Russische Drohnen in Nato-Luftraum "Das ist ein Test": Trump-Gesandter widerspricht dem US-Präsidenten
Erst Drohnen, dann Kampfflugzeuge: Russland provoziert aktuell wiederholt an der Nato-Ostflanke. Für den Trump-Berater Keith Kellogg ist klar: "Das ist ein Test." Der US-Präsident sieht das offenbar anders.
Der frühere US-General Keith Kellogg warnt eindringlich vor einer zu zögerlichen Reaktion des Westens auf russische Drohungen und Provokationen. Der enge Berater von Donald Trump und Sondergesandte der Vereinigten Staaten für die Ukraine und Russland
sprach in Kiew mit der britischen Zeitung "Telegraph" über die jüngsten Angriffe russischer Drohnen auf Polen sowie über den Umgang mit Wladimir Putins wiederholten Hinweisen auf Atomwaffen.
"Wenn es alles auf einmal passiert wäre, könnte man es vielleicht noch einen Unfall nennen. Aber 19 Drohnen über sechs Stunden? Das ist ein Test", sagte Kellogg in dem Interview über die Vorfälle in Polen. Russland wolle damit die Reaktion der Nato prüfen. Der Westen müsse dies auch als Test behandeln und entsprechend reagieren.
Trump spekulierte über Versehen
Damit widersprach Kellogg der Einschätzung des US-Präsidenten. Trump hatte kurz nach dem Drohnen-Vorfall über ein Versehen spekuliert. "Es könnte ein Fehler gewesen sein", sagte er zu Journalisten. "Ich bin nicht glücklich über die ganze Situation, aber ich hoffe, dass sie zu einem Ende kommt." Polens Ministerpräsident Donald Tusk wies die Darstellung Trumps zurück.
Bei einem russischen Luftangriff auf die Ukraine war in der vergangenen Woche eine große Zahl von Drohnen in den Luftraum Polens und damit der Nato geflogen. Die polnische Luftwaffe und andere Nato-Verbündete schossen erstmals einige der Flugkörper ab. Warschau beantragte nach dem Vorfall Nato-Konsultationen nach Artikel 4. Später kam es zu weiteren Vorfällen, bei denen mutmaßlich gezielt russische Drohnen über Polen und Rumänien gelenkt wurden. Am Freitag drangen zudem russische Kampfjets in den estnischen Luftraum ein.
Kellogg zu Atomdrohungen: Putin versteht nur Abschreckung
Besonders deutlich äußerte sich der 81-Jährige zu Putins wiederkehrenden nuklearen Drohungen. "Putin ist ein KGB-Agent. Er hat nie aufgehört, einer zu sein. Er ist ein Manipulator. Das Einzige, was man dem entgegensetzen kann, sind Stärke, Macht und Gewalt." Abschreckung sei die einzige Sprache, die der Kremlchef verstehe.
Als Beispiel nannte Kellogg Trumps Gespräche mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un, in denen dieser den US-Präsidenten darauf hinwies, dass Nordkorea eine Atommacht sei: "Trump sagte damals: Ich auch. Ich habe einen roten Knopf. Meiner ist größer und funktioniert besser. Putin ist Realist – wenn man den Einsatz erhöht, wird er passen."
"Das erinnert an 1938"
Kellogg warnte zudem vor Putins Expansionsdrang und zog historische Parallelen. "Das erinnert an 1938. Hitler wollte erst nur das Sudetenland, dann folgten Rheinland und Polen, und am Ende stand der Weltkrieg. Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Wir müssen ihn jetzt stoppen."
Auch die neuen Allianzen Russlands mit China, Iran und Nordkorea betrachtet der Sondergesandte als ernsthafte Bedrohung: "Früher hielten wir sie getrennt, jetzt haben sie sich erhoben. Einen klaren Plan, darauf zu reagieren, haben wir noch nicht."
"Am besten ist es, wenn Europa auf eigenen Füßen steht"
Ein rasches Ende des Krieges in der Ukraine sieht Kellogg nicht. Frieden könne es erst "nach Putin" geben – solange Russland nicht zu den "guten Nationen" zurückkehre, bleibe es ein Paria. Dennoch plädiert er für einen Waffenstillstand als ersten Schritt: "Ohne einen Stopp der Kämpfe ist es sehr schwer, Frieden zu erreichen. Trump setzt auf Verhandlungen, ich würde zuerst das Schießen beenden."
Für Europa erwartet Kellogg wachsende Verantwortung. Europa solle sich darauf einstellen, die Ukraine künftig auch ohne die USA zu unterstützen: "Es ist besser, vorbereitet zu sein." Zugleich sagte er: "Ich glaube nicht, dass Amerika sich vollständig zurückzieht, aber am besten ist es, wenn Europa auf eigenen Füßen steht." Europa sei "inzwischen fast selbsttragend bei der Unterstützung der ukrainischen Kriegsanstrengungen, durch einen Zusammenhalt, den wir zuvor nicht gesehen haben".
Kelloggs Botschaft ist klar: Putin dürfe nicht auf Nachsicht hoffen. "Dieser Konflikt ist moralisch. Es ist gut gegen böse. Putin ist böse. Nur wenn die Ukraine stark aus ihm hervorgeht, können wir sagen, dass wir den guten Kampf geführt haben."
- Nachrichtenagentur dpa