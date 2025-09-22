Newsblog zum Ukraine-Krieg Putins Truppen sollen systematisch Kriegsgefangene hinrichten
Die OSZE wirft Russland Kriegsverbrechen vor. Hoher russischer Diplomat warnt die Nato. Russlands Spritkrise hat weitere Folgen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Donnerstag, 25. September
Putins Truppen sollen systematisch Kriegsgefangene hinrichten
Russland ist nach Angaben der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) für "weit verbreitete und systematische" Verstöße gegen die internationalen Konventionen zum Umgang mit Kriegsgefangenen verantwortlich – einschließlich willkürlicher Hinrichtungen. Zu den festgestellten Verstößen gehörten Folter, Misshandlungen, die Verweigerung fairer Gerichtsverfahren sowie mangelnde Sicherheit beim Transport und bei der Haft von Kriegsgefangenen, hieß es in einem am Donnerstag veröffentlichten OSZE-Bericht. Die Untersuchung war von 41 der 57 OSZE-Staaten beantragt worden.
Den Erkenntnissen eines von der OSZE entsandten Expertenteams zufolge betrachtet Russland ukrainische Soldaten grundsätzlich nicht als Kriegsgefangene. Damit könnten diese wegen ihrer Beteiligung an Kampfhandlungen vor Gericht gestellt werden.
Das Expertenteam dokumentierte "eine hohe Zahl außergerichtlicher Tötungen und Hinrichtungen sowohl auf dem Schlachtfeld als auch in Haft", für die Russland verantwortlich sei. Schätzungen zufolge seien seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine mindestens 13.500 ukrainische Soldaten in russische Kriegsgefangenschaft geraten. Von diesen seien etwa 169 in Gefangenschaft gestorben, 6.800 seien in ihre Heimat zurückgekehrt und etwa 6.300 weitere seien weiterhin in Gefangenschaft.
Nahe Lettland: Nato-Kampfjets fangen russische Maschinen ab
Russischer Botschafter in Paris warnt die Nato
Russlands Botschafter in Frankreich, Alexej Meschkow, hat die Nato vor den Folgen eines möglichen Abschusses russischer Flugzeuge bei einer Luftraumverletzung gewarnt. "Dann gäbe es Krieg", sagte Meschkow am Donnerstag dem französischen Sender RTL.
Die Nato hatte in der vergangenen Woche drei russische Kampfjets über Estland abgefangen. In der Folge hatten Polens Regierungschef Donald Tusk und auch der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt mit einem Abschuss russischer Militärflieger bei einer Verletzung des Nato-Luftraums gedroht. Meschkow bestritt das Eindringen russischer Jets und behauptete ohne Belege: "Wissen Sie, es gibt viele Nato-Flugzeuge, die den russischen Luftraum verletzen, das passiert ziemlich oft, und sie werden nicht abgeschossen."
Mit Blick auf die stockende Front in der Ukraine und den neuerlichen Kurswechsel von US-Präsident Donald Trump zugunsten Kiews verschärfte Russland zuletzt seine Provokationen. Unter anderem waren Flughäfen im dänischen Kopenhagen und Aalborg sowie im norwegischen Oslo nach Drohnen-Sabotage blockiert.
Merz will russisches Vermögen für Ukraine-Kredit nutzen
Bundeskanzler Friedrich Merz will der Ukraine mithilfe von in Europa eingefrorenen Vermögenswerten der russischen Zentralbank einen zinslosen Kredit in Höhe von insgesamt fast 140 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. "Dieser Kredit würde erst dann zurückgezahlt, wenn Russland die Ukraine für die verursachten Schäden entschädigt hat", schreibt Merz in einem Beitrag für die "Financial Times".
Die EU-Staaten würden damit einen Großteil der demnächst notwendigen Unterstützung für die Ukraine erst einmal nicht mehr aus ihren eigenen Haushalten finanzieren müssen. Stattdessen müssten sie nur noch Garantien für den Fall leisten, dass die eingefrorenen russischen Gelder unerwartet wieder freigegeben werden müssen.
Einen Vorstoß in diese Richtung hatte zuletzt auch schon EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen gemacht. Sie sagte Anfang September, man müsse dringend an einer neuen Lösung arbeiten, um auf Grundlage der eingefrorenen russischen Vermögenswerte die ukrainischen Kriegsanstrengungen zu finanzieren. Sie schlug dabei vor, der Ukraine auf Basis der liquiden Anteile ein Reparationsdarlehen zu gewähren. Die Vermögenswerte selbst sollten unberührt bleiben. Insgesamt beträgt das Volumen der eingefrorenen russischen Guthaben rund 200 Milliarden Euro.
Merz: "Werden alle Maßnahmen ergreifen, die notwendig sind"
Pistorius: Russland verfolgt im All deutsche Satelliten
"Kleine Engpässe": Russland verlängert Exportstopp für Benzin
Russland hat eine weitere Verlängerung des geltenden Exportverbots für Benzin angekündigt. Der für Energie zuständige stellvertretende russische Regierungschef Alexander Nowak sagte am Donnerstag laut Meldungen russischer Nachrichtenagenturen: "Wir werden das Exportverbot für Benzin in Kürze verlängern." Dies solle die Versorgung des heimischen Marktes mit Kraftstoff sichern.
Das Exportverbot gilt seit dem 1. März und wurde zwischenzeitlich bis Oktober verlängert. Nun soll es bis zum Jahresende verlängert werden. Es gebe tatsächlich derzeit "kleinere Engpässe", sagte Nowak weiter. Die Probleme würden aber gelöst, weil es ausreichende Reserven gebe.
Russland ist ein wichtiger Erdölproduzent. Im Jahr 2023 produzierte es nach offiziellen Angaben 43,9 Millionen Tonnen. Die Einnahmen aus dem Verkauf von Öl und Gas haben für Moskau auch vor dem Hintergrund der Militäroffensive in der Ukraine entscheidende Bedeutung. In den vergangenen Monaten hat die ukrainische Armee immer wieder russische Öllager mit Drohnen angegriffen. In vielen Teilen Russlands ist die Versorgung mit Benzin gestört, vor vielen Tankstellen bilden sich lange Schlangen.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters