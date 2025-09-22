Bedrohung der Nato Jetzt heißt es, von der Ukraine zu lernen
Es ist eine Premiere: Normalerweise unterstützt die Nato die Ukraine – doch nun soll das Bündnis von der Expertise des kriegsgeplagten Landes profitieren.
Russland hat es wieder getan: Nach Polen und Rumänien meldete am Freitag auch Estland, dass Russland den Luftraum des Landes verletzt hat. Drei Kampfjets vom Typ MiG-31 seien am Morgen nahe der Ostsee-Insel Vaindloo unerlaubt in den Luftraum des baltischen EU- und Nato-Mitglieds eingedrungen und hätten sich insgesamt zwölf Minuten darin aufgehalten, teilte die estnische Armee mit.
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist sich sicher: "Das sind keine Zufälle. Es handelt sich um eine systematische russische Kampagne gegen Europa, gegen die Nato, gegen den Westen", teilte er auf der Plattform X mit. "Und das erfordert eine systematische Reaktion." Entschlossene Maßnahmen seien erforderlich – sowohl gemeinsam als auch einzeln von jeder Nation.
Polen ergreift konkrete Maßnahmen
Polen ergreift nun offenbar konkrete Maßnahmen, die die Fähigkeiten der eigenen Streitkräfte in puncto Luftabwehr verbessern sollen. Immerhin war das Land besonders betroffen: Vergangene Woche drangen mehr als 20 russische Drohnen in den polnischen Luftraum ein. Nato-Jets schossen einige von ihnen ab.
Am Donnerstag erklärte der polnische Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz, dass er ein Abkommen mit der Ukraine unterzeichnet hat: Demnach sollen Kiews Streitkräfte polnische Truppen für die Verteidigung des Nato-Luftraums ausbilden.
"Polen und die Ukraine werden gemeinsam Initiativen in der Verteidigungsindustrie entwickeln und dabei die polnischen Fähigkeiten mit der einzigartigen Kampferfahrung der Ukraine kombinieren", schrieb der Verteidigungsminister am Donnerstag auf X. Er habe gerade einen wichtigen Besuch in der Ukraine und ein Treffen mit dem ukrainischen Verteidigungsminister Denys Schmyhal und dessen Vorgänger Rustem Umerow hinter sich, bei welchem "wichtige Abkommen zur Verteidigungskooperation" unterzeichnet worden seien, hieß es in dem Post weiter.
Drohnenabwehr im Fokus
Denys Schmyhal konkretisierte auf X, dass neben gemeinsamen Ausbildungsprogrammen auch die Abwehr russischer Drohnen eine zentrale Rolle spiele. So wolle man "den Austausch operativer Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der unbemannten Luftfahrzeuge erleichtern" sowie "Methoden für den Einsatz und die Abwehr von Drohnen entwickeln und testen". Überdies solle die Interoperabilität zwischen den Streitkräften der Ukraine und Polens gestärkt und die Kompatibilität mit Nato-Standards gewährt werden.
Das Abkommen scheint eine Reaktion auf ein Angebot Selenskyjs zu sein: Der ukrainische Präsident hatte die Nato-Verbündeten nach dem Einflug mutmaßlich russischer Drohnen in Polen aufgefordert, ihre Luftverteidigung zu überdenken. Sein Land sei bereit, dabei beratend Unterstützung zu leisten, hatte Selenskyj am 11. September in Kiew gesagt.
Länder wie Polen sollten ähnliche, mehrschichtige Ansätze prüfen. Damit spielt Selenskyj auf Methoden an, die von der Ukraine bereits praktiziert werden. Raketensysteme wie das amerikanische Patriot seien zu teuer, um sie gegen ungleich günstigere russische Drohnentypen einzusetzen, erklärte der ukrainische Präsident: "Eine Rakete, die eine Million Dollar kostet, kann keine Drohnen abschießen, die nur Zehntausende Dollar kosten."
"Ich glaube, dass heute niemand über ein solches System verfügt. Nur wir und die Russen haben es. Dementsprechend sind wir offen und bereit." Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk hätte bereits zugestimmt, Militärvertreter zu diesem Thema in die Ukraine zu schicken, so Selenskyj.
Eine wichtige Premiere
Polen lässt jetzt offenbar Taten folgen. Einem Bericht von "Business Insider" zufolge will die Ukraine den Nato-Truppen beibringen, feindliche Drohnen ressourcenschonender abzufangen. Das Medium fasst drei Maßnahmen zusammen, die im Rahmen des jüngst unterzeichneten Abkommens wohl an Polen weitergegeben werden sollen.
Erstens setze die Ukraine neue Drohnen ein, die so schnell fliegen, dass sie als Abfangjäger fungieren können. Zweitens setze man auf Streitkräfte, die vom Boden aus Drohnen mit Maschinengewehren abschießen. Eine dritte Taktik bestehe darin, Truppen in Hubschraubern und Propellerflugzeugen zu entsenden, um Drohnen zu verfolgen und mit Kleinwaffen abzuschießen.
Denn Lehren aus der Ukraine zeigen, dass Russland Gerbera-Drohnen wohl bewusst als "Lockvögel" einsetzt. Die aus kostengünstigen Materialien wie Sperrholz und Schaumstoff hergestellten Geräte werden unter anderem eingesetzt, damit das angegriffene Land kostbare Munition verschießt. Diese Taktik wurde auch beim jüngsten Vorfall in Polen beobachtet, wo zahlreiche billige Gerbera-Drohnen den polnischen Luftraum verletzten und Polen sowie Nato-Partner kostspielige Flugabwehrsysteme zur Bekämpfung einsetzen mussten.
Eine Premiere für die Nato
Das Abkommen ist in gewisser Hinsicht eine Premiere, wie etwa "Business Insider" schreibt: Während eines Großteils des Krieges war es die Nato, die die Ukraine geschult hat. Es gab zwar bereits Bestrebungen innerhalb der Nato, Lehren aus dem Krieg in der Ukraine zu ziehen. Aber konkrete Abkommen, etwa zur Ausbildung von Streitkräften durch die Ukraine, habe es bisher nicht gegeben.
Die Maßnahmen mögen auf den ersten Blick verblüffend simpel klingen. Aber fest steht auch: Sprichwörtlich weiter mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, kann sich die Nato nicht leisten.
