Ehemalige Kollegen zeichnen jedoch ein anderes Bild. Sie berichten, er habe aktiv versucht, Kameraden dazu zu bewegen, ihre Waffen abzugeben, die Seiten zu wechseln und von Beginn an ein "Doppelspiel" mit den Russen betrieben.

"Die entscheidende Probe hat er nicht bestanden"

Der frühere Sprecher der ukrainischen Streitkräfte auf der Krim, Oberst Wladislaw Selesnjow, sagte der BBC, er kenne Storoschenko persönlich und habe sogar mit ihm im Kosovo gedient. "Ich glaube, 2014 wurde ihm ein Angebot gemacht, das er nicht ablehnen konnte", so Selesnjow. "Ich denke, er war schlichtweg korrupt. Er war ein ordentlicher Offizier und achtete auf seinen Ruf, doch die entscheidende Bewährungsprobe –, wenn das Leben zeigt, wer du wirklich bist – die hat er nicht bestanden."

Als Storoschenko damals überlief, folgten ihm rund 600 seiner unterstellten Soldaten, die übrigen verließen die Krim und flohen ins ukrainische Kernland.

Selesnjow behauptet zudem, Storoschenko sei nach Beginn der großangelegten Invasion einer der Offiziere gewesen, die den Befehl zum brutalen Raketenangriff auf die ukrainische Stadt Sumy gegeben hätten. Nach Angaben des ukrainischen Journalismusprojekts Evocation.info wohnte zu diesem Zeitpunkt sogar noch Storoschenkos eigene Schwester in Sumy.

2023 ernannte Russlands Präsident Wladimir Putin ihn per Dekret zum Generalleutnant und übertrug ihm das Kommando über die 6. Armee. Unter seiner Führung dauern die Gefechte in Richtung Kupjansk an. In seinen Berichten spricht Storoschenko zwar von der "Einnahme von Kupjansk", doch tatsächlich sind die russischen Truppen davon noch weit entfernt.

Strategische Bedeutung von Kupjansk

Für beide Seiten hat die Stadt besondere strategische Bedeutung. Kupjansk wird durch den Fluss Oskil in einen Ost- und einen Westteil geteilt. Ein russisches Vordringen über den Fluss würde die Möglichkeit eröffnen, eine stabile Verteidigungslinie entlang des Gewässers zu etablieren.

Bislang ist es den russischen Truppen jedoch nur nördlich der Stadt gelungen, eine solche Linie aufzubauen und von dort aus ukrainische Stellungen unter Beschuss zu nehmen. Wegen Versorgungsproblemen und hoher Verluste konnten die Russen kaum schweres Gerät in die Region verlegen und greifen daher zunehmend auf Sabotage- und Aufklärungstaktiken zurück.

Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj äußerte sich zur Lage in der schwer umkämpften Stadt. In einer Videobotschaft versicherte er, dort seien "starke Einheiten" im Einsatz, und er gehe davon aus, dass "die Russen dort vernichtet werden".