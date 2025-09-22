Newsblog zum Ukraine-Krieg "Russland ist ein echter Bär": Kreml weist Trumps Aussage zurück
Ein wichtiges russisches Gaswerk stoppt die Produktion. Die Stromversorgung in einem besetzten AKW ist wohl erneut ausgefallen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Mittwoch, 24. September
Fall von Dmitri Kosak: Der Mann, der Nein zu Putin sagte
Dmitri Kosak begleitete Putins Aufstieg über Jahrzehnte. Jetzt legte der einstige Vertraute seine Ämter nieder. Der Grund: Kosak wagte, zu widersprechen. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.
"Papiertiger" Russland: Kreml weist Trumps Aussage zurück
Der Kreml hat die Aussage von US-Präsident Donald Trump über Russland als schwachen "Papiertiger" zurückgewiesen. "Russland ist überhaupt kein Tiger. Bei Russland denkt man eher an einen Bären. Papierbären gibt es nicht. Russland ist ein echter Bär", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau dem Radiosender RBK. Natürlich gebe es Schwierigkeiten wegen der Sanktionen, aber insgesamt sei die Wirtschaft in Russland stabil.
Trump hatte zuvor seinen sonst positiven Tonfall gegenüber Moskau geändert und erklärt, die russische Wirtschaft sei in fürchterlichem Zustand. Das Land könne trotz seiner Übermacht den Krieg gegen die Ukraine nicht gewinnen; diese könnte sogar ihr Territorium zurückerobern. Zuvor hatte Trump mehrfach zu verstehen gegeben, dass Kiew territoriale Zugeständnisse an Moskau machen solle, um Frieden zu erreichen.
Gaswerk in Astrachan stoppt Produktion nach Angriff
Nach einem Brand infolge eines Drohnenangriffs ist das Gasverarbeitungswerk im südrussischen Astrachan vorübergehend außer Betrieb. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf drei Branchenquellen.
Demnach wurde am 22. September eine Kondensat-Einheit der Anlage durch eine Explosion schwer beschädigt. Die Produktion von Gas und Diesel wurde daraufhin gestoppt. Die betroffene Einheit verfügte über eine Jahreskapazität von drei Millionen Tonnen. Auch der Handel mit Brennstoffen auf der Rohstoffbörse in Sankt Petersburg wurde ausgesetzt.
Das Werk gehört zum russischen Staatskonzern Gazprom. Astrachan liegt rund 650 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.
Selenskyj: Trump kann Haltung Chinas zu Ukraine-Krieg ändern
Nach Ansicht des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj kann US-Präsident Donald Trump dazu beitragen, die Position Chinas zum russischen Krieg in der Ukraine zu ändern. "Ich denke, dass Präsident Trump die Haltung von Xi Jinping zu diesem Krieg ändern kann, denn wir haben nicht das Gefühl, dass China diesen Krieg beenden will", sagte Selenskyj dem US-Fernsehsender Fox News.
Die US-Regierung wirft China und Indien vor, durch ihre anhaltenden Ölkäufe aus Russland den Krieg zu unterstützen. Mit Blick auf Indien zeigte sich Selenskyj zuversichtlich. Er glaube, dass Indien "größtenteils" auf der Seite der Ukraine stehe. "Mit China ist es schwieriger, weil es derzeit nicht in ihrem Interesse liegt, Russland nicht zu unterstützen."
Trump will Ungarn zu Verzicht auf russisches Öl drängen
US-Präsident Donald Trump will Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orbán zu einem Importstopp für russisches Öl bewegen. Er werde ihn anrufen, sagt Trump vor einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Orbán sei ein Freund von ihm, er werde möglicherweise auf ihn hören. Ungarn und die Slowakei beziehen trotz der EU-Sanktionen weiterhin Öl aus Russland. Trump hat den Europäern deswegen Doppelmoral vorgeworfen.
Ukraine: Stromversorgung in besetztem AKW erneut ausgefallen
In dem von russischen Truppen besetzten Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine ist erneut die Stromversorgung ausgefallen. Laut der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ist es bereits der zehnte Ausfall während des Ukraine-Kriegs. Die Versorgung über Notstrom-Dieselgeneratoren habe begonnen.
Der ukrainische Atomkonzern Enerhoatom und die von Russland eingesetzte Kraftwerksleitung bestätigten den Stromausfall. Russland warf der Ukraine Beschuss vor, infolgedessen die Hochspannungsleitung unterbrochen worden sei. Zuletzt war das Kernkraftwerk Anfang Juli auf den Strom seiner Notstrom-Dieselgeneratoren angewiesen.
Die größte Atomanlage Europas wurde im März 2022 kurz nach Kriegsbeginn von russischen Truppen besetzt. Moskau und Kiew werfen sich immer wieder gegenseitig Beschuss der Anlage vor. Beobachter der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) sind dauerhaft vor Ort. Wegen der Sicherheitsbedenken wurden die Reaktoren heruntergefahren, müssen aber weiter gekühlt werden.
Dienstag, 23. September
Trump: "Ukraine kann Staatsgebiet ganz befreien"
Es sind ungewohnte Töne vom US-Präsidenten: Seiner Einschätzung nach könne die Ukraine mit Hilfe ihrer Verbündeten gegen Russland siegen und sämtliche vom Aggressor eroberten Gebiete zurückgewinnen. Die USA würden zudem weiter Waffen liefern. Das sagte Trump am Rande der UN-Generaldebatte in New York.
Trump befürwortet Abschuss russischer Kampfjets
Immer wieder provoziert Russland mit Verletzungen des Luftraums von Nato-Staaten. Nun spricht sich auch US-Präsident Donald Trump für Konsequenzen aus.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters