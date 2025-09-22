Die Kommission hat zum einen mehr als 200 Menschen gesprochen, die es nach der Entlassung zurück in Gebiete schafften, die von der Ukraine kontrolliert werden, zum anderen mit Angehörigen von Menschen, die noch festgehalten werden. Mehr als 92 Prozent hätten von Folter berichtet, sagte die Leiterin der Kommission, Danielle Bell, in Kiew. Mindestens 38 seien infolge von Folter, fehlender ärztlicher Hilfe und unhygienischer Zustände gestorben, heißt es in ihrem Bericht.

Etwa 1.800 Menschen seien noch in Haft. Die Zahlen zu den Gefangenen stammen von ukrainischen Behörden. Die Kommission habe sie geprüft und halte sie für glaubwürdig, sagte Bell. Insgesamt hat das Büro 508 Fälle dokumentiert, darunter auch von zwölf Minderjährigen.

Russland baut wohl Reservearmee auf

Wladimir Putin rechnet wohl nicht mit einer schnellen Entscheidung im Krieg um die Ukraine. Wie der US-Thinktank Institute for the Study of War berichtet, baut der Kreml eine Reservearmee aus Soldaten auf, die derzeit nicht im Ukraine-Krieg kämpfen.

Litauen: Sollten Wissen der Ukraine zur Drohnenabwehr nutzen

Litauen macht sich dafür stark, die Ukraine in Pläne für eine "Drohnen-Mauer" zum Schutz der Nato-Grenzen einzubeziehen. "Wir haben große Lücken in unserer EU-Verteidigung. Uns fehlt die richtige Ausrüstung, um Drohnen zu erkennen, zu verfolgen, zu orten und dann zu zerstören", sagt der litauische Außenminister Kestutis Budrys am Rande der UN-Generalversammlung in New York. Die Ukraine wehre jede Nacht Drohnen ab und verfüge über die integrierten Systeme zur Abwehr. "Wir müssen diese Technologie an die Frontlinie bringen und sie dort aufbauen, damit sie gemeinsam mit den Ukrainern wirksam ist", sagte Budrys. Die EU prüft derzeit die Errichtung einer Drohnenabwehr entlang ihrer Ostgrenze.

Selenskyj: Habe mit kasachischem Präsidenten über Ende des Krieges beraten

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mit dem Präsidenten von Kasachstan, Kassym-Schomart Tokajew, über Wege zu einem Ende des Kriegs mit Russland beraten. Man habe die Bemühungen der Ukraine, der USA und Europas zur Beendigung des Kriegs im Detail erörtert, teilt Selenskyj mit. Zudem sei es um Handels- und Wirtschaftskooperationen sowie um das Interesse kasachischer Unternehmen an einer Beteiligung am Wiederaufbau der Ukraine gegangen.

Russland: Haben mehrere Drohnen über Moskau abgeschossen

Russland hat nach eigenen Angaben am späten Montagabend zahlreiche ukrainische Drohnen über der Hauptstadt Moskau und weiteren Landesteilen abgeschossen. Auf dem Weg in die Hauptstadt seien 15 Drohnen zerstört worden, teilt der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim zerstörte die Flugabwehr laut dem Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoschajew, mindestens sechs Drohnen. In der zentralrussischen Region Tula wurden den Behörden zufolge drei weitere Drohnen ohne Schäden oder Opfer abgewehrt. Eine Stellungnahme der Ukraine lag zunächst nicht vor.