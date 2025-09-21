Video veröffentlicht Ukrainischer Geheimdienst greift auf der Krim an

Von t-online , sic 21.09.2025 - 13:47 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Player wird geladen Im Video: Satellitenaufnahme zeigt mutmaßliches Wrack eines russischen Helikopters auf der Krim. (Quelle: t-online)

Auf der Krim will die Ukraine russische Militärhubschrauber und ein Radar zerstört haben. Russische Militärblogger glauben, dass die Angriffe auf die Halbinsel gerade erst wieder an Fahrt aufnehmen.

Der ukrainische Militärgeheimdienst HUR hat laut eigenen Angaben russische Ziele auf der völkerrechtswidrig besetzten Halbinsel Krim angegriffen. Die Spezialeinheit "Primary" habe mit Drohnen drei Mi-8-Kampfhubschrauber sowie ein Radargerät des Typs Nebo-U getroffen und wohl zerstört.

Der HUR veröffentlichte dazu ein Video, das die Angriffe belegen soll. Auf Satellitenbildern ist außerdem ein Helikopterwrack zu sehen. Unabhängig überprüfen lässt sich der Bericht nicht.

Russische Militärblogger warnen vor Landungsoperation der Ukrainer

Die Ukraine hatte zuletzt die Schlagzahl ihrer Angriffe auf russische Ziele auf der Krim erhöht. So sollen Ende August ebenfalls Helikopter und ein Radar nahe Simferopol zerstört worden sein. Angesichts dessen befürchten russische Militärblogger eine weitere Zunahme der Angriffe. Auf mehreren Telegramkanälen ist von andauernden ukrainischen Angriffen auch mit Neptun-Marschflugkörpern die Rede. Die Blogger spekulieren, ob der HUR Landungsoperationen vorbereite, "um die Logistik anzugreifen und russische Reserven zu binden".

Russland hatte bereits 2014 die Krim annektiert und im Herbst 2022 – ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn – mit Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson vier weitere ukrainische Regionen beansprucht. In allen Fällen berief sich der Kreml dabei auf sogenannte Volksabstimmungen, die aber international nicht anerkannt werden.