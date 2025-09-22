Newsblog zum Ukraine-Krieg Wegen Treibstoffmangel: Kreml verbietet Dieselexport

Nichtfunktionierende Zapfsäulen in Russland (Symbolbild): Ukrainische Angriffe sorgen für Treibstoffmangel in dem Land. (Quelle: IMAGO/Alexander Reka/imago-images-bilder)

Die Angriffe der Ukraine auf russische Raffinerien zeigen Wirkung. Ein hoher russischer Diplomat warnt die Nato. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Freitag, 26. September

Russland verhängt teilweisen Exportstopp für Diesel

Als Reaktion auf die anhaltenden Angriffe der Ukraine auf russische Ölraffinerien hat der Kreml ein Verbot für den Export von Diesel bis Ende des Jahres ausgesprochen. Der für Energie zuständige stellvertretende russische Regierungschef Alexander Nowak erklärte, dass das Verbot nur für Wiederverkäufer und nicht für Dieselproduzenten direkt gelte. Zuvor wurde bereits ein bestehender Exportstopp für Benzin bis Ende des Jahres verlängert.

Russland exportiert jährlich rund 31 Millionen Tonnen Diesel. Laut Branchenkennern wird aber nur ein sehr geringer Teil davon durch Händler exportiert. Durch die ukrainischen Angriffe ist in vielen Teilen Russlands die Versorgung mit Benzin und Diesel gestört, vor vielen Tankstellen bilden sich lange Schlangen.

Ukraine greift russische Raffinerie an

Ukrainische Drohnen haben in der Nacht zum 26. September die Ölraffinerie Afipsky im Südwesten Russlands angegriffen, wie russische Behörden berichteten. Die regionale Einsatzzentrale der Region Krasnodar Krai meldete, dass Trümmer ukrainischer Drohnen auf eine der Anlagen der Raffinerie gefallen seien, während die Region von einem großflächigen Drohnenangriff heimgesucht wurde.

Russische Beamte gaben laut "Kyiv Independent" an, dass ein 30 Quadratmeter großes Feuer von Einsatzkräften gelöscht worden sei. Bei dem Angriff gab es laut russischen Behördenangaben keine Opfer und keine Schäden an der Infrastruktur.

ISW: Russische Angaben zu Geländegewinnen weit überhöht

Das russische Verteidigungsministerium gibt nach Einschätzung des Institute for the Study of War (ISW) überhöhte Angaben zu Geländegewinnen in der Ukraine bekannt. Laut Mitteilung des Ministeriums hätten russische Truppen zwischen dem 1. Januar und dem 25. September 2025 insgesamt 4.714 Quadratkilometer und 205 Ortschaften erobert. Die Flächen verteilen sich demnach auf 205 Quadratkilometer in der Region Luhansk, 3.308 in Donezk, 261 in Saporischschja, 175 in Dnipropetrowsk, 542 in Charkiw und 223 in Sumy.

Das ISW kommt jedoch zu einer deutlich niedrigeren Einschätzung. Demnach belaufen sich die tatsächlichen Geländegewinne im gleichen Zeitraum auf rund 3.434 Quadratkilometer – also etwa ein Drittel weniger. Konkret nennt das Institut 151 Quadratkilometer in Luhansk, 2.481 in Donezk, 248 in Saporischschja, 96 in Dnipropetrowsk, 255 in Charkiw sowie 210 in Sumy.

Damit habe das russische Verteidigungsministerium seine Angaben um 36 Prozent in Luhansk, 33 Prozent in Donezk, fünf Prozent in Saporischschja, 83 Prozent in Dnipropetrowsk, 112 Prozent in Charkiw und sechs Prozent in Sumy überhöht, so das ISW.

