Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukrainische Hacker legen russisches Bezahlsystem lahm
Die Ukraine hat ein russisches Bezahlsystem gehackt, das zur Finanzierung des Krieges dient. Das Militär schießt einen russischen Kampfjet ab. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Donnerstag, 25. September
Ukrainische Hacker legen russisches Bezahlsystem lahm
Ukrainische IT-Spezialisten des Militärgeheimdienstes haben nach eigenen Angaben das russische Schnellbezahlsystem SBP durch einen koordinierten Cyberangriff lahmgelegt. Das System wird unter anderem für Spenden an Organisationen genutzt, die den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützen, wie die Onlinezeitung "Ukrainska Pravda" unter Berufung auf Geheimdienstkreise berichtet.
Demnach soll ein massiver DDoS-Angriff (DDoS = Distributed Denial of Service; eine mutwillig herbeigeführte Überlastung) sowohl das SBP-System selbst als auch dessen Betreiber TransTeleCom getroffen haben. Infolge der Störung konnten zahlreiche Nutzer in Russland keine Onlinezahlungen mehr tätigen. Besonders betroffen waren demnach Städte wie Jekaterinburg, wo Medienberichten zufolge Zahlungen in Bussen und an Tankstellen zeitweise nicht möglich waren.
Auch Internet- und TV-Dienste fielen in mehreren Regionen für Hunderttausende Nutzer aus. Laut Einschätzung der Quelle könnten die wirtschaftlichen Schäden durch den Angriff bei bis zu 30 Millionen US-Dollar liegen.
Ukraine nutzt ungewöhnliche Taktik gegen Russland
Die Ukraine scheint im Krieg mit Russland bei Luftangriffen auf eine außergewöhnliche Taktik zu setzen: Wie das russische Nachrichtenportal RBC unter Berufung auf Stimmen aus dem russischen Verteidigungsministerium schreibt, hat die ukrainische Seite bei einem Luftangriff in der Nacht vom 23. September eine Vielzahl von Ballons aufsteigen lassen.
Bulgarien will Transit von russischem Gas 2026 aussetzen
Bulgarien will den Transit von russischem Gas bei kurzfristigen Verträgen nach Angaben der Regierung im kommenden Jahr aussetzen. Das Land schließe sich damit Plänen der EU an, die Einfuhr von russischem Gas vollständig zu beenden, erklärt Ministerpräsident Rosen Scheljaskow laut der Nachrichtenagentur BTA. Bisher wollte die EU die Importe bis Ende 2027 einstellen, hat das Zieldatum aber in der vergangenen Woche um ein Jahr vorverlegt. Scheljaskow sagt weiter, langfristige Transitverträge würden bis 2028 ausgesetzt. Bulgarien war bis 2022 vollständig von russischem Gas abhängig und bezieht inzwischen Gas aus Aserbaidschan sowie Flüssigerdgas (LNG) über ein Terminal in Griechenland.
Ukraine: Haben russisches Kampfflugzeug abgeschossen
Die Ukraine hat nach eigenen Angaben ein russisches Kampfflugzeug vom Typ Su-34 abgeschossen. Der Abschuss sei im Raum Saporischschja gegen 4 Uhr morgens (3 Uhr MESZ) erfolgt, als die Su-34 "einen Terrorangriff auf die Stadt Saporischschja ausübte und gelenkte Fliegerbomben abwarf", teilte die ukrainische Luftwaffe auf Telegram mit. Unabhängig können die Angaben bislang nicht bestätigt werden.
Nach Angaben des Gouverneurs von Saporischschja, Iwan Fedorow, ist trotz des Abschusses durch die nächtlichen Luftangriffe in der Region ein Mensch ums Leben gekommen. Zwei weitere seien verletzt worden. In den Regionen Winnyzja und Kirowohrad sind nach Behördenangaben durch Drohnenangriffe Infrastrukturobjekte beschädigt worden.
Die Su-34 ist ein taktischer Jagdbomber, der zwar noch zu Sowjetzeiten entwickelt, aber erst seit 2006 seriell produziert wird. Insgesamt wurden bislang rund 150 Stück hergestellt. Lesen Sie hier mehr dazu.
So hat Russland zuletzt die Nato provoziert
Die Verletzungen des europäischen Nato-Luftraumraums durch die Russen haben zuletzt auffällig zugenommen. Ein Überblick über die Vorfälle der vergangenen Wochen.
Türkei schickt offenbar Awacs-Jet nach Litauen
Die Türkei hat ein modernes Awacs-Radarflugzeug nach Litauen entsandt, was darauf hindeutet, dass die Nato ihre Verteidigung in der baltischen Region nach russischen Luftraumverletzungen verstärkt. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg.
Das Flugzeug ist in der Lage, niedrig fliegende Drohnen und andere Objekte zu erkennen, die von Bodenradaren nicht erfasst werden, wie türkische Beamte mitteilten, die anonym bleiben wollten. Die Mission werde bis Donnerstag andauern, sagten sie. Der vorübergehende Einsatz sei ein Zeichen der Solidarität mit anderen Mitgliedern des Nato-Militärbündnisses, sagten die Informanten. Das türkische Verteidigungsministerium lehnte eine Stellungnahme ab.
Pistorius: Russische Jets überfliegen deutsche Fregatte
Ein russisches Militärflugzeug hat nach Angaben von Verteidigungsminister Boris Pistorius in der Ostsee eine Fregatte der Deutschen Marine überflogen. Der SPD-Politiker stellte den Vorfall im Bundestag in eine Reihe mit dem Eindringen von russischen Drohnen und Kampfflugzeugen in den polnischen und estnischen Luftraum. Überflüge gelten im Militär als unnötige Provokation.
Russland teste mit zunehmender Frequenz und Intensität auch gegenüber Nato-Staaten Grenzen buchstäblich aus, sagte Pistorius, der auch um Zustimmung zum deutlich erhöhten Verteidigungsetat warb.
Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurde die Fregatte "Hamburg" überflogen, die derzeit an der laufenden Nato-Übung "Neptun Strike" beteiligt ist. Es handelte sich demnach um zwei Überflüge kurz vor und am vergangenen Wochenende.
Ukraine und Syrien nehmen wieder Beziehungen auf
Die Ukraine und Syrien haben ihre diplomatischen Beziehungen offiziell wiederhergestellt. Dies teilt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach einem Treffen mit der syrischen Führung am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen mit. Die Ukraine hatte die Beziehungen zu Syrien im Juni 2022 abgebrochen, da die damalige Regierung unter Baschar al-Assad die Unabhängigkeit der von Russland besetzten ukrainischen Gebiete anerkannt hatte. Der langjährige russische Verbündete Assad wurde im Dezember 2024 gestürzt.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters