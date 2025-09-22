Tote und Verletzte in Kiew – Angriff dauert an

Mindestens drei Menschen sind Behördenangaben zufolge bei dem schweren Luftangriff auf die ukrainische Hauptstadt getötet worden. Es gebe zudem rund zehn Verletzte, schreibt der Chef der Militärverwaltung von Kiew, Tymur Tkatschenko, auf Telegram. Reuters-Mitarbeiter berichten, der Angriff halte Stand 9.15 Uhr Ortszeit (8.15 Uhr MESZ) noch an.

Zuvor sei bereits stundenlang die Luftabwehr tätig gewesen, man habe auch Explosionen gehört. Auch mehrere andere Regionen wurden bei dem Angriff getroffen. In Saporischschja wurden den Behörden zufolge mindestens 16 Menschen verletzt, darunter drei Kinder. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha sprach von einem massiven Luftangriff auf das Land mit Hunderten von Drohnen und Raketen.

Polnische Kampfjets wegen russischer Angriffe aufgestiegen

Wegen russischer Angriffe auf die Ukraine sind in der Nacht zu Sonntag im Nachbarland Polen Kampfjets aufgestiegen. Zudem sei das Luftabwehrsystem am Boden in hohe Alarmbereitschaft versetzt worden, teilte die polnische Armee mit. Es habe sich um Vorsichtsmaßnahmen gehandelt, um Polens Bürgerinnen und Bürger zu schützen, insbesondere in den an die Ukraine grenzenden Gebieten.

In den vergangenen Wochen hatten mehrere EU-Länder, darunter Polen, Russland Verletzungen ihres Luftraums vorgeworfen. Die Nato vermutet dahinter die Absicht Moskaus, die Entschlossenheit des Verteidigungsbündnisses zu testen. Russland wies die Vorwürfe am Samstag erneut zurück und warnte die Nato-Staaten vor harten Reaktionen.

Behörden: Verletzte bei schwerem Luftangriff auf Kiew

Bei einem schweren Luftangriff auf Kiew sind nach Angaben der ukrainischen Behörden mindestens sechs Menschen verletzt worden. Die Hauptstadt werde mit Drohnen und Raketen attackiert, teilt die Militärverwaltung mit. Unabhängigen Beobachtern zufolge handelt es sich um einen der heftigsten Angriffe auf Kiew und die umliegenden Regionen seit Beginn des Krieges. Die Luftabwehr war die ganze Nacht im Einsatz, der Angriff dauert auch am Morgen noch an.

Russische Angriffe: Polen schließt Luftraum nahe Grenze

Wegen eines landesweiten Luftalarms in der Ukraine schließt Polen am Sonntag seinen Luftraum nahe der Städte Lublin und Rzeszow im Südosten des Landes teilweise. Grund sei eine "ungeplante militärische Maßnahme zum Schutz der Staatssicherheit", meldet der Flugverfolgungsdienst Flightradar24. Die Sperrung gilt zunächst bis 6.00 Uhr MESZ.

Deutscher General: Ukraine trifft auf russischem Gebiet besser

Der deutsche Nato-General Maik Keller sieht in der Ukraine deutlich wachsende Fähigkeiten für Gegenangriffe tief in Russland. "Die Ukrainer werden besser darin, gezielt militärisch relevante Ziele auch in der russischen Tiefe zu erreichen. Das ist eine Fähigkeitsfrage und Fähigkeit ist Personal, Material und Ausbildung", sagt Keller der Deutschen Presse-Agentur.