Newsblog zum Ukraine-Krieg Russische Piloten sollen Nato-Anweisungen ignoriert haben

Von t-online , jcz Aktualisiert am 22.09.2025 - 15:15 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Neue Details zur russischen Luftraumverletzung über Estland. Der Ukraine gelingt der Abschuss eines wichtigen Fahrzeugs. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Montag, 22. September

Russische MiGs in estnischem Luftraum – neue Details bekannt

Die russischen Piloten, die am Freitag mit drei Kampfflugzeugen vom Typ MiG-31 estnischen Luftraum verletzten, haben Anweisungen von Nato-Piloten zum Verlassen des Luftraums ignoriert. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf estnische Militärs. Die russischen Jets drangen am Freitag um 9.58 Uhr in den Luftraum des Nato-Landes ein. Daraufhin stiegen italienische Piloten mit Kampfflugzeugen vom Typ F-35 auf, um die Maschinen abzufangen. Der Aufforderung zum Abdrehen der Nato-Piloten hätten die Russen aber keine Beachtung geschenkt. Erst zwölf Minuten später verließen die russischen Jets den Nato-Luftraum wieder.

Der beschäftigt am Montag auch den UN-Sicherheitsrat. Die Sondersitzung in New York findet auf Antrag Estlands statt. Für Dienstag sind Beratungen der Nato dazu geplant. Moskau warf dem Westen vor, die Spannungen durch "unbegründete" Anschuldigungen zu verschärfen. Der Kreml hatte am Samstag bestritten, dass die MiGs Nato-Luftraum verletzt hätten. Diese Behauptung konnte Estland allerdings widerlegen. Laut dem Außenministerium in Tallinn hatten die russischen Kampfjets keine Flugpläne übermittelt, ihre Transponder zur Ortung seien abgeschaltet gewesen.

Es handelte sich um die dritte russische Verletzung des Luftraums von Nato-Staaten binnen weniger Tage. Anfang September hatte Polen das Eindringen von rund 20 Drohnen in seinen Luftraum gemeldet, die teils hunderte Kilometer weit in seinen Luftraum flogen. Wenige Tage später prangerte Rumänien das Eindringen einer russischen Drohne in seinen Luftraum an. Auch am Sonntag war wieder Alarm von der Nato ausgelöst worden – diesmal wegen einer russischen Militärmaschine über der Ostsee. Das zunächst nicht zu identifizierende Luftfahrzeug ohne Flugplan und Funkkontakt bewegte sich im internationalen Luftraum, wie die deutsche Luftwaffe mitteilte.

Ukrainer zerstören offenbar wichtige Flugzeuge der Russen

Mit Spezialflugzeugen sucht Russland im Wasser nach ukrainischen Drohnen. Nun wurden zwei der Maschinen wohl zerstört. Vorbereitung für einen größeren Angriff? Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

Diese Waffe könnte Russlands Verbindung zur Krim kappen

Die Kertsch-Brücke zwischen Russland und der Halbinsel Krim ist eine entscheidende Versorgungs- und Transportroute für russische Streitkräfte in die besetzten ukrainischen Gebiete. Jetzt hat die Ukraine eine Waffe überarbeitet, mit der die Brücke zerstört werden könnte: die Unterwasserdrohne Toloka.

Putin bietet Verlängerung von atomarem Abrüstungsvertrag an

Der russische Präsident Wladimir Putin bietet eine Verlängerung des letzten großen atomaren Abrüstungsvertrags mit den USA um ein Jahr an. Voraussetzung sei, dass US-Präsident Donald Trump dem ebenfalls zustimme, sagt Putin bei einer Sitzung des russischen Sicherheitsrates. Der sogenannte New-Start-Vertrag, der die Zahl der strategischen Atomsprengköpfe beider Länder begrenzt, läuft im Februar 2026 aus.

Ukraine zerstört russisches "Terminator"-Fahrzeug