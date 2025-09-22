Newsblog zum Ukraine-Krieg Russland reklamiert Kontrolle über Frontstadt Kupjansk
Litauen reagiert auf die russischen Provokationen mit einer Gesetzesänderung. Die russische Armee vermeldet einen Vorstoß. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Dienstag, 23. September
Russland reklamiert Kontrolle über Kupjansk und skizziert weitere Angriffspläne
Das russische Militär hat eigenen Angaben nach die Kontrolle über einen Großteil der umkämpften Frontstadt Kupjansk im ostukrainischen Gebiet Charkiw erlangt. Die russische Heeresgruppe West komme bei der Eroberung von Kupjansk voran, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. "Von 8.667 Gebäuden wurden 5.667 unter Kontrolle genommen", heißt es in der verbreiteten Erklärung. Kiew hat das Vorankommen der Russen nicht bestätigt. Militärbeobachter haben die angebliche Kontrolle russischer Einheiten in dem Raum bislang ebenfalls nicht festgestellt.
Kupjansk ist wegen seiner Lage und verschiedener dort verlaufender Verbindungen eine strategisch wichtige Stadt. Mit der Eroberung von Kupjansk sei der weitere Vormarsch in die Tiefe des Gebiets Charkiw, etwa nach Isjum und Tschuhujiw möglich, skizzierte das russische Militär die weiteren Angriffspläne.
Trotz der Kämpfe sollen noch gut 800 Zivilisten in der stark zerstörten Stadt ausharren. Vor dem Krieg hatte Kupjansk mehr als 26.000 Einwohner. Die Stadt stand bereits von Ende Februar bis Mitte September 2022 unter russischer Kontrolle.
Für schnellere Drohnenabschüsse: Litauen beschließt Gesetzesänderung
In Litauen darf das Militär in Zukunft entschiedener auf Verletzungen des Luftraums durch Drohnen reagieren. Das Parlament in Vilnius ermächtigte mit Gesetzesänderungen die litauische Armee, bedrohliche Drohnen schneller und einfacher zu neutralisieren. Damit sollen zusätzliche Voraussetzungen geschaffen werden, um so frühzeitig und sicher wie möglich auf die zunehmende Zahl von Luftraumverletzungen durch unbemannte Flugobjekte feindlicher Länder reagieren zu können, hieß es in der Parlamentsmitteilung.
Bei einem russischen Luftangriff auf die Ukraine waren in der Nacht auf den 10. September mehrere Drohnen in den Luftraum Polens und damit der Nato geflogen. Die polnische Luftwaffe und andere Nato-Verbündete schossen erstmals einige der Flugkörper ab. Auch in Litauen sind seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wiederholt Drohnen in den Luftraum eingedrungen.
Bislang konnte die Armee in Litauen in zwei Fällen militärisch vorgehen: gegen Flugkörper, die als Waffen eingesetzt wurden, oder gegen solche, die in Sperrgebiete eingedrungen und dadurch Objekte von staatlicher Bedeutung gefährdet haben. Die neue Anordnung ermöglicht den Angaben zufolge nun auch den Abschuss von Drohnen, wenn sie in verbotenen oder gesperrten Zonen gegen die geltenden Regeln verstoßen.
UN: Folter in russisch besetzten Gebieten der Ukraine
In von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine sind nach einem Bericht des UN-Menschenrechtsbüros in Genf seit Anfang 2022 mehr als 15.000 Menschen festgenommen worden. Die Untersuchungskommission des Büros zur Lage in der Ukraine geht davon aus, dass viele gefoltert worden sind.
Die Kommission hat zum einen mehr als 200 Menschen gesprochen, die es nach der Entlassung zurück in Gebiete schafften, die von der Ukraine kontrolliert werden, zum anderen mit Angehörigen von Menschen, die noch festgehalten werden. Mehr als 92 Prozent hätten von Folter berichtet, sagte die Leiterin der Kommission, Danielle Bell, in Kiew. Mindestens 38 seien infolge von Folter, fehlender ärztlicher Hilfe und unhygienischer Zustände gestorben, heißt es in ihrem Bericht.
Etwa 1.800 Menschen seien noch in Haft. Die Zahlen zu den Gefangenen stammen von ukrainischen Behörden. Die Kommission habe sie geprüft und halte sie für glaubwürdig, sagte Bell. Insgesamt hat das Büro 508 Fälle dokumentiert, darunter auch von zwölf Minderjährigen.
Russland baut wohl Reservearmee auf
Wladimir Putin rechnet wohl nicht mit einer schnellen Entscheidung im Krieg um die Ukraine. Wie der US-Thinktank Institute for the Study of War berichtet, baut der Kreml eine Reservearmee aus Soldaten auf, die derzeit nicht im Ukraine-Krieg kämpfen.
Litauen: Sollten Wissen der Ukraine zur Drohnenabwehr nutzen
Litauen macht sich dafür stark, die Ukraine in Pläne für eine "Drohnen-Mauer" zum Schutz der Nato-Grenzen einzubeziehen. "Wir haben große Lücken in unserer EU-Verteidigung. Uns fehlt die richtige Ausrüstung, um Drohnen zu erkennen, zu verfolgen, zu orten und dann zu zerstören", sagt der litauische Außenminister Kestutis Budrys am Rande der UN-Generalversammlung in New York. Die Ukraine wehre jede Nacht Drohnen ab und verfüge über die integrierten Systeme zur Abwehr. "Wir müssen diese Technologie an die Frontlinie bringen und sie dort aufbauen, damit sie gemeinsam mit den Ukrainern wirksam ist", sagte Budrys. Die EU prüft derzeit die Errichtung einer Drohnenabwehr entlang ihrer Ostgrenze.
Selenskyj: Habe mit kasachischem Präsidenten über Ende des Krieges beraten
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mit dem Präsidenten von Kasachstan, Kassym-Schomart Tokajew, über Wege zu einem Ende des Kriegs mit Russland beraten. Man habe die Bemühungen der Ukraine, der USA und Europas zur Beendigung des Kriegs im Detail erörtert, teilt Selenskyj mit. Zudem sei es um Handels- und Wirtschaftskooperationen sowie um das Interesse kasachischer Unternehmen an einer Beteiligung am Wiederaufbau der Ukraine gegangen.
Russland: Haben mehrere Drohnen über Moskau abgeschossen
Russland hat nach eigenen Angaben am späten Montagabend zahlreiche ukrainische Drohnen über der Hauptstadt Moskau und weiteren Landesteilen abgeschossen. Auf dem Weg in die Hauptstadt seien 15 Drohnen zerstört worden, teilt der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim zerstörte die Flugabwehr laut dem Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoschajew, mindestens sechs Drohnen. In der zentralrussischen Region Tula wurden den Behörden zufolge drei weitere Drohnen ohne Schäden oder Opfer abgewehrt. Eine Stellungnahme der Ukraine lag zunächst nicht vor.
OMV feuert mutmaßlichen russischen Spion
Der österreichische Erdöl- und Gaskonzern OMV hat nach eigenen Angaben einen mutmaßlichen russischen Spion entlassen. "Es ist richtig, wir haben das Arbeitsverhältnis mit dem betroffenen Mitarbeiter beendet", sagte der OMV-Vorstandsvorsitzende Alfred Stern am Montag bei einem Auftritt vor Journalisten und bestätigte damit einen Bericht des Nachrichtenmagazins "Profil". Wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete, machte Stern unter Verweis auf Datenschutz und laufende Ermittlungen keine weiteren Angaben.
"Profil" hatte geschrieben, ein aus Osteuropa stammender Angestellter des Konzerns habe regelmäßig einen russischen Diplomaten getroffen. Die Justiz ersuchte die österreichische Regierung demnach, die diplomatische Immunität des russischen Botschaftsmitarbeiters aufzuheben.
