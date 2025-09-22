Newsblog zum Ukraine-Krieg "Russland ist ein echter Bär": Kreml weist Trumps Aussage zurück

Dmitri Peskow reagiert auf Trumps Vorwurf: "Russland ist ein echter Bär." (Archivbild) (Quelle: Ulf Mauder/dpa/dpa-bilder)

Ein wichtiges russisches Gaswerk stoppt die Produktion. Die Stromversorgung in einem besetzten AKW ist wohl erneut ausgefallen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Mittwoch, 24. September

Fall von Dmitri Kosak: Der Mann, der Nein zu Putin sagte

Dmitri Kosak begleitete Putins Aufstieg über Jahrzehnte. Jetzt legte der einstige Vertraute seine Ämter nieder. Der Grund: Kosak wagte, zu widersprechen. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

"Papiertiger" Russland: Kreml weist Trumps Aussage zurück

Der Kreml hat die Aussage von US-Präsident Donald Trump über Russland als schwachen "Papiertiger" zurückgewiesen. "Russland ist überhaupt kein Tiger. Bei Russland denkt man eher an einen Bären. Papierbären gibt es nicht. Russland ist ein echter Bär", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau dem Radiosender RBK. Natürlich gebe es Schwierigkeiten wegen der Sanktionen, aber insgesamt sei die Wirtschaft in Russland stabil.

Trump hatte zuvor seinen sonst positiven Tonfall gegenüber Moskau geändert und erklärt, die russische Wirtschaft sei in fürchterlichem Zustand. Das Land könne trotz seiner Übermacht den Krieg gegen die Ukraine nicht gewinnen; diese könnte sogar ihr Territorium zurückerobern. Zuvor hatte Trump mehrfach zu verstehen gegeben, dass Kiew territoriale Zugeständnisse an Moskau machen solle, um Frieden zu erreichen.

Gaswerk in Astrachan stoppt Produktion nach Angriff

Nach einem Brand infolge eines Drohnenangriffs ist das Gasverarbeitungswerk im südrussischen Astrachan vorübergehend außer Betrieb. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf drei Branchenquellen.

Demnach wurde am 22. September eine Kondensat-Einheit der Anlage durch eine Explosion schwer beschädigt. Die Produktion von Gas und Diesel wurde daraufhin gestoppt. Die betroffene Einheit verfügte über eine Jahreskapazität von drei Millionen Tonnen. Auch der Handel mit Brennstoffen auf der Rohstoffbörse in Sankt Petersburg wurde ausgesetzt.

Das Werk gehört zum russischen Staatskonzern Gazprom. Astrachan liegt rund 650 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.

Selenskyj: Trump kann Haltung Chinas zu Ukraine-Krieg ändern

Nach Ansicht des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj kann US-Präsident Donald Trump dazu beitragen, die Position Chinas zum russischen Krieg in der Ukraine zu ändern. "Ich denke, dass Präsident Trump die Haltung von Xi Jinping zu diesem Krieg ändern kann, denn wir haben nicht das Gefühl, dass China diesen Krieg beenden will", sagte Selenskyj dem US-Fernsehsender Fox News.

Die US-Regierung wirft China und Indien vor, durch ihre anhaltenden Ölkäufe aus Russland den Krieg zu unterstützen. Mit Blick auf Indien zeigte sich Selenskyj zuversichtlich. Er glaube, dass Indien "größtenteils" auf der Seite der Ukraine stehe. "Mit China ist es schwieriger, weil es derzeit nicht in ihrem Interesse liegt, Russland nicht zu unterstützen."

Trump will Ungarn zu Verzicht auf russisches Öl drängen