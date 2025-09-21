t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikUkraine

Ukraine-Krieg: Russische Helikopter und Radar auf der Krim angegriffen

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextRussen über Ostsee – Eurofighter starten
TextOktoberfest-Essen sprengt Rekorde
TextBetrunkene Mutter hat drei Kinder im Auto
TextPolitikerin teilt neues Pärchenfoto
TextReisewarnung: Reederei streicht Ziel

Video veröffentlicht
Ukrainischer Geheimdienst greift auf der Krim an

Von t-online, sic
21.09.2025 - 13:47 UhrLesedauer: 2 Min.
Video lädt
Player wird geladen
Im Video: Satellitenaufnahme zeigt mutmaßliches Wrack eines russischen Helikopters auf der Krim. (Quelle: t-online)
News folgen

Auf der Krim will die Ukraine russische Militärhubschrauber und ein Radar zerstört haben. Russische Militärblogger glauben, dass die Angriffe auf die Halbinsel gerade erst wieder an Fahrt aufnehmen.

Der ukrainische Militärgeheimdienst HUR hat laut eigenen Angaben russische Ziele auf der völkerrechtswidrig besetzten Halbinsel Krim angegriffen. Die Spezialeinheit "Primary" habe mit Drohnen drei Mi-8-Kampfhubschrauber sowie ein Radargerät des Typs Nebo-U getroffen und wohl zerstört.

Loading...

Der HUR veröffentlichte dazu ein Video, das die Angriffe belegen soll. Auf Satellitenbildern ist außerdem ein Helikopterwrack zu sehen. Unabhängig überprüfen lässt sich der Bericht nicht.

Russische Militärblogger warnen vor Landungsoperation der Ukrainer

Die Ukraine hatte zuletzt die Schlagzahl ihrer Angriffe auf russische Ziele auf der Krim erhöht. So sollen Ende August ebenfalls Helikopter und ein Radar nahe Simferopol zerstört worden sein. Angesichts dessen befürchten russische Militärblogger eine weitere Zunahme der Angriffe. Auf mehreren Telegramkanälen ist von andauernden ukrainischen Angriffen auch mit Neptun-Marschflugkörpern die Rede. Die Blogger spekulieren, ob der HUR Landungsoperationen vorbereite, "um die Logistik anzugreifen und russische Reserven zu binden".

Russland hatte bereits 2014 die Krim annektiert und im Herbst 2022 – ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn – mit Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson vier weitere ukrainische Regionen beansprucht. In allen Fällen berief sich der Kreml dabei auf sogenannte Volksabstimmungen, die aber international nicht anerkannt werden.

Neben russischen Militäranlagen auf der Krim griff die Ukraine außerdem bereits mehrfach die Kertsch-Brücke an, einen Prestigebau Wladimir Putins, der 2018 eröffnet wurde und die Krim mit dem russischen Festland verbindet. Das 19 Kilometer lange Bauwerk ist die längste Brücke Europas. Im Oktober 2022 wurde sie bei ukrainischen Angriffen stark beschädigt, im Juli 2023 und Juni 2025 wurde sie erneut getroffen.

Verwendete Quellen
  • Eigene Recherche
  • Mit Material der Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
RusslandUkraine
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom