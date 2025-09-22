Bedrohung der Nato Jetzt heißt es, von der Ukraine zu lernen

Von dpa , reuters , ne 22.09.2025 - 11:32 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Rumänischer F-16-Jet (Archivbild): Wegen der Sichtung einer Drohne ließ das Land kurzzeitig zwei Kampfjets aufsteigen. (Quelle: Cristian Cristel/imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Es ist eine Premiere: Normalerweise unterstützt die Nato die Ukraine – doch nun soll das Bündnis von der Expertise des kriegsgeplagten Landes profitieren.

Russland hat es wieder getan: Nach Polen und Rumänien meldete am Freitag auch Estland, dass Russland den Luftraum des Landes verletzt hat. Drei Kampfjets vom Typ MiG-31 seien am Morgen nahe der Ostsee-Insel Vaindloo unerlaubt in den Luftraum des baltischen EU- und Nato-Mitglieds eingedrungen und hätten sich insgesamt zwölf Minuten darin aufgehalten, teilte die estnische Armee mit.

Loading...

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist sich sicher: "Das sind keine Zufälle. Es handelt sich um eine systematische russische Kampagne gegen Europa, gegen die Nato, gegen den Westen", teilte er auf der Plattform X mit. "Und das erfordert eine systematische Reaktion." Entschlossene Maßnahmen seien erforderlich – sowohl gemeinsam als auch einzeln von jeder Nation.

Polen ergreift konkrete Maßnahmen

Polen ergreift nun offenbar konkrete Maßnahmen, die die Fähigkeiten der eigenen Streitkräfte in puncto Luftabwehr verbessern sollen. Immerhin war das Land besonders betroffen: Vergangene Woche drangen mehr als 20 russische Drohnen in den polnischen Luftraum ein. Nato-Jets schossen einige von ihnen ab.

Am Donnerstag erklärte der polnische Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz, dass er ein Abkommen mit der Ukraine unterzeichnet hat: Demnach sollen Kiews Streitkräfte polnische Truppen für die Verteidigung des Nato-Luftraums ausbilden.

"Polen und die Ukraine werden gemeinsam Initiativen in der Verteidigungsindustrie entwickeln und dabei die polnischen Fähigkeiten mit der einzigartigen Kampferfahrung der Ukraine kombinieren", schrieb der Verteidigungsminister am Donnerstag auf X. Er habe gerade einen wichtigen Besuch in der Ukraine und ein Treffen mit dem ukrainischen Verteidigungsminister Denys Schmyhal und dessen Vorgänger Rustem Umerow hinter sich, bei welchem "wichtige Abkommen zur Verteidigungskooperation" unterzeichnet worden seien, hieß es in dem Post weiter.

Drohnenabwehr im Fokus

Denys Schmyhal konkretisierte auf X, dass neben gemeinsamen Ausbildungsprogrammen auch die Abwehr russischer Drohnen eine zentrale Rolle spiele. So wolle man "den Austausch operativer Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der unbemannten Luftfahrzeuge erleichtern" sowie "Methoden für den Einsatz und die Abwehr von Drohnen entwickeln und testen". Überdies solle die Interoperabilität zwischen den Streitkräften der Ukraine und Polens gestärkt und die Kompatibilität mit Nato-Standards gewährt werden.