Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukrainische Hacker legen russisches Bezahlsystem lahm

Russisches Bezahlsystem SBPay (Symbolbild): Es wurde von der Ukraine gehackt. (Quelle: IMAGO/Alexandr Kryazhev/imago)

Die Ukraine hat ein russisches Bezahlsystem gehackt, das zur Finanzierung des Krieges dient. Das Militär schießt einen russischen Kampfjet ab. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Donnerstag, 25. September

Ukrainische Hacker legen russisches Bezahlsystem lahm

Ukrainische IT-Spezialisten des Militärgeheimdienstes haben nach eigenen Angaben das russische Schnellbezahlsystem SBP durch einen koordinierten Cyberangriff lahmgelegt. Das System wird unter anderem für Spenden an Organisationen genutzt, die den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützen, wie die Onlinezeitung "Ukrainska Pravda" unter Berufung auf Geheimdienstkreise berichtet.

Demnach soll ein massiver DDoS-Angriff (DDoS = Distributed Denial of Service; eine mutwillig herbeigeführte Überlastung) sowohl das SBP-System selbst als auch dessen Betreiber TransTeleCom getroffen haben. Infolge der Störung konnten zahlreiche Nutzer in Russland keine Onlinezahlungen mehr tätigen. Besonders betroffen waren demnach Städte wie Jekaterinburg, wo Medienberichten zufolge Zahlungen in Bussen und an Tankstellen zeitweise nicht möglich waren.

Auch Internet- und TV-Dienste fielen in mehreren Regionen für Hunderttausende Nutzer aus. Laut Einschätzung der Quelle könnten die wirtschaftlichen Schäden durch den Angriff bei bis zu 30 Millionen US-Dollar liegen.

Ukraine nutzt ungewöhnliche Taktik gegen Russland

Die Ukraine scheint im Krieg mit Russland bei Luftangriffen auf eine außergewöhnliche Taktik zu setzen: Wie das russische Nachrichtenportal RBC unter Berufung auf Stimmen aus dem russischen Verteidigungsministerium schreibt, hat die ukrainische Seite bei einem Luftangriff in der Nacht vom 23. September eine Vielzahl von Ballons aufsteigen lassen.

Bulgarien will Transit von russischem Gas 2026 aussetzen

Bulgarien will den Transit von russischem Gas bei kurzfristigen Verträgen nach Angaben der Regierung im kommenden Jahr aussetzen. Das Land schließe sich damit Plänen der EU an, die Einfuhr von russischem Gas vollständig zu beenden, erklärt Ministerpräsident Rosen Scheljaskow laut der Nachrichtenagentur BTA. Bisher wollte die EU die Importe bis Ende 2027 einstellen, hat das Zieldatum aber in der vergangenen Woche um ein Jahr vorverlegt. Scheljaskow sagt weiter, langfristige Transitverträge würden bis 2028 ausgesetzt. Bulgarien war bis 2022 vollständig von russischem Gas abhängig und bezieht inzwischen Gas aus Aserbaidschan sowie Flüssigerdgas (LNG) über ein Terminal in Griechenland.

Ukraine: Haben russisches Kampfflugzeug abgeschossen