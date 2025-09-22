Newsblog zum Ukraine-Krieg Moskaus Bürgermeister bestätigt großen Drohnenangriff
Russland wehrt wohl Drohnen über Moskau ab. Es gibt neue Details zur russischen Luftraumverletzung über Estland. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Montag, 22. September
Großer Drohnenangriff: Explosionen in Moskau
Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin hat einen Drohnenangriff auf die russische Hauptstadt bestätigt. Die Luftverteidigung habe insgesamt sieben unbemannte Objekte abgeschossen, teilte Sobjanin mit. Bei dem Angriff sei demnach kein Schaden entstanden.
Zuvor berichteten russische Medien, dass in Moskau und der umgebenden Region mindestens zehn Explosionen zu hören waren. Zudem seien Flüge über dem Stadtgebiet umgeleitet worden.
Russische MiGs in estnischem Luftraum – neue Details bekannt
Die russischen Piloten, die am Freitag mit drei Kampfflugzeugen vom Typ MiG-31 estnischen Luftraum verletzten, haben Anweisungen von Nato-Piloten zum Verlassen des Luftraums ignoriert. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf estnische Militärs. Die russischen Jets drangen am Freitag um 9.58 Uhr in den Luftraum des Nato-Landes ein. Daraufhin stiegen italienische Piloten mit Kampfflugzeugen vom Typ F-35 auf, um die Maschinen abzufangen. Der Aufforderung zum Abdrehen der Nato-Piloten hätten die Russen aber keine Beachtung geschenkt. Erst zwölf Minuten später verließen die russischen Jets den Nato-Luftraum wieder.
Der beschäftigt am Montag auch den UN-Sicherheitsrat. Die Sondersitzung in New York findet auf Antrag Estlands statt. Für Dienstag sind Beratungen der Nato dazu geplant. Moskau warf dem Westen vor, die Spannungen durch "unbegründete" Anschuldigungen zu verschärfen. Der Kreml hatte am Samstag bestritten, dass die MiGs Nato-Luftraum verletzt hätten. Diese Behauptung konnte Estland allerdings widerlegen. Laut dem Außenministerium in Tallinn hatten die russischen Kampfjets keine Flugpläne übermittelt, ihre Transponder zur Ortung seien abgeschaltet gewesen.
Es handelte sich um die dritte russische Verletzung des Luftraums von Nato-Staaten binnen weniger Tage. Anfang September hatte Polen das Eindringen von rund 20 Drohnen in seinen Luftraum gemeldet, die teils hunderte Kilometer weit in seinen Luftraum flogen. Wenige Tage später prangerte Rumänien das Eindringen einer russischen Drohne in seinen Luftraum an. Auch am Sonntag war wieder Alarm von der Nato ausgelöst worden – diesmal wegen einer russischen Militärmaschine über der Ostsee. Das zunächst nicht zu identifizierende Luftfahrzeug ohne Flugplan und Funkkontakt bewegte sich im internationalen Luftraum, wie die deutsche Luftwaffe mitteilte.
Polen könnte russische Kampfjets künftig abschießen
Polen wird nach Angaben von Regierungschef Donald Tusk resolut auf Verletzungen seines Luftraums reagieren. Die Regierung sei bereit, die Entscheidung zu treffen, Flugobjekte abzuschießen, die in polnisches Territorium eindringen und eine Bedrohung darstellen könnten, sagte Tusk polnischen Medienberichten zufolge auf einer Pressekonferenz in Sierakowice. Darüber gebe es keine Diskussion, fügte er hinzu. Mehr dazu lesen Sie hier.
Ukrainer zerstören offenbar wichtige Flugzeuge der Russen
Mit Spezialflugzeugen sucht Russland im Wasser nach ukrainischen Drohnen. Nun wurden zwei der Maschinen wohl zerstört. Vorbereitung für einen größeren Angriff? Lesen Sie den ganzen Artikel hier.
Diese Waffe könnte Russlands Verbindung zur Krim kappen
Die Kertsch-Brücke zwischen Russland und der Halbinsel Krim ist eine entscheidende Versorgungs- und Transportroute für russische Streitkräfte in die besetzten ukrainischen Gebiete. Jetzt hat die Ukraine eine Waffe überarbeitet, mit der die Brücke zerstört werden könnte: die Unterwasserdrohne Toloka.
Putin bietet Verlängerung von atomarem Abrüstungsvertrag an
Der russische Präsident Wladimir Putin bietet eine Verlängerung des letzten großen atomaren Abrüstungsvertrags mit den USA um ein Jahr an. Voraussetzung sei, dass US-Präsident Donald Trump dem ebenfalls zustimme, sagt Putin bei einer Sitzung des russischen Sicherheitsrates. Der sogenannte New-Start-Vertrag, der die Zahl der strategischen Atomsprengköpfe beider Länder begrenzt, läuft im Februar 2026 aus.
Ukraine zerstört russisches "Terminator"-Fahrzeug
Der Ukraine ist die Zerstörung eines IMR-3M Minenräumfahrzeugs gelungen. Das auf dem russischen T-90-Panzer beruhende Fahrzeug wird von den Russen auch der "Terminator auf Ketten" genannt. Der Name rührt daher, dass das Fahrzeug sehr gut gepanzert und selbst gegen Radioaktivität geschützt ist.
Es ist darauf ausgelegt, Minen, Trümmer und andere Hindernisse aus dem Weg zu räumen, um motorisierten Einheiten den Vormarsch zu ermöglichen. Ausgerüstet ist das Spezialfahrzeug mit schwerer Panzerung, einem Räumschild, einem Minenpflug sowie einem Teleskopkran. Zusätzlich verfügt es über Nebelwurfanlagen und ein Maschinengewehr zur Selbstverteidigung.
Zerstört werden konnte das Fahrzeug von einer ukrainischen Drohneneinheit. Es handelt sich dabei erst um den dritten bestätigten Abschuss eines solchen Fahrzeugs seit dem Beginn des Krieges.
Russland: Drei Tote bei ukrainischem Drohnenangriff auf der Krim
Bei einem Drohnenangriff der Ukraine sind nach russischen Angaben mindestens drei Menschen auf der annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim getötet worden. Der von Moskau eingesetzte Gouverneur der Krim, Sergej Aksjonow, erklärte am Montag, die Ukraine habe den Ferienort Foros angegriffen und dabei das Gelände eines Sanatoriums und ein Schulgebäude beschädigt. Drei Menschen seien dabei getötet und 16 weitere verletzt worden.
Tümmer einer abgeschossenen Drohne hätten zudem einen Brand in der Nähe der Küstenstadt Jalta verursacht, teilte Aksjonow im Onlinedienst Telegram mit. Das russische Verteidigungsministerium, das zunächst von zwei Toten gesprochen hatte, bezeichnete den ukrainischen Angriff als "Terrorangriff". Russland hatte die Ukraine nach Angaben Kiews am Sonntag mit 46 Angriffen überzogen.
Selenskyj: Stehen vor wichtiger diplomatischer Woche
Die Ukraine steht nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj vor einer anstrengenden Woche mit viel Diplomatie. Dazu zählte er in erster Linie die bevorstehende UN-Generalversammlung in New York, wo über zwei Dutzend Treffen mit Staats- und Regierungschefs aus aller Welt geplant seien. "Wir können viel erreichen, wenn unsere Partner uns zuhören und Vorschläge unterstützen, die wirklich zum Ende des Krieges beitragen", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache.
