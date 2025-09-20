Über Nato-Gebiet Unionspolitiker wollen russische Kampfjets künftig abschießen

Russische Kampfjets (Archivbild): Immer wieder provoziert Russland die Nato. (Quelle: Dmitri Lovetsky/AP/dpa/dpa-bilder)

Am Freitag waren russische Kampfjets in den estnischen Luftraum eingedrungen. Nun fordern Unionspolitiker ein hartes Vorgehen – bis hin zum Abschuss feindlicher Flugzeuge über Nato-Gebiet.

Vor den Beratungen der Nato über das wiederholte Eindringen russischer Flugzeuge in ihren Luftraum haben führende Unionspolitiker zu entschlossenen Gegenmaßnahmen aufgerufen. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt, betonte im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), dass "der Kreml ein klares Stoppschild" benötige. Er stellte klar, dass nur eine "klare Botschaft an Russland" Wirkung zeigen werde, "dass jede militärische Grenzverletzung mit militärischen Mitteln beantwortet wird", so Hardt, "bis hin zum Abschuss russischer Kampfjets über Nato-Gebiet".

Der CDU-Politiker betonte: "Diese Provokationen und Tests Russlands werden nur enden, wenn wir sämtliche militärischen Grenzverletzungen klar beantworten." Andernfalls würde "die russische Kriegslogik immer weiter zündeln", sagte Hardt: "Jetzt sind es Luftraumverletzungen, bald der Beschuss einzelner Ziele, dann kommen russische Soldaten."

Auch der CDU-Bundestagsabgeordnete und NRW-Generalsekretär Paul Ziemiak hat die Nato dazu aufgerufen, im Wiederholungsfall russische Flieger abzuschießen: "2015 schoss die Türkei einen russischen Kampfjet nach unter 20 Sekunden ab", schrieb er auf der Plattform X. "Danach verletzte Russland nie wieder den türkischen Luftraum."

Tschechiens Präsident Pavel: "Man darf angesichts des Bösen nicht zurückweichen"

Der tschechische Präsident Petr Pavel forderte die Nato-Partner ebenfalls auf, entschlossen auf die Provokationen Moskaus zu reagieren – und brachte einen Abschuss russischer Jets über Nato-Gebiet ins Spiel.

"Russland wird sehr schnell begreifen, dass es einen Fehler begangen und akzeptable Grenzen überschritten hat. Leider geht es hier um einen Balanceakt am Rande eines Konflikts, aber man darf angesichts des Bösen nicht zurückweichen. Russland wird sich so verhalten, wie wir es zulassen", sagte der tschechische Staatschef in einem Interview mit dem lokalen Fernsehen.

Wadephul: "Nato ist stets verteidigungsbereit"

Deutlich zurückhaltender reagierte derweil der deutsche Außenminister Johann Wadephul (CDU): "Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit", schrieb er am Samstagmorgen auf der Plattform X. Dieses Nato-Prinzip habe nichts an Aktualität eingebüßt: "Das zeigt die inakzeptable Verletzung estnischen Luftraums durch Russland heute in aller Klarheit, so Wadephul. "Mit dem sofortigen Abfangen der russischen Flugzeuge zeigen wir: Die Nato ist stets verteidigungsbereit."

Nach estnischen Angaben waren am Freitag drei russische Kampfjets nahe Vaindloo unerlaubt in den Luftraum des baltischen EU- und Nato-Staates eingedrungen. Die Nato habe sofort reagiert und die russischen Flugzeuge abgefangen. "Die Nato handelt genau wie vereinbart. Es gab keine direkte militärische Bedrohung für Estland, aber wir akzeptieren absolut nicht, dass Russland den estnischen und Nato-Luftraum verletzt", sagte Tsahkna.

Estland beantragte nach dem Vorfall Konsultationen nach Artikel 4 des Nato-Vertrags. Der Artikel sieht Beratungen mit den Verbündeten vor, wenn sich ein Nato-Staat von außen gefährdet sieht. Dessen Anwendung durch Estland werde von anderen Verbündeten als völlig angemessener Schritt gesehen, sagte Tsahkna unter Berufung auf Gespräche mit den USA und weiteren Nato-Staaten.