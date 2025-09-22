Newsblog zum Ukraine-Krieg Selenskyj: Trump kann Haltung Chinas ändern
Selenskyj glaubt: Trump kann Haltung Chinas zu Ukraine-Krieg ändern. Stromversorgung in besetztem AKW wohl erneut ausgefallen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Mittwoch, 24. September
Selenskyj: Trump kann Haltung Chinas zu Ukraine-Krieg ändern
Nach Ansicht des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj kann US-Präsident Donald Trump dazu beitragen, die Position Chinas zum russischen Krieg in der Ukraine zu ändern. "Ich denke, dass Präsident Trump die Haltung von Xi Jinping zu diesem Krieg ändern kann, denn wir haben nicht das Gefühl, dass China diesen Krieg beenden will", sagte Selenskyj dem US-Fernsehsender Fox News.
Die US-Regierung wirft China und Indien vor, durch ihre anhaltenden Ölkäufe aus Russland den Krieg zu unterstützen. Mit Blick auf Indien zeigte sich Selenskyj zuversichtlich. Er glaube, dass Indien "größtenteils" auf der Seite der Ukraine stehe. "Mit China ist es schwieriger, weil es derzeit nicht in ihrem Interesse liegt, Russland nicht zu unterstützen."
Trump will Ungarn zu Verzicht auf russisches Öl drängen
US-Präsident Donald Trump will Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orban zu einem Importstopp für russisches Öl drängen. Er werde ihn anrufen, sagt Trump vor einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Orban sei ein Freund von ihm und werde möglicherweise auf ihn hören. Ungarn und die Slowakei beziehen trotz der EU-Sanktionen weiterhin Öl aus Russland. Trump hat den Europäern deswegen Doppelmoral vorgeworfen.
Ukraine: Stromversorgung in besetztem AKW erneut ausgefallen
In dem von russischen Truppen besetzten Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine ist erneut die Stromversorgung ausgefallen. Laut der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ist es bereits der zehnte Ausfall während des Ukraine-Kriegs. Die Versorgung über Notstrom-Dieselgeneratoren habe begonnen.
Der ukrainische Atomkonzern Enerhoatom und die von Russland eingesetzte Kraftwerksleitung bestätigten den Stromausfall. Russland warf der Ukraine Beschuss vor, infolgedessen die Hochspannungsleitung unterbrochen worden sei. Zuletzt war das Kernkraftwerk Anfang Juli auf den Strom seiner Notstrom-Dieselgeneratoren angewiesen.
Die größte Atomanlage Europas wurde im März 2022 kurz nach Kriegsbeginn von russischen Truppen besetzt. Moskau und Kiew werfen sich immer wieder gegenseitigen Beschuss der Anlage vor. Beobachter der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) sind dauerhaft vor Ort. Wegen der Sicherheitsbedenken wurden die Reaktoren heruntergefahren, müssen aber weiter gekühlt werden.
Dienstag, 23. September
Trump: "Ukraine kann Staatsgebiet ganz befreien"
Trump befürwortet Abschuss russischer Kampfjets
Wadephul rechnet mit schärferen US-Sanktionen gegen Moskau
Außenminister Johann Wadephul rechnet mit schärferen US-Sanktionen gegen Moskau. Im Mittelpunkt der Beratungen der G7-Länder wirtschaftsstarker Demokratien am Rande der UN-Vollversammlung habe am Montagabend die weitere Unterstützung der Ukraine und die Verschärfung des Sanktionsregimes gegenüber Russland gestanden, sagte der CDU-Politiker in New York. Zu den G7-Ländern wirtschaftsstarker Demokratien gehören neben Deutschland auch Frankreich, Italien, Japan, Kanada, die USA und Großbritannien.
Nachdem die EU das 19. Sanktionspaket vorbereite, sei in Anwesenheit von US-Außenminister Marco Rubio darüber gesprochen worden, "dass auch die Vereinigten Staaten von Amerika diese Option sehen". Denn es sei klar: "Diesen Konflikt werden wir nur dann lösen können, wenn Putin endlich begreift, dass sein fortgesetzter Revanchismus eine Sackgasse ist und dass er an den Verhandlungstisch zurückkehren muss", so Wadephul.
Im US-Senat liegt seit längerem ein von Republikanern und Demokraten ausgehandeltes Sanktionspaket gegen Russland. US-Präsident Donald Trump zögert jedoch bei schärferen Strafmaßnahmen gegen Moskau. Zum jetzigen Zeitpunkt gebe es für Putin "noch die Chance, die Einladung zu Verhandlungen anzunehmen", sagte Wadephul. "Aber er muss wissen – und ich habe keinen Zweifel daran –, dass es nicht nur europäische, sondern am Ende auch amerikanische Sanktionen geben wird, wenn er dies dauerhaft ausschlägt". Deutschland stehe "Schulter an Schulter mit den Vereinigten Staaten von Amerika".
Russland reklamiert Kontrolle über Kupjansk
Das russische Militär hat eigenen Angaben nach die Kontrolle über einen Großteil der umkämpften Frontstadt Kupjansk im ostukrainischen Gebiet Charkiw erlangt. Die russische Heeresgruppe West komme bei der Eroberung von Kupjansk voran, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. "Von 8.667 Gebäuden wurden 5.667 unter Kontrolle genommen", heißt es in der verbreiteten Erklärung. Kiew hat das Vorankommen der Russen nicht bestätigt. Militärbeobachter haben die angebliche Kontrolle russischer Einheiten in dem Raum bislang ebenfalls nicht festgestellt.
Kupjansk ist wegen seiner Lage und verschiedener dort verlaufender Verbindungen eine strategisch wichtige Stadt. Mit der Eroberung von Kupjansk sei der weitere Vormarsch in die Tiefe des Gebiets Charkiw, etwa nach Isjum und Tschuhujiw möglich, skizzierte das russische Militär die weiteren Angriffspläne.
Trotz der Kämpfe sollen noch gut 800 Zivilisten in der stark zerstörten Stadt ausharren. Vor dem Krieg hatte Kupjansk mehr als 26.000 Einwohner. Die Stadt stand bereits von Ende Februar bis Mitte September 2022 unter russischer Kontrolle.
