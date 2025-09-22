t-online - Nachrichten für Deutschland
Ukraine-Krieg: Drohnen in Norwegen gesichtet – Flüge umgeleitet

Newsblog zum Ukraine-Krieg
Drohnen in Norwegen gesichtet – Flüge umgeleitet

Von J. Zielezinski, J. Hartung, C. Cöln, T. Schibilla, N. Breuer
Aktualisiert am 29.09.2025 - 02:38 Uhr
Ein Passagierflugzeug der norwegischen Fluggesellschaft Norwegian Air (Symbolbild).Vergrößern des Bildes
(Quelle: Patrick Pleul/dpa)
Ein russisches Geschoss trifft ein Gebäude der polnischen Botschaft in Kiew. Drohnen in Norwegen gesichtet – Flüge umgeleitet. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Inhaltsverzeichnis

Montag, 29. September

Drohnen in Norwegen gesichtet – Flüge umgeleitet

Wegen mutmaßlicher Drohnensichtungen in Norwegen sind Medienberichten zufolge mehrere Flüge umgeleitet worden. Ein Flugzeug auf dem Weg von der Hauptstadt Oslo zum Flughafen Bardufoss in der nördlichen Provinz Troms habe am späten Abend umkehren müssen, berichtete unter anderem der Sender NRK unter Berufung auf die Airline Norwegian. Der Flughafen sei demnach vorübergehend geschlossen worden.

Bereits zuvor waren am Sonntag Berichten zufolge auch in der Provinz Nordland weiter südlich Drohnen innerhalb der Sperrzone am Flughafen Brønnøysund gesichtet worden. Auch in dem Fall sei ein Flug umgeleitet worden, berichtete NRK unter Berufung auf den Flughafenbetreiber Avinor. Der mögliche Ursprung der Drohnen war demnach zunächst noch unklar.

Bereits in der vergangenen Woche hatten Drohnensichtungen zur vorübergehenden Schließung mehrerer dänischer Flughäfen geführt, darunter am vergangenen Montag eine fast vierstündige Sperrung des Flughafens Kopenhagen. Dänemark hat die Drohnenflüge als Teil eines "hybriden Angriffs" bezeichnet. Offiziell wurde kein Verantwortlicher benannt. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen deutete jedoch an, dass die Regierung in Moskau dahinterstecken könnte. Russland sei "eine Bedrohung für die europäische Sicherheit". Der Kreml weist die Vorwürfe zurück.

Sonntag, 28. September

Russisches Geschoss trifft polnische Konsularbteilung in Kiew

Beim nächtlichen Luftangriff der russischen Armee auf die Ukraine wurde in Kiew auch die Konsularabteilung der polnischen Botschaft getroffen. Das meldete der polnische TV-Sender TVP unter Berufung auf das polnische Außenministerium. Demnach habe ein Geschoss das Dach durchschlagen und sei in der Küche der Abteilung gelandet. Verletzt wurde demnach niemand.

Bei nächtlichen russischen Angriffen mit Hunderten Drohnen und Raketen waren nach ukrainischen Angaben mindestens vier Menschen getötet und mehr als 40 weitere verletzt worden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte am Sonntag, da Russland nicht mit dem Töten aufhöre, verdiene es "den härtesten Druck der Welt". Wegen der zwölfstündigen Angriffswelle ließ das benachbarte Nato-Land Polen Kampfjets aufsteigen und erhöhte die Alarmbereitschaft seines Luftabwehrsystems.

Russland: Haben ukrainische Militärinfrastruktur angegriffen

Nach russischen Angriffen auf die Ukraine hat sich nun auch Moskau zu Wort gemeldet: Eigenen Angaben zufolge habe Russland in der Nacht massiv ukrainische Militärinfrastruktur angegriffen. Dabei seien Militärflugplätze und andere Einrichtungen getroffen worden, teilt das Verteidigungsministerium mit. "Gestern Abend haben die Streitkräfte der Russischen Föderation einen massiven Angriff mit hochpräzisen Langstreckenwaffen aus der Luft und See sowie unbemannten Luftfahrzeugen gegen Unternehmen des militärisch-industriellen Komplexes der Ukraine gestartet", heißt es in der Erklärung.

Selenskyj: Russland griff mit mehr als 40 Raketen und rund 500 Drohnen an

Russland hat laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei seinem jüngsten Angriff über 40 Raketen und rund 500 Drohnen eingesetzt. Vier Menschen seien getötet worden, erklärt Selenskyj auf Telegram. Bisher war von mindestens drei Toten die Rede. Laut dem ukrainischen Präsidenten wurde bei dem Angriff auch zivile Infrastruktur beschädigt. Insgesamt soll der Angriff gut zwölf Stunden gedauert haben. "Moskau will den Kampf und das Töten fortsetzen und verdient von der Welt nur den härtesten Druck." Eine Stellungnahme aus Moskau liegt zunächst nicht vor.

Hauptziele waren Selenskyj zufolge die Hauptstadt Kiew und das Umland, dazu die Gebiete Saporischschja, Chmelnyzkyj, Sumy, Mykolajiw, Tschernihiw und Odessa. "Infolge des Beschusses wurde in der Hauptstadt das Gebäude des Instituts für Kardiologie beschädigt", teilte er mit.

urn:newsml:dpa.com:20090101:250923-911-032218Vergrößern des Bildes
(Quelle: Kay Nietfeld)

Tote und Verletzte in Kiew – Angriff dauert an

Mindestens drei Menschen sind Behördenangaben zufolge bei dem schweren Luftangriff auf die ukrainische Hauptstadt getötet worden. Es gebe zudem rund zehn Verletzte, schreibt der Chef der Militärverwaltung von Kiew, Tymur Tkatschenko, auf Telegram. Reuters-Mitarbeiter berichten, der Angriff halte Stand 9.15 Uhr Ortszeit (8.15 Uhr MESZ) noch an.

Zuvor sei bereits stundenlang die Luftabwehr tätig gewesen, man habe auch Explosionen gehört. Auch mehrere andere Regionen wurden bei dem Angriff getroffen. In Saporischschja wurden den Behörden zufolge mindestens 16 Menschen verletzt, darunter drei Kinder. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha sprach von einem massiven Luftangriff auf das Land mit Hunderten von Drohnen und Raketen.

Polnische Kampfjets wegen russischer Angriffe aufgestiegen

Wegen russischer Angriffe auf die Ukraine sind in der Nacht zu Sonntag im Nachbarland Polen Kampfjets aufgestiegen. Zudem sei das Luftabwehrsystem am Boden in hohe Alarmbereitschaft versetzt worden, teilte die polnische Armee mit. Es habe sich um Vorsichtsmaßnahmen gehandelt, um Polens Bürgerinnen und Bürger zu schützen, insbesondere in den an die Ukraine grenzenden Gebieten.

In den vergangenen Wochen hatten mehrere EU-Länder, darunter Polen, Russland Verletzungen ihres Luftraums vorgeworfen. Die Nato vermutet dahinter die Absicht Moskaus, die Entschlossenheit des Verteidigungsbündnisses zu testen. Russland wies die Vorwürfe am Samstag erneut zurück und warnte die Nato-Staaten vor harten Reaktionen.

Behörden: Verletzte bei schwerem Luftangriff auf Kiew

Bei einem schweren Luftangriff auf Kiew sind nach Angaben der ukrainischen Behörden mindestens sechs Menschen verletzt worden. Die Hauptstadt werde mit Drohnen und Raketen attackiert, teilt die Militärverwaltung mit. Unabhängigen Beobachtern zufolge handelt es sich um einen der heftigsten Angriffe auf Kiew und die umliegenden Regionen seit Beginn des Krieges. Die Luftabwehr war die ganze Nacht im Einsatz, der Angriff dauert auch am Morgen noch an.

Oblast Kiew: Die Rauchwolke war kilometerweit zu sehen.Vergrößern des Bildes
Eine Rauchwolke in der Oblast Kiew (Archivbild): Die ukrainische Hauptstadt sowie umliegende Regionen standen in der Nacht zu Sonntag erneut unter Beschuss.

Russische Angriffe: Polen schließt Luftraum nahe Grenze

Wegen eines landesweiten Luftalarms in der Ukraine schließt Polen am Sonntag seinen Luftraum nahe der Städte Lublin und Rzeszow im Südosten des Landes teilweise. Grund sei eine "ungeplante militärische Maßnahme zum Schutz der Staatssicherheit", meldet der Flugverfolgungsdienst Flightradar24. Die Sperrung gilt zunächst bis 6.00 Uhr MESZ.

  • Eigene Recherche
  • Mit material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters
AirlineDrohnenangriff auf PolenDänemarkKiewKopenhagenMette FrederiksenMoskauNatoNorwegenPolenRusslandSaporischschjaSergej LawrowUkraineWolodymyr Selenskyj
