Newsblog zum Ukraine-Krieg Bedrohung durch Russland: Polen lässt Kampfjets aufsteigen
Polen ergreift Vorsichtsmaßnahmen nach Russlands Angriffen auf die Ukraine. Kiew zählt mehrere Verletzte. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Polnische Kampfjets wegen russischer Angriffe aufgestiegen
- Luftalarm in Kiew: Schwere russische Angriffswelle
- Lawrow: Deutschland will Europa wie unter Hitler unterjochen
- Russland schickte wohl deutlich mehr Drohnen nach Polen
- Selenskyj: Ukraine hat von Israel Patriot-Luftabwehrsystem erhalten
- Ukraine: Russland versucht, Atomkraftwerk zu "stehlen"
Sonntag, 28. September
Tote und Verletzte in Kiew – Angriff dauert an
Mindestens drei Menschen sind Behördenangaben zufolge bei dem schweren Luftangriff auf die ukrainische Hauptstadt getötet worden. Es gebe zudem rund zehn Verletzte, schreibt der Chef der Militärverwaltung von Kiew, Tymur Tkatschenko, auf Telegram. Reuters-Mitarbeiter berichten, der Angriff halte Stand 09.15 Uhr Ortszeit (08.15 Uhr MESZ) noch an.
Zuvor sei bereits stundenlang die Luftabwehr tätig gewesen, man habe auch Explosionen gehört. Auch mehrere andere Regionen wurden bei dem Angriff getroffen. In Saporischschja wurden den Behörden zufolge mindestens 16 Menschen verletzt, darunter drei Kinder. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha sprach von einem massiven Luftangriff auf das Land mit Hunderten von Drohnen und Raketen.
Polnische Kampfjets wegen russischer Angriffe aufgestiegen
Wegen russischer Angriffe auf die Ukraine sind in der Nacht zu Sonntag im Nachbarland Polen Kampfjets aufgestiegen. Zudem sei das Luftabwehrsystem am Boden in hohe Alarmbereitschaft versetzt worden, teilte die polnische Armee mit. Es habe sich um Vorsichtsmaßnahmen gehandelt, um Polens Bürgerinnen und Bürger zu schützen, insbesondere in den an die Ukraine grenzenden Gebieten.
In den vergangenen Wochen hatten mehrere EU-Länder, darunter Polen, Russland Verletzungen ihres Luftraums vorgeworfen. Die Nato vermutet dahinter die Absicht Moskaus, die Entschlossenheit des Verteidigungsbündnisses zu testen. Russland wies die Vorwürfe am Samstag erneut zurück und warnte die Nato-Staaten vor harten Reaktionen.
Behörden: Verletzte bei schwerem Luftangriff auf Kiew
Bei einem schweren Luftangriff auf Kiew sind nach Angaben der ukrainischen Behörden mindestens sechs Menschen verletzt worden. Die Hauptstadt werde mit Drohnen und Raketen attackiert, teilt die Militärverwaltung mit. Unabhängigen Beobachtern zufolge handelt es sich um einen der heftigsten Angriffe auf Kiew und die umliegenden Regionen seit Beginn des Krieges. Die Luftabwehr war die ganze Nacht im Einsatz, der Angriff dauert auch am Morgen noch an.
Russische Angriffe: Polen schließt Luftraum nahe Grenze
Wegen eines landesweiten Luftalarms in der Ukraine schließt Polen am Sonntag seinen Luftraum nahe der Städte Lublin und Rzeszow im Südosten des Landes teilweise. Grund sei eine "ungeplante militärische Maßnahme zum Schutz der Staatssicherheit", meldet der Flugverfolgungsdienst Flightradar24. Die Sperrung gilt zunächst bis 6.00 Uhr MESZ.
Deutscher General: Ukraine trifft auf russischem Gebiet besser
Der deutsche Nato-General Maik Keller sieht in der Ukraine deutlich wachsende Fähigkeiten für Gegenangriffe auch tief in Russland. "Die Ukrainer werden besser darin, gezielt militärisch relevante Ziele auch in der russischen Tiefe zu erreichen. Das ist eine Fähigkeitsfrage und Fähigkeit ist Personal, Material und Ausbildung", sagt Keller der Deutschen Presse-Agentur.
Luftalarm in Kiew: Schwere russische Angriffswelle
In der Ukraine wurde in allen Teilen des Landes in der Nacht zum Sonntag Luftalarm ausgerufen. Russische Drohnen waren unter anderem in Richtung der Hauptstadt Kiew unterwegs. Aus dem Schwarzen Meer wurden russische Kalibr-Raketen abgefeuert. In Kiew waren Explosionen zu hören, berichtet die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform. Unklar ist, ob diese von der Flugabwehr kamen. Wie Ukrinform schrieb, handelt es sich um eine groß angelegte russische Angriffswelle.
Russland verbessert Glasfaserdrohnen
Die russische Armee arbeitet offenbar an der Verbesserung seiner Glasfaserdrohnen. Eine Verteilerdrohne soll die Reichweite erhöhen und großflächige Angriffe ermöglichen. Die Reichweite russischer Glasfaserdrohnen könnte auf bis zu 60 Kilometer erhöht werden.
Samstag, 27. September
Lawrow: Deutschland will Europa wie unter Hitler unterjochen
Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat Deutschland Eroberungspläne wie zu Zeiten des Nationalsozialismus unterstellt. In Deutschland laufe eine Militarisierung und Re-Nazifizierung, sagte Lawrow bei einer Pressekonferenz am Rande der UN-Generalversammlung. Weshalb geschehe das? "Wahrscheinlich mit dem gleichen Ziel, das Hitler hatte: ganz Europa zu unterjochen", sagte der 75-Jährige. Während Hitler dabei versucht habe, der Sowjetunion eine strategische Niederlage zuzufügen, versuche das moderne Deutschland dies nun mit Russland.
Lawrow, der als glühender Befürworter des von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen Angriffskriegs gegen die Ukraine gilt und diesen immer wieder verteidigt, griff auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) persönlich an.
Merz' militaristische Rhetorik nehme ständig zu und er brüste sich damit, die Verfassung geändert zu haben, um Deutschland militärisch wieder zu einer Großmacht machen zu können, sagte Lawrow. "Wenn ein Mensch, dessen Land faschistische und nazistische Verbrechen, den Holocaust und den Genozid begangen hat, davon redet, dass Deutschland wieder eine militärische Großmacht werden solle, dann hat er Gedächtnisschwund – und das ist sehr gefährlich."
Russland schickte wohl deutlich mehr Drohnen nach Polen
Russland hat bei der Verletzung des polnischen Luftraums vor rund zwei Wochen nach Angaben aus Kiew deutlich mehr Drohnen geschickt als bislang bekannt. "Richtung Polen sind 92 Drohnen geflogen", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einer Pressekonferenz. Die Ukraine habe den Großteil davon abgeschossen, so dass nur 19 Drohnen in Polen angekommen seien.
Nach Angaben Selenskyjs ist Europa derzeit nicht in der Lage, russische Drohnenangriffe im Ernstfall abzuwehren. Die Ukraine sei aber bereit zu helfen. Selenskyj bot dazu die eigene Expertise mit etwa mobilen Drohnenbekämpfungstrupps an. Schon in der Vergangenheit hatte er angeboten, potenziell sei sein Land auch in der Lage, den Europäern mit Waffen zu helfen. Hier geht es wohl vor allem um Abwehrdrohnen, die angreifende Flugobjekte vernichten können.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters