Newsblog zum Ukraine-Krieg Nach Angriff: Wichtiges russisches Gaswerk stoppt Produktion

Ukrainischer Drohnenangriff auf das Gaswerk in Astrachan: Die Anlage hat die Produktion vorerst eingestellt. (Quelle: Screenshot / Telegram)

News folgen Artikel teilen

Ein wichtiges russisches Gaswerk stoppt die Produktion. Die Stromversorgung in einem besetzten AKW ist wohl erneut ausgefallen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Mittwoch, 24. September

Loading...

Gaswerk in Astrachan stoppt Produktion nach Angriff

Nach einem Brand infolge eines Drohnenangriffs ist das Gasverarbeitungswerk im südrussischen Astrachan vorübergehend außer Betrieb. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf drei Branchenquellen.

Demnach wurde am 22. September eine Kondensat-Einheit der Anlage durch eine Explosion schwer beschädigt. Die Produktion von Gas und Diesel wurde daraufhin gestoppt. Die betroffene Einheit verfügte über eine Jahreskapazität von drei Millionen Tonnen. Auch der Handel mit Brennstoffen auf der Rohstoffbörse in Sankt Petersburg wurde ausgesetzt.

Das Werk gehört zum russischen Staatskonzern Gazprom. Astrachan liegt rund 650 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Selenskyj: Trump kann Haltung Chinas zu Ukraine-Krieg ändern

Nach Ansicht des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj kann US-Präsident Donald Trump dazu beitragen, die Position Chinas zum russischen Krieg in der Ukraine zu ändern. "Ich denke, dass Präsident Trump die Haltung von Xi Jinping zu diesem Krieg ändern kann, denn wir haben nicht das Gefühl, dass China diesen Krieg beenden will", sagte Selenskyj dem US-Fernsehsender Fox News.

Die US-Regierung wirft China und Indien vor, durch ihre anhaltenden Ölkäufe aus Russland den Krieg zu unterstützen. Mit Blick auf Indien zeigte sich Selenskyj zuversichtlich. Er glaube, dass Indien "größtenteils" auf der Seite der Ukraine stehe. "Mit China ist es schwieriger, weil es derzeit nicht in ihrem Interesse liegt, Russland nicht zu unterstützen."

Trump will Ungarn zu Verzicht auf russisches Öl drängen

US-Präsident Donald Trump will Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orban zu einem Importstopp für russisches Öl drängen. Er werde ihn anrufen, sagt Trump vor einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Orban sei ein Freund von ihm und werde möglicherweise auf ihn hören. Ungarn und die Slowakei beziehen trotz der EU-Sanktionen weiterhin Öl aus Russland. Trump hat den Europäern deswegen Doppelmoral vorgeworfen.

Ukraine: Stromversorgung in besetztem AKW erneut ausgefallen

In dem von russischen Truppen besetzten Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine ist erneut die Stromversorgung ausgefallen. Laut der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ist es bereits der zehnte Ausfall während des Ukraine-Kriegs. Die Versorgung über Notstrom-Dieselgeneratoren habe begonnen.

Der ukrainische Atomkonzern Enerhoatom und die von Russland eingesetzte Kraftwerksleitung bestätigten den Stromausfall. Russland warf der Ukraine Beschuss vor, infolgedessen die Hochspannungsleitung unterbrochen worden sei. Zuletzt war das Kernkraftwerk Anfang Juli auf den Strom seiner Notstrom-Dieselgeneratoren angewiesen.