Newsblog zum Ukraine-Krieg Russischer Diplomat droht Nato: "Dann gäbe es Krieg"
Die russische Führung reagiert auf die Nato-Debatte über Luftraumverletzungen. Russlands Spritkrise hat weitere Folgen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Donnerstag, 25. September
Russischer Botschafter in Paris warnt die Nato
Russlands Botschafter in Frankreich, Alexej Meschkow, hat die Nato vor den Folgen eines möglichen Abschusses russischer Flugzeuge bei einer Luftraumverletzung gewarnt. "Dann gäbe es Krieg", sagte Meschkow am Donnerstag dem französischen Sender RTL.
Die Nato hatte in der vergangenen Woche drei russische Kampfjets über Estland abgefangen. In der Folge hatte Polens Regierungschef Donald Tusk, aber auch der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt mit einem Abschuss russischer Militärflieger bei einer Verletzung des Nato-Luftraums gedroht. Meschkow bestritt das Eindringen russischer Jets und behauptete ohne Belege: "Wissen Sie, es gibt viele Nato-Flugzeuge, die den russischen Luftraum verletzen, das passiert ziemlich oft, und sie werden nicht abgeschossen."
Mit Blick auf die stockende Front in der Ukraine und den neuerlichen Kurswechsel von US-Präsident Donald Trump zugunsten Kiews verschärfte Russland zuletzt seine Provokationen. Unter anderem waren Flughäfen im dänischen Kopenhagen und Aalborg sowie im norwegischen nach Drohnen-Sabotage blockiert.
Merz will russische Vermögen für Ukraine-Kredit nutzen
Bundeskanzler Friedrich Merz will der Ukraine mit Hilfe von in Europa eingefrorenen Vermögenswerten der russischen Zentralbank einen zinslosen Kredit in Höhe von insgesamt fast 140 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. "Dieser Kredit würde erst dann zurückgezahlt, wenn Russland die Ukraine für die verursachten Schäden entschädigt hat", schreibt Merz in einem Beitrag für die "Financial Times".
Die EU-Staaten würden damit einen Großteil der demnächst notwendigen Unterstützung für die Ukraine erst einmal nicht mehr aus ihren eigenen Haushalten finanzieren müssen. Stattdessen müssten sie nur noch Garantien für den Fall leisten, dass die eingefrorenen russischen Gelder unerwartet wieder freigegeben werden müssen.
Einen Vorstoß in diese Richtung hatte zuletzt auch schon EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen gemacht. Sie sagte Anfang September, man müsse dringend an einer neuen Lösung arbeiten, um auf Grundlage der eingefrorenen russischen Vermögenswerte die ukrainischen Kriegsanstrengungen zu finanzieren. Sie schlug dabei vor, der Ukraine auf Basis der liquiden Anteile ein Reparationsdarlehen zu gewähren. Die Vermögenswerte selbst sollten unberührt bleiben. Insgesamt beträgt das Volumen der eingefrorenen russischen Guthaben rund 200 Milliarden Euro.
Merz: "Werden alle Maßnahmen ergreifen, die notwendig sind"
Pistorius: Russland verfolgt im All deutsche Satelliten
"Kleine Engpässe": Russland verlängert Exportstopp für Benzin
Russland hat eine weitere Verlängerung des geltenden Exportverbots für Benzin angekündigt. Der für Energie zuständige stellvertretende russische Regierungschef Alexander Nowak sagte am Donnerstag laut Meldungen russischer Nachrichtenagenturen: "Wir werden das Exportverbot für Benzin in Kürze verlängern". Dies solle die Versorgung des heimischen Marktes mit Kraftstoff sichern.
Das Exportverbot gilt seit dem 1. März und wurde zwischenzeitlich bis Oktober verlängert. Nun soll es bis zum Jahresende verlängert werden. Es gebe tatsächlich derzeit "kleinere Engpässe", sagte Nowak weiter. Die Probleme würden aber derzeit gelöst, weil es ausreichende Reserven gebe.
Russland ist ein wichtiger Erdölproduzent. Im Jahr 2023 produzierte es nach offiziellen Angaben 43,9 Millionen Tonnen. Die Einnahmen aus dem Verkauf von Öl und Gas haben für Moskau auch vor dem Hintergrund der Militäroffensive in der Ukraine entscheidende Bedeutung. In den vergangenen Monaten hat die ukrainische Armee immer wieder russische Öllager mit Drohnen angegriffen. In vielen Teilen Russlands ist die Versorgung mit Benzin gestört, vor vielen Tankstellen bilden sich lange Schlangen.
Ukraine plant angeblich Offensive – mit Hilfe der USA?
Ukrainische Hacker legen russisches Bezahlsystem lahm
Ukrainische IT-Spezialisten des Militärgeheimdienstes haben nach eigenen Angaben das russische Schnellbezahlsystem SBP durch einen koordinierten Cyberangriff lahmgelegt. Das System wird unter anderem für Spenden an Organisationen genutzt, die den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützen, wie die Onlinezeitung "Ukrainska Pravda" unter Berufung auf Geheimdienstkreise berichtet.
Demnach soll ein massiver DDoS-Angriff (DDoS = Distributed Denial of Service; eine mutwillig herbeigeführte Überlastung) sowohl das SBP-System selbst als auch dessen Betreiber TransTeleCom getroffen haben. Infolge der Störung konnten zahlreiche Nutzer in Russland keine Onlinezahlungen mehr tätigen. Besonders betroffen waren demnach Städte wie Jekaterinburg, wo Medienberichten zufolge Zahlungen in Bussen und an Tankstellen zeitweise nicht möglich waren.
Auch Internet- und TV-Dienste fielen in mehreren Regionen für Hunderttausende Nutzer aus. Laut Einschätzung der Quelle könnten die wirtschaftlichen Schäden durch den Angriff bei bis zu 30 Millionen US-Dollar liegen.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters