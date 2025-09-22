Newsblog zum Ukraine-Krieg Trump wohl für Einsatz von Langstreckenwaffen offen
Polens Präsident erschwert Ukrainern im Land das Leben. Die Angriffe der Ukraine auf russische Raffinerien zeigen Wirkung. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Freitag, 26. September
Polen verschärft Aufenthaltsrecht für Ukrainer
Polen hat mit der Unterschrift von Präsident Karol Nawrocki die Aufenthaltsbedingungen für Hunderttausende ukrainische Kriegsflüchtlinge im Land verschärft. Nawrockis Kanzleichef Zbigniew Bogucki teilte in Warschau mit, der Staatschef habe das entsprechende Gesetz kurz vor Fristablauf am 1. Oktober unterzeichnet, wie die Nachrichtenagentur PAP meldete.
Neu ist unter anderem, dass Ukrainer Sozialleistungen wie Kindergeld nur noch dann bekommen, wenn sie in Polen arbeiten und Steuern zahlen. Über das Gesetz hatte es Streit zwischen der liberalen polnischen Regierung und dem neuen rechtskonservativen Präsidenten gegeben. Ein erster Entwurf war an Nawrockis Veto gescheitert. Im Punkt Kindergeld gab die Regierung nach.
Es ging um die Verlängerung eines Sondergesetzes, verabschiedet 2022 kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges, das auch die Vergabe von Arbeitsvisa und andere Fragen für die Kriegsflüchtlinge regelte. Wäre der Streit weitergegangen, wäre am 1. Oktober die Rechtsgrundlage für die Arbeit der Ukrainer entfallen. Polen ist einer der wichtigsten Unterstützer des angegriffenen Landes.
Trump angeblich offen für ukrainischen Einsatz von US-Langstreckenwaffen
US-Präsident Donald Trump zeigt sich einem Medienbericht zufolge offen dafür, der Ukraine Angriffe in Russland mit US-Langstreckenwaffen zu gestatten. Eine Zusage habe Trump bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Dienstag jedoch nicht gemacht, berichtet die Zeitung "Wall Street Journal" unter Berufung auf Insider aus dem Weißen Haus und der ukrainischen Delegation. Das US-Medium Axios berichtet, Selenskyj habe Trump bei dem Gespräch um Tomahawk-Raketen gebeten.
Merz: "Wir leben nicht mehr im Frieden"
Merz: "Wir leben nicht mehr im Frieden"
Kreml kritisiert Abschussdrohungen der Nato
Der Kreml hat die von der Nato zur Schau gestellte Bereitschaft kritisiert, bei einer Luftraumverletzung gegebenenfalls russische Flugzeuge abzuschießen. Die Stimmung in Europa heize sich von selbst immer mehr auf, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow im russischen Staatsfernsehen. "Erklärungen, dass man russische Flugzeuge abschießen müsse, sind zumindest leichtsinnig, verantwortungslos und natürlich wegen ihrer Folgen gefährlich", sagte er.
Einmal mehr wies er die Vorwürfe zurück, dass Russland den estnischen Luftraum verletzt habe. Dafür gebe es überhaupt keine Beweise, sagte er. Er warf seinerseits dem Westen Eskalation vor. Die Nato-Länder waren am Dienstag auf Antrag Estlands zu einer Sondersitzung im Hauptquartier in Brüssel zusammengekommen, nachdem drei russische Kampfjets vom Typ MiG-31 rund zwölf Minuten über der Ostsee durch estnischen Luftraum geflogen waren. In der anschließenden Erklärung warnte die Militärallianz unter Androhung von Gewalt vor weiteren Grenzverletzungen.
Selenskyj: Mutmaßlich ungarische Drohnen über der Ukraine
Die Ukraine verdächtigt Ungarn nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj, Aufklärungsflüge mit Drohnen über ukrainischem Territorium ausgeführt zu haben. "Die ukrainischen Truppen haben Verletzungen unseres Luftraums durch Aufklärungsdrohnen festgestellt, die wahrscheinlich ungarisch sind", erklärte Selenskyj. Ersten Untersuchungen zufolge hätten die Drohnen möglicherweise ukrainische Industrieanlagen in Grenznähe ausspioniert.
Ungarn wies den Vorwurf umgehend zurück. Selenskyj lasse sich von seiner "anti-ungarischen Besessenheit mitreißen", schrieb der ungarische Außenminister Péter Szijjártó in Onlinediensten: "Jetzt fängt er schon an, Dinge zu sehen, die nicht da sind." Zuvor hatte die ukrainische Regierung am Freitag ein Einreiseverbot gegen drei ranghohe ungarische Militärvertreter verkündet. Kiew reagierte damit am Freitag auf einen entsprechenden Schritt Ungarns im Juli. Damals hatte Budapest ein Einreiseverbot gegen drei ukrainische Militärs verhängt, denen Beteiligung an der angeblichen Zwangsrekrutierung eines ungarisch-ukrainischen Doppelstaatlers vorgeworfen worden war.
Ungarn hatte zudem ein Einreiseverbot gegen einen ukrainischen Militärkommandeur verhängt, den das Land für Angriffe auf eine russische Ölpipeline zur Versorgung Ungarns verantwortlich macht. Im Mai hatten beide Länder Diplomaten der jeweils anderen Seite wegen Spionagevorwürfen ausgewiesen.
Putins Propaganda-Star trauert um Ehemann
Putins Propaganda-Star trauert um Ehemann
Rutte: Teure Raketen gegen billige Drohnen sind keine Lösung
Rutte: Teure Raketen gegen billige Drohnen sind keine Lösung
Dieses verdächtige Schiff liegt vor Dänemarks Küste
Dieses verdächtige Schiff liegt vor Dänemarks Küste
Bericht: Zwei Jugendliche in den Niederlanden wegen Spionageverdacht festgenommen
Zwei Jugendliche sind einem Zeitungsbericht zufolge in den Niederlanden wegen des Verdachts der Spionage für prorussische Hacker festgenommen worden. Dies berichtete die Zeitung "De Telegraaf" am Freitag. Die niederländische Staatsanwaltschaft bestätigte die Festnahme von zwei 17-Jährigen am Montag. "Sie wurden wegen eines Verdachts festgenommen, der mit einer von einer Regierung geförderten Einmischung zusammenhängt", sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Weitere Informationen könnten nicht gegeben werden, da die Verdächtigen minderjährig seien.
Die Zeitung berichtete unter Berufung auf den Vater eines der Jungen, dass diese von prorussischen Hackern über den Messengerdienst Telegram kontaktiert worden seien. Den Teenagern werde Spionage vorgeworfen, weil sie mit einem Gerät oder einer App zum Abfangen von Daten, die über digitale Netzwerke versendet werden, durch Stadtteile von Den Haag gelaufen sein sollen. In diesen Gebieten befinden sich die europäische Polizeibehörde Europol, die EU-Agentur für Justizzusammenarbeit Eurojust und mehrere Botschaften.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters