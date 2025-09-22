Newsblog zum Ukraine-Krieg Sitz der Schwarzmeerflotte: Ukraine greift Noworossijsk an
Die Ukraine meldet Verletzte, nachdem russische Raketen ein Übungszentrum trafen. Ein wichtiges russisches Gaswerk fällt aus. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Donnerstag, 25. September
Ukraine und Syrien nehmen wieder Beziehungen auf
Die Ukraine und Syrien haben ihre diplomatischen Beziehungen offiziell wiederhergestellt. Dies teilt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach einem Treffen mit der syrischen Führung am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen mit. Die Ukraine hatte die Beziehungen zu Syrien im Juni 2022 abgebrochen, da die damalige Regierung unter Baschar al-Assad die Unabhängigkeit der von Russland besetzten ukrainischen Gebiete anerkannt hatte. Der langjährige russische Verbündete Assad war im Dezember 2024 gestürzt worden.
Ukraine greift Stadt von russischem Marinestützpunkt an
Ukrainische Drohnen haben den Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte in Noworossijsk angegriffen. Nach russischen Angaben seien Häuser im Stadtzentrum getroffen worden, zwei Personen seien ums Leben gekommen, sieben seien verletzt. Offenbar ist ein Gebäude einer russischen Firma betroffen, die für den Transport von kasachischem Öl nach Europa über den Hafen von Noworossijsk verantwortlich ist.
Über Treffer an militärischen Objekten wurde aus Russland nichts berichtet. Allerdings hatte es Warnungen über einen Angriff von Wasserdrohnen gegeben. Videos auf Telegram zeigten Abwehrmaßnahmen der russischen Marine. Noworossijsk ist Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte. Nach einem Angriff auf das Hauptquartier der Flotte auf der Krim wurden fast alle Schiffe an den Stützpunkt weiter östlich verlegt.
Mittwoch, 24. September
Verletzte nach russischem Angriff auf Übungszentrum
Ein russischer Raketenangriff hat ein Ausbildungszentrum des ukrainischen Heeres getroffen. Unter anderem seien zwei ballistische Raketen vom Typ Iskander eingeschlagen, teilte das Kommando der ukrainischen Bodentruppen in Kiew mit. Es habe einen "präzisen Treffer" auf einen Schutzraum und Verletzte gegeben.
Angaben zur Zahl der Opfer und zum Ort wurden nicht gemacht. Die ukrainische Luftwaffe hatte zuvor Raketen- und Drohnenangriffe im Gebiet Tschernihiw nördlich von Kiew gemeldet, wo das Heer ein Ausbildungszentrum unterhält. Bei ähnlichen Treffern auf Übungsgelände hatte es im Juli drei Tote und 18 Verletzte, im August einen Toten und 23 Verletzte gegeben.
Der mangelnde Schutz von Soldaten bei der Ausbildung ist für die ukrainische Armee immer wieder Thema. "Um Leben und Gesundheit der Menschen zu schützen, wird kontinuierlich daran gearbeitet, Ausbildungszentren, Übungsplätze und andere militärische Einrichtungen mit zuverlässigen Schutzräumen auszustatten", hieß es in der aktuellen Mitteilung.
Selenskyj warnt: "Dann wird der Preis viel höher sein"
Auch der ukrainische Präsident Selenskyj hat vor den Vereinten Nationen geredet. Er appelliert an die internationale Gemeinschaft und fordert Einsatz für ein Nachbarland. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.
Fall von Dmitri Kosak: Der Mann, der Nein zu Putin sagte
Dmitri Kosak begleitete Putins Aufstieg über Jahrzehnte. Jetzt legte der einstige Vertraute seine Ämter nieder. Der Grund: Kosak wagte, zu widersprechen. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.
"Papiertiger" Russland: Kreml weist Trumps Aussage zurück
Der Kreml hat die Aussage von US-Präsident Donald Trump über Russland als schwachen "Papiertiger" zurückgewiesen. "Russland ist überhaupt kein Tiger. Bei Russland denkt man eher an einen Bären. Papierbären gibt es nicht. Russland ist ein echter Bär", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau dem Radiosender RBK. Natürlich gebe es Schwierigkeiten wegen der Sanktionen, aber insgesamt sei die Wirtschaft in Russland stabil.
Trump hatte zuvor seinen sonst positiven Tonfall gegenüber Moskau geändert und erklärt, die russische Wirtschaft sei in fürchterlichem Zustand. Das Land könne trotz seiner Übermacht den Krieg gegen die Ukraine nicht gewinnen; diese könnte sogar ihr Territorium zurückerobern. Zuvor hatte Trump mehrfach zu verstehen gegeben, dass Kiew territoriale Zugeständnisse an Moskau machen solle, um Frieden zu erreichen.
Gaswerk in Astrachan stoppt Produktion nach Angriff
Nach einem Brand infolge eines Drohnenangriffs ist das Gasverarbeitungswerk im südrussischen Astrachan vorübergehend außer Betrieb. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf drei Branchenquellen.
Demnach wurde am 22. September eine Kondensat-Einheit der Anlage durch eine Explosion schwer beschädigt. Die Produktion von Gas und Diesel wurde daraufhin gestoppt. Die betroffene Einheit verfügte über eine Jahreskapazität von drei Millionen Tonnen. Auch der Handel mit Brennstoffen auf der Rohstoffbörse in Sankt Petersburg wurde ausgesetzt.
Das Werk gehört zum russischen Staatskonzern Gazprom. Astrachan liegt rund 650 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.
Selenskyj: Trump kann Haltung Chinas zu Ukraine-Krieg ändern
Nach Ansicht des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj kann US-Präsident Donald Trump dazu beitragen, die Position Chinas zum russischen Krieg in der Ukraine zu ändern. "Ich denke, dass Präsident Trump die Haltung von Xi Jinping zu diesem Krieg ändern kann, denn wir haben nicht das Gefühl, dass China diesen Krieg beenden will", sagte Selenskyj dem US-Fernsehsender Fox News.
