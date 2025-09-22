Newsblog zum Ukraine-Krieg Selenskyj: Trump kann Haltung Chinas ändern

Wolodymyr Selenskyj bei der Generalversammlung der UN. (Quelle: IMAGO/Selcuk Acar/imago)

Selenskyj glaubt: Trump kann Haltung Chinas zu Ukraine-Krieg ändern. Stromversorgung in besetztem AKW wohl erneut ausgefallen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Mittwoch, 24. September

Selenskyj: Trump kann Haltung Chinas zu Ukraine-Krieg ändern

Nach Ansicht des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj kann US-Präsident Donald Trump dazu beitragen, die Position Chinas zum russischen Krieg in der Ukraine zu ändern. "Ich denke, dass Präsident Trump die Haltung von Xi Jinping zu diesem Krieg ändern kann, denn wir haben nicht das Gefühl, dass China diesen Krieg beenden will", sagte Selenskyj dem US-Fernsehsender Fox News.

Die US-Regierung wirft China und Indien vor, durch ihre anhaltenden Ölkäufe aus Russland den Krieg zu unterstützen. Mit Blick auf Indien zeigte sich Selenskyj zuversichtlich. Er glaube, dass Indien "größtenteils" auf der Seite der Ukraine stehe. "Mit China ist es schwieriger, weil es derzeit nicht in ihrem Interesse liegt, Russland nicht zu unterstützen."

Trump will Ungarn zu Verzicht auf russisches Öl drängen

US-Präsident Donald Trump will Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orban zu einem Importstopp für russisches Öl drängen. Er werde ihn anrufen, sagt Trump vor einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Orban sei ein Freund von ihm und werde möglicherweise auf ihn hören. Ungarn und die Slowakei beziehen trotz der EU-Sanktionen weiterhin Öl aus Russland. Trump hat den Europäern deswegen Doppelmoral vorgeworfen.

Ukraine: Stromversorgung in besetztem AKW erneut ausgefallen

In dem von russischen Truppen besetzten Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine ist erneut die Stromversorgung ausgefallen. Laut der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ist es bereits der zehnte Ausfall während des Ukraine-Kriegs. Die Versorgung über Notstrom-Dieselgeneratoren habe begonnen.

Der ukrainische Atomkonzern Enerhoatom und die von Russland eingesetzte Kraftwerksleitung bestätigten den Stromausfall. Russland warf der Ukraine Beschuss vor, infolgedessen die Hochspannungsleitung unterbrochen worden sei. Zuletzt war das Kernkraftwerk Anfang Juli auf den Strom seiner Notstrom-Dieselgeneratoren angewiesen.

Die größte Atomanlage Europas wurde im März 2022 kurz nach Kriegsbeginn von russischen Truppen besetzt. Moskau und Kiew werfen sich immer wieder gegenseitigen Beschuss der Anlage vor. Beobachter der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) sind dauerhaft vor Ort. Wegen der Sicherheitsbedenken wurden die Reaktoren heruntergefahren, müssen aber weiter gekühlt werden.

Dienstag, 23. September

Trump: "Ukraine kann Staatsgebiet ganz befreien"

Es sind ungewohnte Töne vom US-Präsidenten: Mit Hilfe der Verbündeten könne die Ukraine gegen Russland gewinnen. Die USA würden weiter Waffen liefern. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

