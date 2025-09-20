Mitglieder kommen zusammen Russland verletzt Nato-Luftraum: Estland widerlegt Moskaus Dementi

Von t-online , mak 20.09.2025 - 15:34 Uhr

Russische Kampfjets des Typs MiG-31 (Archivbild): Solche Flugzeuge haben den estnischen Luftraum verletzt. (Quelle: IMAGO/Vitaliy Ankov/imago)

Moskau dementiert, dass drei seiner Kampfflugzeuge über der Ostsee estnisches Gebiet verletzt haben. Das baltische Land bleibt bei dem Vorwurf und untermauert ihn mit einer Karte.

Estland hat der Moskauer Darstellung widersprochen, wonach russische Kampfjets den estnischen Luftraum auf einem Flug zur Exklave Kaliningrad nicht verletzt hätten. Das Verteidigungsministerium in Tallinn veröffentlichte auf dem Portal X eine Karte mit der angeblichen Flugroute der drei Maschinen vom Typ MiG-31.

Demnach flogen die Russen am Freitag nicht in dem schmalen internationalen Korridor über dem Finnischen Meerbusen, sondern etwa zehn Kilometer tief im estnischen Luftraum. Der Flug führte demnach in gerader Linie an der Ostseeküste Estlands entlang. Die Jets der Russen seien schließlich von Nato-Kampfjets aus Italien aus dem Luftraum eskortiert worden, hieß es. Die Verletzung des Nato-Luftraums habe etwa zwölf Minuten gedauert.

"Die Flugzeuge wurden zunächst von Kampfflugzeugen der finnischen Luftwaffe begleitet, denen sich F-35 der italienischen Luftwaffe anschlossen, die die Eindringlinge aus dem estnischen Luftraum eskortierten. Die italienischen Kampfflugzeuge begleiteten die russischen Jets bis in die Region Kaliningrad", sagte Taavi Karotamm, Pressesprecher der estnischen Streitkräfte, dem estnischen Sender ERR.

Die russischen Kampfjets hätten keine Flugpläne übermittelt und ihre Flugfunktransponder seien abgeschaltet gewesen, teilte die estnische Armee mit. "Zum Zeitpunkt der Luftraumverletzung bestand keine Funkverbindung zur estnischen Flugsicherung", betonte sie.

Moskau weist Vorwürfe zurück – Nato kommt zusammen

Das Militär in Moskau weist die Vorwürfe derweil zurück und sprach von einem Überführungsflug der MiG-31 aus Russland nach Kaliningrad. Der estnische Luftraum sei nicht berührt worden, hieß es.

Die Flugzeuge seien nicht von der vereinbarten Route abgewichen, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau. Der Flug sei über "neutralen Gewässern" in der Ostsee erfolgt, "mehr als drei Kilometer entfernt von der Insel Vaindloo".

Das baltische Nato- und EU-Mitglied Estland hat wegen des Vorfalls nach Artikel Vier des Nato-Vertrags Beratungen des westlichen Verteidigungsbündnisses beantragt, die Anfang kommender Woche stattfinden sollen. Dieser Artikel sieht Beratungen der Nato-Mitgliedstaaten für den Fall vor, dass ein Mitglied seine territoriale Integrität, Unabhängigkeit oder Sicherheit bedroht sieht.

Armee-Sprecher Karotamm sagte weiter: "Diese Situation zeigt, dass Russland sich gegenüber seinen Nachbarländern weiterhin aggressiv verhält und dass seine Nachbarn die Stärkung ihrer Verteidigungsfähigkeiten ernst nehmen müssen." Gleichzeitig bestätige die Situation aber auch die Wirksamkeit der Nato als Verteidigungsbündnis, sagte er weiter, da die Kampfflugzeuge schnell reagiert hätten.