Newsblog zum Ukraine-Krieg Ungarn soll Ukraine mit Drohnen ausgespäht haben
Neue Spannungen zwischen der Ukraine und Ungarn. Die Angriffe der Ukraine auf russische Raffinerien zeigen Wirkung. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Freitag, 26. September
Kreml kritisiert Abschussdrohungen der Nato
Der Kreml hat die von der Nato zur Schau gestellte Bereitschaft kritisiert, bei einer Luftraumverletzung gegebenenfalls russische Flugzeuge abzuschießen. Die Stimmung in Europa heize sich von selbst immer mehr auf, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow im russischen Staatsfernsehen. "Erklärungen, dass man russische Flugzeuge abschießen müsse, sind zumindest leichtsinnig, verantwortungslos und natürlich wegen ihrer Folgen gefährlich", sagte er.
Einmal mehr wies er die Vorwürfe zurück, dass Russland den estnischen Luftraum verletzt habe. Dafür gebe es überhaupt keine Beweise, sagte er. Er warf seinerseits dem Westen Eskalation vor. Die Nato-Länder waren am Dienstag auf Antrag Estlands zu einer Sondersitzung im Hauptquartier in Brüssel zusammengekommen, nachdem drei russische Kampfjets vom Typ MiG-31 rund zwölf Minuten über der Ostsee durch estnischen Luftraum geflogen waren. In der anschließenden Erklärung warnte die Militärallianz unter Androhung von Gewalt vor weiteren Grenzverletzungen.
Selenskyj: Mutmaßlich ungarische Drohnen über der Ukraine
Die Ukraine verdächtigt Ungarn nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj, Aufklärungsflüge mit Drohnen über ukrainischem Territorium ausgeführt zu haben. "Die ukrainischen Truppen haben Verletzungen unseres Luftraums durch Aufklärungsdrohnen festgestellt, die wahrscheinlich ungarisch sind", erklärte Selenskyj. Ersten Untersuchungen zufolge hätten die Drohnen möglicherweise ukrainische Industrieanlagen in Grenznähe ausspioniert.
Ungarn wies den Vorwurf umgehend zurück. Selenskyj lasse sich von seiner "anti-ungarischen Besessenheit mitreißen", schrieb der ungarische Außenminister Péter Szijjártó in Onlinediensten: "Jetzt fängt er schon an, Dinge zu sehen, die nicht da sind." Zuvor hatte die ukrainische Regierung am Freitag ein Einreiseverbot gegen drei ranghohe ungarische Militärvertreter verkündet. Kiew reagierte damit am Freitag auf einen entsprechenden Schritt Ungarns im Juli. Damals hatte Budapest ein Einreiseverbot gegen drei ukrainische Militärs verhängt, denen Beteiligung an der angeblichen Zwangsrekrutierung eines ungarisch-ukrainischen Doppelstaatlers vorgeworfen worden war.
Ungarn hatte zudem ein Einreiseverbot gegen einen ukrainischen Militärkommandeur verhängt, den das Land für Angriffe auf eine russische Ölpipeline zur Versorgung Ungarns verantwortlich macht. Im Mai hatten beide Länder Diplomaten der jeweils anderen Seite wegen Spionagevorwürfen ausgewiesen.
Putins Propaganda-Star trauert um Ehemann
Rutte: Teure Raketen gegen billige Drohnen sind keine Lösung
Dieses verdächtige Schiff liegt vor Dänemarks Küste
Ein russisches Kriegsschiff steht unter Verdacht, in die jüngsten Drohnenvorfälle in Dänemark verwickelt zu sein. Das ist über das Schiff namens "Aleksandr Shabalin" bekannt.
Bericht: Zwei Jugendliche in den Niederlanden wegen Spionageverdacht festgenommen
Zwei Jugendliche sind einem Zeitungsbericht zufolge in den Niederlanden wegen des Verdachts der Spionage für prorussische Hacker festgenommen worden. Dies berichtete die Zeitung "De Telegraaf" am Freitag. Die niederländische Staatsanwaltschaft bestätigte die Festnahme von zwei 17-Jährigen am Montag. "Sie wurden wegen eines Verdachts festgenommen, der mit einer von einer Regierung geförderten Einmischung zusammenhängt", sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Weitere Informationen könnten nicht gegeben werden, da die Verdächtigen minderjährig seien.
Die Zeitung berichtete unter Berufung auf den Vater eines der Jungen, dass diese von prorussischen Hackern über den Messengerdienst Telegram kontaktiert worden seien. Den Teenagern werde Spionage vorgeworfen, weil sie mit einem Gerät oder einer App zum Abfangen von Daten, die über digitale Netzwerke versendet werden, durch Stadtteile von Den Haag gelaufen sein sollen. In diesen Gebieten befinden sich die europäische Polizeibehörde Europol, die EU-Agentur für Justizzusammenarbeit Eurojust und mehrere Botschaften.
Belarus bietet Strom für besetzte Gebiete an – Bau von AKW
Belarus schlägt den Bau eines neuen Atomkraftwerks im Osten des Landes vor, das Strom auch in die von Russland kontrollierten Teile der Ukraine liefern könnte. Präsident Alexander Lukaschenko unterbreitete den Vorschlag bei Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau. Putin erklärte, die Finanzierung sei kein Thema.
"Wenn es einen Abnehmer gibt, der den Strom bezieht und den geforderten Tarif bezahlt, ist das überhaupt kein Problem", so Putin. Laut Lukaschenko soll sofort nach einer positiven Entscheidung für ein solches Projekt mit dem Bau begonnen werden. Belarus ist ein enger Verbündeter Moskaus und unterstützt Russland im Ukraine-Krieg.
Hunderten Russen droht Einkesselung bei Pokrowsk
Milliarden für Krieg – einstürzende Schulen im eigenen Land
Russland verhängt teilweisen Exportstopp für Diesel
Als Reaktion auf die anhaltenden Angriffe der Ukraine auf russische Ölraffinerien hat der Kreml ein Verbot für den Export von Diesel bis Ende des Jahres ausgesprochen. Der für Energie zuständige stellvertretende russische Regierungschef Alexander Nowak erklärte, dass das Verbot nur für Wiederverkäufer und nicht für Dieselproduzenten direkt gelte. Zuvor wurde bereits ein bestehender Exportstopp für Benzin bis Ende des Jahres verlängert.
