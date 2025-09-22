Newsblog zum Ukraine-Krieg Großangelegte Angriffswelle auf die Ukraine

Eine Schahed-Drohne iranischer Bauart: Russland hat in der Nacht die Ukraine massive mit Raketen und Drohnen angegriffen. (Archivbild) (Quelle: Efrem Lukatsky/AP/dpa/dpa-bilder)

In Deutschland laufe eine Re-Nazifizierung, behauptet Moskau. Russland will wohl das größte AKW Europas an sein Netz anschließen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Sonntag, 28. September

Luftalarm in Kiew: Schwere russische Angriffswelle

In der Ukraine wurde in allen Teilen des Landes in der Nacht zum Sonntag Luftalarm ausgerufen. Russische Drohnen waren unter anderem in Richtung der Hauptstadt Kiew unterwegs. Aus dem Schwarzen Meer wurden russische Kalibr-Raketen abgefeuert. In Kiew waren Explosionen zu hören, berichtet die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform. Unklar ist, ob diese von der Flugabwehr kamen. Wie Ukrinform schrieb, handelt es sich um eine groß angelegte russische Angriffswelle.

Russland verbessert Glasfaserdrohnen

Die russische Armee arbeitet offenbar an der Verbesserung seiner Glasfaserdrohnen. Eine Verteilerdrohne soll die Reichweite erhöhen und großflächige Angriffe ermöglichen. Die Reichweite russischer Glasfaserdrohnen könnte auf bis zu 60 Kilometer erhöht werden.

Samstag, 27. September

Lawrow: Deutschland will Europa wie unter Hitler unterjochen

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat Deutschland Eroberungspläne wie zu Zeiten des Nationalsozialismus unterstellt. In Deutschland laufe eine Militarisierung und Re-Nazifizierung, sagte Lawrow bei einer Pressekonferenz am Rande der UN-Generalversammlung. Weshalb geschehe das? "Wahrscheinlich mit dem gleichen Ziel, das Hitler hatte: ganz Europa zu unterjochen", sagte der 75-Jährige. Während Hitler dabei versucht habe, der Sowjetunion eine strategische Niederlage zuzufügen, versuche das moderne Deutschland dies nun mit Russland.

Lawrow, der als glühender Befürworter des von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen Angriffskriegs gegen die Ukraine gilt und diesen immer wieder verteidigt, griff auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) persönlich an.

Merz' militaristische Rhetorik nehme ständig zu und er brüste sich damit, die Verfassung geändert zu haben, um Deutschland militärisch wieder zu einer Großmacht machen zu können, sagte Lawrow. "Wenn ein Mensch, dessen Land faschistische und nazistische Verbrechen, den Holocaust und den Genozid begangen hat, davon redet, dass Deutschland wieder eine militärische Großmacht werden solle, dann hat er Gedächtnisschwund – und das ist sehr gefährlich."

Russland schickte wohl deutlich mehr Drohnen nach Polen

Russland hat bei der Verletzung des polnischen Luftraums vor rund zwei Wochen nach Angaben aus Kiew deutlich mehr Drohnen geschickt als bislang bekannt. "Richtung Polen sind 92 Drohnen geflogen", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einer Pressekonferenz. Die Ukraine habe den Großteil davon abgeschossen, so dass nur 19 Drohnen in Polen angekommen seien.

Nach Angaben Selenskyjs ist Europa derzeit nicht in der Lage, russische Drohnenangriffe im Ernstfall abzuwehren. Die Ukraine sei aber bereit zu helfen. Selenskyj bot dazu die eigene Expertise mit etwa mobilen Drohnenbekämpfungstrupps an. Schon in der Vergangenheit hatte er angeboten, potenziell sei sein Land auch in der Lage, den Europäern mit Waffen zu helfen. Hier geht es wohl vor allem um Abwehrdrohnen, die angreifende Flugobjekte vernichten können.