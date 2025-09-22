Newsblog zum Ukraine-Krieg Russisches Geschoss trifft polnische Botschaft in Kiew
Ein russisches Geschoss trifft ein Gebäude der polnischen Botschaft in Kiew. Polen ergreift Vorsichtsmaßnahmen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
Sonntag, 28. September
Russisches Geschoss trifft polnische Konsularbteilung in Kiew
Beim nächtlichen Luftangriff der russischen Armee auf die Ukraine wurde in Kiew auch die Konsularabteilung der polnischen Botschaft getroffen. Das meldete der polnische TV-Sender TVP unter Berufung auf das polnische Außenministerium. Demnach habe ein Geschoss das Dach durchschlagen und sei in der Küche der Abteilung gelandet. Verletzt wurde demnach niemand.
Bei nächtlichen russischen Angriffen mit Hunderten Drohnen und Raketen waren nach ukrainischen Angaben mindestens vier Menschen getötet und mehr als 40 weitere verletzt worden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte am Sonntag, da Russland nicht mit dem Töten aufhöre, verdiene es "den härtesten Druck der Welt". Wegen der zwölfstündigen Angriffswelle ließ das benachbarte Nato-Land Polen Kampfjets aufsteigen und erhöhte die Alarmbereitschaft seines Luftabwehrsystems.
Russland: Haben ukrainische Militärinfrastruktur angegriffen
Nach russischen Angriffen auf die Ukraine hat sich nun auch Moskau zu Wort gemeldet: Eigenen Angaben zufolge habe Russland in der Nacht massiv ukrainische Militärinfrastruktur angegriffen. Dabei seien Militärflugplätze und andere Einrichtungen getroffen worden, teilt das Verteidigungsministerium mit. "Gestern Abend haben die Streitkräfte der Russischen Föderation einen massiven Angriff mit hochpräzisen Langstreckenwaffen aus der Luft und See sowie unbemannten Luftfahrzeugen gegen Unternehmen des militärisch-industriellen Komplexes der Ukraine gestartet", heißt es in der Erklärung.
Selenskyj: Russland griff mit mehr als 40 Raketen und rund 500 Drohnen an
Russland hat laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei seinem jüngsten Angriff über 40 Raketen und rund 500 Drohnen eingesetzt. Vier Menschen seien getötet worden, erklärt Selenskyj auf Telegram. Bisher war von mindestens drei Toten die Rede. Laut dem ukrainischen Präsidenten wurde bei dem Angriff auch zivile Infrastruktur beschädigt. Insgesamt soll der Angriff gut zwölf Stunden gedauert haben. "Moskau will den Kampf und das Töten fortsetzen und verdient von der Welt nur den härtesten Druck." Eine Stellungnahme aus Moskau liegt zunächst nicht vor.
Hauptziele waren Selenskyj zufolge die Hauptstadt Kiew und das Umland, dazu die Gebiete Saporischschja, Chmelnyzkyj, Sumy, Mykolajiw, Tschernihiw und Odessa. "Infolge des Beschusses wurde in der Hauptstadt das Gebäude des Instituts für Kardiologie beschädigt", teilte er mit.
Tote und Verletzte in Kiew – Angriff dauert an
Mindestens drei Menschen sind Behördenangaben zufolge bei dem schweren Luftangriff auf die ukrainische Hauptstadt getötet worden. Es gebe zudem rund zehn Verletzte, schreibt der Chef der Militärverwaltung von Kiew, Tymur Tkatschenko, auf Telegram. Reuters-Mitarbeiter berichten, der Angriff halte Stand 9.15 Uhr Ortszeit (8.15 Uhr MESZ) noch an.
Zuvor sei bereits stundenlang die Luftabwehr tätig gewesen, man habe auch Explosionen gehört. Auch mehrere andere Regionen wurden bei dem Angriff getroffen. In Saporischschja wurden den Behörden zufolge mindestens 16 Menschen verletzt, darunter drei Kinder. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha sprach von einem massiven Luftangriff auf das Land mit Hunderten von Drohnen und Raketen.
Polnische Kampfjets wegen russischer Angriffe aufgestiegen
Wegen russischer Angriffe auf die Ukraine sind in der Nacht zu Sonntag im Nachbarland Polen Kampfjets aufgestiegen. Zudem sei das Luftabwehrsystem am Boden in hohe Alarmbereitschaft versetzt worden, teilte die polnische Armee mit. Es habe sich um Vorsichtsmaßnahmen gehandelt, um Polens Bürgerinnen und Bürger zu schützen, insbesondere in den an die Ukraine grenzenden Gebieten.
In den vergangenen Wochen hatten mehrere EU-Länder, darunter Polen, Russland Verletzungen ihres Luftraums vorgeworfen. Die Nato vermutet dahinter die Absicht Moskaus, die Entschlossenheit des Verteidigungsbündnisses zu testen. Russland wies die Vorwürfe am Samstag erneut zurück und warnte die Nato-Staaten vor harten Reaktionen.
Behörden: Verletzte bei schwerem Luftangriff auf Kiew
Bei einem schweren Luftangriff auf Kiew sind nach Angaben der ukrainischen Behörden mindestens sechs Menschen verletzt worden. Die Hauptstadt werde mit Drohnen und Raketen attackiert, teilt die Militärverwaltung mit. Unabhängigen Beobachtern zufolge handelt es sich um einen der heftigsten Angriffe auf Kiew und die umliegenden Regionen seit Beginn des Krieges. Die Luftabwehr war die ganze Nacht im Einsatz, der Angriff dauert auch am Morgen noch an.
Russische Angriffe: Polen schließt Luftraum nahe Grenze
Wegen eines landesweiten Luftalarms in der Ukraine schließt Polen am Sonntag seinen Luftraum nahe der Städte Lublin und Rzeszow im Südosten des Landes teilweise. Grund sei eine "ungeplante militärische Maßnahme zum Schutz der Staatssicherheit", meldet der Flugverfolgungsdienst Flightradar24. Die Sperrung gilt zunächst bis 6.00 Uhr MESZ.
Deutscher General: Ukraine trifft auf russischem Gebiet besser
Der deutsche Nato-General Maik Keller sieht in der Ukraine deutlich wachsende Fähigkeiten für Gegenangriffe tief in Russland. "Die Ukrainer werden besser darin, gezielt militärisch relevante Ziele auch in der russischen Tiefe zu erreichen. Das ist eine Fähigkeitsfrage und Fähigkeit ist Personal, Material und Ausbildung", sagt Keller der Deutschen Presse-Agentur.
Luftalarm in Kiew: Schwere russische Angriffswelle
In der Ukraine wurde in allen Teilen des Landes in der Nacht zum Sonntag Luftalarm ausgerufen. Russische Drohnen waren unter anderem in Richtung der Hauptstadt Kiew unterwegs. Aus dem Schwarzen Meer wurden russische Kalibr-Raketen abgefeuert. In Kiew waren Explosionen zu hören, berichtet die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform. Unklar ist, ob diese von der Flugabwehr kamen. Wie Ukrinform schrieb, handelt es sich um eine großangelegte russische Angriffswelle.
Russland verbessert Glasfaserdrohnen
Die russische Armee arbeitet offenbar an der Verbesserung seiner Glasfaserdrohnen. Eine Verteilerdrohne soll die Reichweite erhöhen und großflächige Angriffe ermöglichen. Die Reichweite russischer Glasfaserdrohnen könnte auf bis zu 60 Kilometer erhöht werden.
Samstag, 27. September
