Video veröffentlicht Ukrainischer Geheimdienst greift auf der Krim an
Auf der Krim will die Ukraine russische Militärhubschrauber und ein Radar zerstört haben. Russische Militärblogger glauben, dass die Angriffe auf die Halbinsel gerade erst wieder an Fahrt aufnehmen.
Der ukrainische Militärgeheimdienst HUR hat laut eigenen Angaben russische Ziele auf der völkerrechtswidrig besetzten Halbinsel Krim angegriffen. Die Spezialeinheit "Primary" habe mit Drohnen drei Mi-8-Kampfhubschrauber sowie ein Radargerät des Typs Nebo-U getroffen und wohl zerstört.
Der HUR veröffentlichte dazu ein Video, das die Angriffe belegen soll. Auf Satellitenbildern ist außerdem ein Helikopterwrack zu sehen. Unabhängig überprüfen lässt sich der Bericht nicht.
- Newsblog: Alle Entwicklungen rund um den Ukraine-Krieg zum Nachlesen
- Militärhistoriker Sönke Neitzel im Interview: "Das macht einen Krieg mit Russland wahrscheinlicher"
Russische Militärblogger warnen vor Landungsoperation der Ukrainer
Die Ukraine hatte zuletzt die Schlagzahl ihrer Angriffe auf russische Ziele auf der Krim erhöht. So sollen Ende August ebenfalls Helikopter und ein Radar nahe Simferopol zerstört worden sein. Angesichts dessen befürchten russische Militärblogger eine weitere Zunahme der Angriffe. Auf mehreren Telegramkanälen ist von andauernden ukrainischen Angriffen auch mit Neptun-Marschflugkörpern die Rede. Die Blogger spekulieren, ob der HUR Landungsoperationen vorbereite, "um die Logistik anzugreifen und russische Reserven zu binden".
Russland hatte bereits 2014 die Krim annektiert und im Herbst 2022 – ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn – mit Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson vier weitere ukrainische Regionen beansprucht. In allen Fällen berief sich der Kreml dabei auf sogenannte Volksabstimmungen, die aber international nicht anerkannt werden.
Neben russischen Militäranlagen auf der Krim griff die Ukraine außerdem bereits mehrfach die Kertsch-Brücke an, einen Prestigebau Wladimir Putins, der 2018 eröffnet wurde und die Krim mit dem russischen Festland verbindet. Das 19 Kilometer lange Bauwerk ist die längste Brücke Europas. Im Oktober 2022 wurde sie bei ukrainischen Angriffen stark beschädigt, im Juli 2023 und Juni 2025 wurde sie erneut getroffen.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagentur dpa