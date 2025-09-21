Schlacht um Kupjansk Ein ukrainischer Überläufer führt den brutalen russischen Angriff
Im ukrainischen Kupjansk toben heftige Gefechte. Ein Ex-Ukrainer führt das Kommando auf russischer Seite – gegen seine ehemaligen Kameraden.
In der ukrainischen Stadt Kupjansk im Osten des Landes, unweit von Charkiw, liefern sich ukrainische Einheiten erbitterte Gefechte mit den russischen Invasoren. In den Lageberichten der russischen Armee ist bereits von einer Einnahme Kupjansks die Rede, vor Ort zeigt sich jedoch ein gänzlich anderes Bild.
Mit aller Kraft versuchen die ukrainischen Verteidiger, die russischen Angriffe abzuwehren. Diese erfolgen inzwischen zu Wasser, aus der Luft und sogar durch stillgelegte Gasrohre. Dabei sehen sich die Ukrainer einem ehemaligen Verbündeten gegenüber.
Russische Propaganda
Vor etwa zwei Wochen gab das russische Kommando offiziell bekannt, man kontrolliere inzwischen die Hälfte des Stadtgebiets von Kupjansk. In einem Videomitschnitt eines Treffens zwischen dem russischen Generalstabschef Waleri Gerassimow, seinen Stellvertretern und den Kommandeuren der Militärbezirke erklärte Gerassimow: "Einheiten der Sapad-Gruppe haben die Stadt fast vollständig blockiert und etwa die Hälfte ihres Territoriums befreit."
Unabhängige Frontverlaufskarten oder verlässliche Berichte, die nennenswerte russische Erfolge in Kupjansk belegen oder den Vormarsch über die Stützpunkte am nördlichen Stadtrand hinaus bestätigen würden, existieren jedoch nicht. Selbst russische Militärblogger reagierten auf die Erfolgsmeldungen mit Überraschung und Sarkasmus in den sozialen Netzwerken.
Für die russischen Operationen in der Region ist maßgeblich die 6. Armee verantwortlich. Sie steht unter dem Kommando von Generalleutnant Sergei Storoschenko, der offenbar auch für die Falschmeldungen im Videomitschnitt über den angeblichen Kriegsverlauf verantwortlich ist. Er gilt als ranghöchster ukrainischer Kollaborateur, der inzwischen in russischer Uniform kämpft.
Storoschenko diente den Großteil seiner militärischen Laufbahn in den ukrainischen Streitkräften, lief jedoch nach der Annexion der Krim 2014 nach Russland über. Er stammt aus der Region Charkiw, zu Beginn der großangelegten Invasion lebten seine Angehörigen noch dort – in einer Region also, die er selbst mit angriff.
Er kämpft gegen seine ehemaligen Kameraden
Während der Krim-Annexion kommandierte Storoschenko rund 1.200 ukrainische Soldaten. Nach eigenen Angaben, über die die BBC berichtete, hätten damals sowohl Übergangspräsident Oleksandr Turtschinow als auch Ministerpräsident Arsenij Jazenjuk Kontakt zu ihm aufgenommen, um sich nach seinen Plänen und Absichten zu erkundigen. Storoschenko erklärte, er habe auf den Angriff nicht reagiert und schließlich seinen Rücktritt eingereicht.
Ehemalige Kollegen zeichnen jedoch ein anderes Bild. Sie berichten, er habe aktiv versucht, Kameraden dazu zu bewegen, ihre Waffen abzugeben, die Seiten zu wechseln und von Beginn an ein "Doppelspiel" mit den Russen betrieben.
"Die entscheidende Probe hat er nicht bestanden"
Der frühere Sprecher der ukrainischen Streitkräfte auf der Krim, Oberst Wladislaw Selesnjow, sagte der BBC, er kenne Storoschenko persönlich und habe sogar mit ihm im Kosovo gedient. "Ich glaube, 2014 wurde ihm ein Angebot gemacht, das er nicht ablehnen konnte", so Selesnjow. "Ich denke, er war schlichtweg korrupt. Er war ein ordentlicher Offizier und achtete auf seinen Ruf, doch die entscheidende Bewährungsprobe –, wenn das Leben zeigt, wer du wirklich bist – die hat er nicht bestanden."
Als Storoschenko damals überlief, folgten ihm rund 600 seiner unterstellten Soldaten, die übrigen verließen die Krim und flohen ins ukrainische Kernland.
Selesnjow behauptet zudem, Storoschenko sei nach Beginn der großangelegten Invasion einer der Offiziere gewesen, die den Befehl zum brutalen Raketenangriff auf die ukrainische Stadt Sumy gegeben hätten. Nach Angaben des ukrainischen Journalismusprojekts Evocation.info wohnte zu diesem Zeitpunkt sogar noch Storoschenkos eigene Schwester in Sumy.
2023 ernannte Russlands Präsident Wladimir Putin ihn per Dekret zum Generalleutnant und übertrug ihm das Kommando über die 6. Armee. Unter seiner Führung dauern die Gefechte in Richtung Kupjansk an. In seinen Berichten spricht Storoschenko zwar von der "Einnahme von Kupjansk", doch tatsächlich sind die russischen Truppen davon noch weit entfernt.
Strategische Bedeutung von Kupjansk
Für beide Seiten hat die Stadt besondere strategische Bedeutung. Kupjansk wird durch den Fluss Oskil in einen Ost- und einen Westteil geteilt. Ein russisches Vordringen über den Fluss würde die Möglichkeit eröffnen, eine stabile Verteidigungslinie entlang des Gewässers zu etablieren.
Bislang ist es den russischen Truppen jedoch nur nördlich der Stadt gelungen, eine solche Linie aufzubauen und von dort aus ukrainische Stellungen unter Beschuss zu nehmen. Wegen Versorgungsproblemen und hoher Verluste konnten die Russen kaum schweres Gerät in die Region verlegen und greifen daher zunehmend auf Sabotage- und Aufklärungstaktiken zurück.
Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj äußerte sich zur Lage in der schwer umkämpften Stadt. In einer Videobotschaft versicherte er, dort seien "starke Einheiten" im Einsatz, und er gehe davon aus, dass "die Russen dort vernichtet werden".
Angriff durch Gasleitungen
Die Frontlinien in Kupjansk sind weitestgehend festgefahren. Daher nutzten russische Einheiten, wie in der Vergangenheit bereits, stillgelegte Gasleitungen, um sich unbemerkt in kleinen Gruppen hinter die ukrainischen Verteidigungslinien zu schleichen. Von dort aus sollen sie strategisch wichtige Punkte, wie einzelne Wohnhäuser oder Schutzräume, einnehmen.
Der Einsatz solcher Gasleitungen ist nicht neu – bereits bei den Gefechten um Awdijiwka und Sudscha wurde darüber berichtet. Nun ist ein weiterer unterirdischer Zugang bekannt geworden. Auf von prorussischen Militärbloggern veröffentlichtem Videomaterial sind Soldaten zu sehen, die durch ein schmales Rohr kriechen. Aus dem Off ist die Stimme eines Kämpfers zu hören: "Wir schieben einander auf Schubkarren und gehen in Stellung."
Nach Angaben des ukrainischen Oberstleutnants Oleksii Bielskyj wurden diese Leitungen inzwischen teilweise gesprengt oder geflutet. Dabei sollen mehrere russische Soldaten ertrunken sein, andere seien nach Verlassen der Rohre gefasst worden. Kriegsgefangene hätten zudem ausgesagt, russische Truppen hätten den Befehl erhalten, "alle männlichen Zivilisten im Alter zwischen 18 und 60 Jahren zu töten. Frauen und Kinder sollten notfalls als menschliche Schutzschilde eingesetzt werden", so Bielskyj.
Die Meldungen über Gefechte an der ukrainisch-russischen Front lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
