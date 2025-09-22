Newsblog zum Ukraine-Krieg Während Bombardement: Ukraine schießt russischen Kampfjet ab
Kiew meldet Verletzte, nachdem russische Raketen ein Übungszentrum trafen. Die Ukraine schießt einen russischen Kampfjet ab. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Donnerstag, 25. September
Ukraine: Haben russisches Kampfflugzeug abgeschossen
Die Ukraine hat nach eigenen Angaben ein russisches Kampfflugzeug vom Typ Su-34 abgeschossen. Der Abschuss sei im Raum Saporischschja gegen 4 Uhr morgens (3 Uhr MESZ) erfolgt, als die Su-34 "einen Terrorangriff auf die Stadt Saporischschja ausübte und gelenkte Fliegerbomben abwarf", teilte die ukrainische Luftwaffe auf Telegram mit. Unabhängig können die Angaben bislang nicht bestätigt werden.
Nach Angaben des Gouverneurs von Saporischschja, Iwan Fedorow, ist trotz des Abschusses durch die nächtlichen Luftangriffe in der Region ein Mensch ums Leben gekommen. Zwei weitere seien verletzt worden. In den Regionen Winnyzja und Kirowohrad sind nach Behördenangaben durch Drohnenangriffe Infrastrukturobjekte beschädigt worden.
Die Su-34 ist ein taktischer Jagdbomber, der zwar noch zu Sowjetzeiten entwickelt, aber erst seit 2006 seriell produziert wird. Insgesamt wurden bislang rund 150 Stück hergestellt.
Türkei schickt offenbar Awacs-Jet nach Litauen
Die Türkei hat ein modernes Awacs-Radarflugzeug nach Litauen entsandt, was darauf hindeutet, dass die Nato ihre Verteidigung in der baltischen Region nach russischen Luftraumverletzungen verstärkt. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg.
Das Flugzeug ist in der Lage, niedrig fliegende Drohnen und andere Objekte zu erkennen, die von Bodenradaren nicht erfasst werden, wie türkische Beamte mitteilten, die anonym bleiben wollten. Die Mission werde bis Donnerstag andauern, sagten sie. Der vorübergehende Einsatz sei ein Zeichen der Solidarität mit anderen Mitgliedern des Nato-Militärbündnisses, sagten die Informanten. Das türkische Verteidigungsministerium lehnte eine Stellungnahme ab.
Pistorius: Russische Jets überfliegen deutsche Fregatte
Ein russisches Militärflugzeug hat nach Angaben von Verteidigungsminister Boris Pistorius in der Ostsee eine Fregatte der Deutschen Marine überflogen. Der SPD-Politiker stellte den Vorfall im Bundestag in eine Reihe mit dem Eindringen von russischen Drohnen und Kampfflugzeugen in den polnischen und estnischen Luftraum. Überflüge gelten im Militär als unnötige Provokation.
Russland teste mit zunehmender Frequenz und Intensität auch gegenüber Nato-Staaten Grenzen buchstäblich aus, sagte Pistorius, der auch um Zustimmung zum deutlich erhöhten Verteidigungsetat warb.
Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurde die Fregatte "Hamburg" überflogen, die derzeit an der laufenden Nato-Übung "Neptun Strike" beteiligt ist. Es handelte sich demnach um zwei Überflüge kurz vor und am vergangenen Wochenende.
Ukraine und Syrien nehmen wieder Beziehungen auf
Die Ukraine und Syrien haben ihre diplomatischen Beziehungen offiziell wiederhergestellt. Dies teilt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach einem Treffen mit der syrischen Führung am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen mit. Die Ukraine hatte die Beziehungen zu Syrien im Juni 2022 abgebrochen, da die damalige Regierung unter Baschar al-Assad die Unabhängigkeit der von Russland besetzten ukrainischen Gebiete anerkannt hatte. Der langjährige russische Verbündete Assad wurde im Dezember 2024 gestürzt.
Ukraine greift Stadt von russischem Marinestützpunkt an
Ukrainische Drohnen haben den Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte in Noworossijsk angegriffen. Nach russischen Angaben seien Häuser im Stadtzentrum getroffen worden, zwei Personen seien ums Leben gekommen, sieben seien verletzt. Offenbar ist ein Gebäude einer russischen Firma betroffen, die für den Transport von kasachischem Öl nach Europa über den Hafen von Noworossijsk verantwortlich ist.
Über Treffer an militärischen Objekten wurde aus Russland nichts berichtet. Allerdings hatte es Warnungen über einen Angriff von Wasserdrohnen gegeben. Videos auf Telegram zeigten Abwehrmaßnahmen der russischen Marine. Noworossijsk ist Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte. Nach einem Angriff auf das Hauptquartier der Flotte auf der Krim wurden fast alle Schiffe an den Stützpunkt weiter östlich verlegt.
Mittwoch, 24. September
Verletzte nach russischem Angriff auf Übungszentrum
Ein russischer Raketenangriff hat ein Ausbildungszentrum des ukrainischen Heeres getroffen. Unter anderem seien zwei ballistische Raketen vom Typ Iskander eingeschlagen, teilte das Kommando der ukrainischen Bodentruppen in Kiew mit. Es habe einen "präzisen Treffer" auf einen Schutzraum und Verletzte gegeben.
Angaben zur Zahl der Opfer und zum Ort wurden nicht gemacht. Die ukrainische Luftwaffe hatte zuvor Raketen- und Drohnenangriffe im Gebiet Tschernihiw nördlich von Kiew gemeldet, wo das Heer ein Ausbildungszentrum unterhält. Bei ähnlichen Treffern auf Übungsgelände hatte es im Juli drei Tote und 18 Verletzte, im August einen Toten und 23 Verletzte gegeben.
Der mangelnde Schutz von Soldaten bei der Ausbildung ist für die ukrainische Armee immer wieder Thema. "Um Leben und Gesundheit der Menschen zu schützen, wird kontinuierlich daran gearbeitet, Ausbildungszentren, Übungsplätze und andere militärische Einrichtungen mit zuverlässigen Schutzräumen auszustatten", hieß es in der aktuellen Mitteilung.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters