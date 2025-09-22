Newsblog zum Ukraine-Krieg Wegen Treibstoffmangel: Kreml verbietet Dieselexport
Die Angriffe der Ukraine auf russische Raffinerien zeigen Wirkung. Ein hoher russischer Diplomat warnt die Nato. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Freitag, 26. September
Russland verhängt teilweisen Exportstopp für Diesel
Als Reaktion auf die anhaltenden Angriffe der Ukraine auf russische Ölraffinerien hat der Kreml ein Verbot für den Export von Diesel bis Ende des Jahres ausgesprochen. Der für Energie zuständige stellvertretende russische Regierungschef Alexander Nowak erklärte, dass das Verbot nur für Wiederverkäufer und nicht für Dieselproduzenten direkt gelte. Zuvor wurde bereits ein bestehender Exportstopp für Benzin bis Ende des Jahres verlängert.
Russland exportiert jährlich rund 31 Millionen Tonnen Diesel. Laut Branchenkennern wird aber nur ein sehr geringer Teil davon durch Händler exportiert. Durch die ukrainischen Angriffe ist in vielen Teilen Russlands die Versorgung mit Benzin und Diesel gestört, vor vielen Tankstellen bilden sich lange Schlangen.
Ukraine greift russische Raffinerie an
Ukrainische Drohnen haben in der Nacht zum 26. September die Ölraffinerie Afipsky im Südwesten Russlands angegriffen, wie russische Behörden berichteten. Die regionale Einsatzzentrale der Region Krasnodar Krai meldete, dass Trümmer ukrainischer Drohnen auf eine der Anlagen der Raffinerie gefallen seien, während die Region von einem großflächigen Drohnenangriff heimgesucht wurde.
Russische Beamte gaben laut "Kyiv Independent" an, dass ein 30 Quadratmeter großes Feuer von Einsatzkräften gelöscht worden sei. Bei dem Angriff gab es laut russischen Behördenangaben keine Opfer und keine Schäden an der Infrastruktur.
ISW: Russische Angaben zu Geländegewinnen weit überhöht
Das russische Verteidigungsministerium gibt nach Einschätzung des Institute for the Study of War (ISW) überhöhte Angaben zu Geländegewinnen in der Ukraine bekannt. Laut Mitteilung des Ministeriums hätten russische Truppen zwischen dem 1. Januar und dem 25. September 2025 insgesamt 4.714 Quadratkilometer und 205 Ortschaften erobert. Die Flächen verteilen sich demnach auf 205 Quadratkilometer in der Region Luhansk, 3.308 in Donezk, 261 in Saporischschja, 175 in Dnipropetrowsk, 542 in Charkiw und 223 in Sumy.
Das ISW kommt jedoch zu einer deutlich niedrigeren Einschätzung. Demnach belaufen sich die tatsächlichen Geländegewinne im gleichen Zeitraum auf rund 3.434 Quadratkilometer – also etwa ein Drittel weniger. Konkret nennt das Institut 151 Quadratkilometer in Luhansk, 2.481 in Donezk, 248 in Saporischschja, 96 in Dnipropetrowsk, 255 in Charkiw sowie 210 in Sumy.
Damit habe das russische Verteidigungsministerium seine Angaben um 36 Prozent in Luhansk, 33 Prozent in Donezk, fünf Prozent in Saporischschja, 83 Prozent in Dnipropetrowsk, 112 Prozent in Charkiw und sechs Prozent in Sumy überhöht, so das ISW.
Erneut Drohnen in der Nähe des dänischen Flughafens Aalborg
Am Flughafen im dänischen Aalborg sind erneut Drohnen gesichtet worden. Dadurch kommt es zu Störungen im Flugverkehr. Der Flug KL1289 sei nach Amsterdam zurückgekehrt und der Flug SK1225 aus Kopenhagen sei gestrichen worden, meldet der Flugverfolgungsdienst "FlightRadar24" auf der Plattform X.
Atombehörde: Drohnen gefährden AKW-Sicherheit
Erneut ist die Sicherheit eines Atomkraftwerks in der Ukraine nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) durch zahlreiche Drohnen gefährdet worden. "Wieder einmal fliegen Drohnen viel zu nah an Kernkraftwerken vorbei und gefährden damit die nukleare Sicherheit", sagte IAEA-Chef Rafael Grossi einer Mitteilung zufolge. Ungefähr 800 Meter vom Kernkraftwerk Südukraine im Gebiet Mykolajiw entfernt sei in der Nacht eine Drohne abgefangen worden und explodiert, teilte die IAEA mit.
22 unbemannte Flugobjekte seien beobachtet worden, einige in einer Entfernung von nur einem halben Kilometer von der Anlage. Schäden am Kernkraftwerk selbst gab es demnach nicht.
Donnerstag, 25. September
Wadephul: Jederzeit zu flexibler Antwort an Russland bereit
Der deutsche Außenminister Johann Wadephul hat Russland angesichts jüngster Zwischenfälle mit Drohnen im europäischen Luftraum mit einer kraftvollen und flexiblen Reaktion der Nato gedroht. Die jüngsten Grenzverletzungen zeigten, "dass Russland nur eine Sprache versteht. Und das ist eine Sprache der kraftvollen Verteidigung der europäischen Interessen und der Interessen der Freiheit", sagte der CDU-Politiker am Rande der UN-Vollversammlung in New York. "Russland muss wissen, wir, die Nato, sind jederzeit zu einer flexiblen Antwort in der Lage", ergänzte er.
Lawrow wirft Westen erneut Kriegsbeteiligung vor
Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat erneut den Westen für den von Russland begonnenen Krieg in der Ukraine verantwortlich gemacht. Er erhob dabei den Vorwurf, Nato und EU hätten Moskau durch die Ukraine einen "richtigen Krieg" erklärt.
Die Nicht-Einhaltung der UN-Charta führe zur Zunahme von Instabilität weltweit und vervielfache regionale Konflikte, sagte Lawrow am Rande der UN-Generalversammlung in New York. Allerdings hat kein Land aus dem Westen Russland den Krieg erklärt oder beteiligt sich aktiv mit Truppen an dem Krieg.
Putins Truppen sollen systematisch Kriegsgefangene hinrichten
Russland ist nach Angaben der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) für "weit verbreitete und systematische" Verstöße gegen die internationalen Konventionen zum Umgang mit Kriegsgefangenen verantwortlich – einschließlich willkürlicher Hinrichtungen. Zu den festgestellten Verstößen gehörten Folter, Misshandlungen, die Verweigerung fairer Gerichtsverfahren sowie mangelnde Sicherheit beim Transport und bei der Haft von Kriegsgefangenen, hieß es in einem am Donnerstag veröffentlichten OSZE-Bericht. Die Untersuchung war von 41 der 57 OSZE-Staaten beantragt worden.
