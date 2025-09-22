Newsblog zum Ukraine-Krieg Großangelegte Angriffswelle auf die Ukraine
In Deutschland laufe eine Re-Nazifizierung, behauptet Moskau. Russland will wohl das größte AKW Europas an sein Netz anschließen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Sonntag, 28. September
Luftalarm in Kiew: Schwere russische Angriffswelle
In der Ukraine wurde in allen Teilen des Landes in der Nacht zum Sonntag Luftalarm ausgerufen. Russische Drohnen waren unter anderem in Richtung der Hauptstadt Kiew unterwegs. Aus dem Schwarzen Meer wurden russische Kalibr-Raketen abgefeuert. In Kiew waren Explosionen zu hören, berichtet die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform. Unklar ist, ob diese von der Flugabwehr kamen. Wie Ukrinform schrieb, handelt es sich um eine groß angelegte russische Angriffswelle.
Russland verbessert Glasfaserdrohnen
Die russische Armee arbeitet offenbar an der Verbesserung seiner Glasfaserdrohnen. Eine Verteilerdrohne soll die Reichweite erhöhen und großflächige Angriffe ermöglichen. Die Reichweite russischer Glasfaserdrohnen könnte auf bis zu 60 Kilometer erhöht werden.
Samstag, 27. September
Lawrow: Deutschland will Europa wie unter Hitler unterjochen
Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat Deutschland Eroberungspläne wie zu Zeiten des Nationalsozialismus unterstellt. In Deutschland laufe eine Militarisierung und Re-Nazifizierung, sagte Lawrow bei einer Pressekonferenz am Rande der UN-Generalversammlung. Weshalb geschehe das? "Wahrscheinlich mit dem gleichen Ziel, das Hitler hatte: ganz Europa zu unterjochen", sagte der 75-Jährige. Während Hitler dabei versucht habe, der Sowjetunion eine strategische Niederlage zuzufügen, versuche das moderne Deutschland dies nun mit Russland.
Lawrow, der als glühender Befürworter des von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen Angriffskriegs gegen die Ukraine gilt und diesen immer wieder verteidigt, griff auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) persönlich an.
Merz' militaristische Rhetorik nehme ständig zu und er brüste sich damit, die Verfassung geändert zu haben, um Deutschland militärisch wieder zu einer Großmacht machen zu können, sagte Lawrow. "Wenn ein Mensch, dessen Land faschistische und nazistische Verbrechen, den Holocaust und den Genozid begangen hat, davon redet, dass Deutschland wieder eine militärische Großmacht werden solle, dann hat er Gedächtnisschwund – und das ist sehr gefährlich."
Russland schickte wohl deutlich mehr Drohnen nach Polen
Russland hat bei der Verletzung des polnischen Luftraums vor rund zwei Wochen nach Angaben aus Kiew deutlich mehr Drohnen geschickt als bislang bekannt. "Richtung Polen sind 92 Drohnen geflogen", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einer Pressekonferenz. Die Ukraine habe den Großteil davon abgeschossen, so dass nur 19 Drohnen in Polen angekommen seien.
Nach Angaben Selenskyjs ist Europa derzeit nicht in der Lage, russische Drohnenangriffe im Ernstfall abzuwehren. Die Ukraine sei aber bereit zu helfen. Selenskyj bot dazu die eigene Expertise mit etwa mobilen Drohnenbekämpfungstrupps an. Schon in der Vergangenheit hatte er angeboten, potenziell sei sein Land auch in der Lage, den Europäern mit Waffen zu helfen. Hier geht es wohl vor allem um Abwehrdrohnen, die angreifende Flugobjekte vernichten können.
Russland führt seit mehr als dreieinhalb Jahren seinen Krieg gegen die Ukraine. Immer wieder attackiert es seinen Nachbarn auch aus der Luft und setzt dabei neben ballistischen Raketen und Marschflugkörpern stark auf Drohnen. Die Ukraine hat gelernt, eine Vielzahl der Attacken abzuwehren. Trotzdem sind die Schäden im Land immens.
Selenskyj: Ukraine hat von Israel Patriot-Luftabwehrsystem erhalten
Die Ukraine hat nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj bereits ein Patriot-Luftabwehrsystem von Israel erhalten. Das System sei bereits seit einem Monat im Land in Betrieb, sagte Selenskyj am Samstag bei einer Pressekonferenz und fügte an: "Wir werden zwei Patriot-Systeme im Herbst erhalten." Der Staatschef machte keine Angaben dazu, ob sein Land die Systeme von Israel gekauft oder kostenlos erhalten hat. Selenskyj fügte lediglich an: "Wir nehmen alles. Mehr werde ich zum Thema Patriot nicht sagen."
Im April hatte die "New York Times" unter Berufung auf US-Regierungskreise berichtet, dass ein in Israel stationiertes Patriot-System erneuert und danach in die Ukraine geschickt werden solle. Demnach plante die israelische Luftwaffe die Anschaffung eines Systems neuerer Bauart. Das bodengestützte Patriot-Flugabwehrraketensystem des US-Herstellers Raytheon dient der Bekämpfung von größeren Zielen in der Luft wie Flugzeugen, Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern. Deutschland hat der Ukraine bereits mehrere Patriot-Systeme sowie Nachschub an Patriot-Lenkflugkörpern geliefert, auch die USA, die Niederlande und Rumänien haben der Ukraine Patriot-Systeme bereit gestellt.
Israel hat sich seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Gegensatz zu vielen anderen westlichen Staaten neutral verhalten. Die Beziehung zwischen Israel und Russland hat sich allerdings in jüngerer Zeit verschlechtert, insbesondere aufgrund der engeren Verbindung zwischen dem Iran und Russland und den Vorwürfen, dass der Iran Russland mit Angriffsdrohnen versorgt hat. Die ukrainische Regierung hat ihrerseits im Juni die Angriffe Israels und der USA auf Atomanlagen im Iran begrüßt.
Ukraine: Russland versucht, Atomkraftwerk zu "stehlen"
Die Ukraine hat Russland für eine Trennung des Atomkraftwerks Saporischschja vom ukrainischen Stromnetz verantwortlich gemacht. Russland wolle das AKW "stehlen" und an das russische Stromnetz anschließen, schrieb der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha am Samstag auf der Plattform X. Bereits seit vier Tagen sei die Anlage vom ukrainischen Netz abgeschnitten.
Sybiha warnte vor Sicherheitsrisiken der Versuche, das AKW an unter russischer Kontrolle stehende Netze anzuschließen. Er appellierte an alle Länder, die um die "nukleare Sicherheit" besorgt seien, bei Russland darauf zu dringen, "dass sein nukleares Wagnis aufhören muss".
Das AKW Saporischschja im Süden der Ukraine ist das größte Nuklearkraftwerk Europas. Die russische Armee hatte es bereits Anfang März 2022, also kurz nach Beginn ihrer Invasion in dem Nachbarland, unter ihre Kontrolle gebracht. Weiterhin hält Russland die Anlage besetzt. Die Nuklearanlage wurde im Laufe des Krieges immer wieder beschossen und vom Stromnetz getrennt. Russland und die Ukraine machten sich gegenseitig für den Beschuss des AKW verantwortlich.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters