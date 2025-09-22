Newsblog zum Ukraine-Krieg Russischer Diplomat droht Nato: "Dann gäbe es Krieg"

Alexej Meschkow, Russlands Botschafter in Frankreich: Er droht der Nato im Fall des Abschusses russischer Kampfjets. (Quelle: IMAGO/Vladimir Gerdo)

Die russische Führung reagiert auf die Nato-Debatte über Luftraumverletzungen. Russlands Spritkrise hat weitere Folgen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Donnerstag, 25. September

Russischer Botschafter in Paris warnt die Nato

Russlands Botschafter in Frankreich, Alexej Meschkow, hat die Nato vor den Folgen eines möglichen Abschusses russischer Flugzeuge bei einer Luftraumverletzung gewarnt. "Dann gäbe es Krieg", sagte Meschkow am Donnerstag dem französischen Sender RTL.

Die Nato hatte in der vergangenen Woche drei russische Kampfjets über Estland abgefangen. In der Folge hatte Polens Regierungschef Donald Tusk, aber auch der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt mit einem Abschuss russischer Militärflieger bei einer Verletzung des Nato-Luftraums gedroht. Meschkow bestritt das Eindringen russischer Jets und behauptete ohne Belege: "Wissen Sie, es gibt viele Nato-Flugzeuge, die den russischen Luftraum verletzen, das passiert ziemlich oft, und sie werden nicht abgeschossen."

Merz will russische Vermögen für Ukraine-Kredit nutzen

Bundeskanzler Friedrich Merz will der Ukraine mit Hilfe von in Europa eingefrorenen Vermögenswerten der russischen Zentralbank einen zinslosen Kredit in Höhe von insgesamt fast 140 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. "Dieser Kredit würde erst dann zurückgezahlt, wenn Russland die Ukraine für die verursachten Schäden entschädigt hat", schreibt Merz in einem Beitrag für die "Financial Times".

Die EU-Staaten würden damit einen Großteil der demnächst notwendigen Unterstützung für die Ukraine erst einmal nicht mehr aus ihren eigenen Haushalten finanzieren müssen. Stattdessen müssten sie nur noch Garantien für den Fall leisten, dass die eingefrorenen russischen Gelder unerwartet wieder freigegeben werden müssen.

Einen Vorstoß in diese Richtung hatte zuletzt auch schon EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen gemacht. Sie sagte Anfang September, man müsse dringend an einer neuen Lösung arbeiten, um auf Grundlage der eingefrorenen russischen Vermögenswerte die ukrainischen Kriegsanstrengungen zu finanzieren. Sie schlug dabei vor, der Ukraine auf Basis der liquiden Anteile ein Reparationsdarlehen zu gewähren. Die Vermögenswerte selbst sollten unberührt bleiben. Insgesamt beträgt das Volumen der eingefrorenen russischen Guthaben rund 200 Milliarden Euro.

Merz: "Werden alle Maßnahmen ergreifen, die notwendig sind"

