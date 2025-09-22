Newsblog zum Ukraine-Krieg Ungarn soll Ukraine mit Drohnen ausgespäht haben

Ukrainische Soldatin spricht in ein Funkgerät (Symbolfoto): Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten sind die gesichteten Drohnen "wahrscheinlich" ungarisch. (Quelle: IMAGO/Jana Cavojska)

Neue Spannungen zwischen der Ukraine und Ungarn. Die Angriffe der Ukraine auf russische Raffinerien zeigen Wirkung. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Freitag, 26. September

Kreml kritisiert Abschussdrohungen der Nato

Der Kreml hat die von der Nato zur Schau gestellte Bereitschaft kritisiert, bei einer Luftraumverletzung gegebenenfalls russische Flugzeuge abzuschießen. Die Stimmung in Europa heize sich von selbst immer mehr auf, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow im russischen Staatsfernsehen. "Erklärungen, dass man russische Flugzeuge abschießen müsse, sind zumindest leichtsinnig, verantwortungslos und natürlich wegen ihrer Folgen gefährlich", sagte er.

Einmal mehr wies er die Vorwürfe zurück, dass Russland den estnischen Luftraum verletzt habe. Dafür gebe es überhaupt keine Beweise, sagte er. Er warf seinerseits dem Westen Eskalation vor. Die Nato-Länder waren am Dienstag auf Antrag Estlands zu einer Sondersitzung im Hauptquartier in Brüssel zusammengekommen, nachdem drei russische Kampfjets vom Typ MiG-31 rund zwölf Minuten über der Ostsee durch estnischen Luftraum geflogen waren. In der anschließenden Erklärung warnte die Militärallianz unter Androhung von Gewalt vor weiteren Grenzverletzungen.

Selenskyj: Mutmaßlich ungarische Drohnen über der Ukraine

Die Ukraine verdächtigt Ungarn nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj, Aufklärungsflüge mit Drohnen über ukrainischem Territorium ausgeführt zu haben. "Die ukrainischen Truppen haben Verletzungen unseres Luftraums durch Aufklärungsdrohnen festgestellt, die wahrscheinlich ungarisch sind", erklärte Selenskyj. Ersten Untersuchungen zufolge hätten die Drohnen möglicherweise ukrainische Industrieanlagen in Grenznähe ausspioniert.

Ungarn wies den Vorwurf umgehend zurück. Selenskyj lasse sich von seiner "anti-ungarischen Besessenheit mitreißen", schrieb der ungarische Außenminister Péter Szijjártó in Onlinediensten: "Jetzt fängt er schon an, Dinge zu sehen, die nicht da sind." Zuvor hatte die ukrainische Regierung am Freitag ein Einreiseverbot gegen drei ranghohe ungarische Militärvertreter verkündet. Kiew reagierte damit am Freitag auf einen entsprechenden Schritt Ungarns im Juli. Damals hatte Budapest ein Einreiseverbot gegen drei ukrainische Militärs verhängt, denen Beteiligung an der angeblichen Zwangsrekrutierung eines ungarisch-ukrainischen Doppelstaatlers vorgeworfen worden war.

Ungarn hatte zudem ein Einreiseverbot gegen einen ukrainischen Militärkommandeur verhängt, den das Land für Angriffe auf eine russische Ölpipeline zur Versorgung Ungarns verantwortlich macht. Im Mai hatten beide Länder Diplomaten der jeweils anderen Seite wegen Spionagevorwürfen ausgewiesen.

Putins Propaganda-Star trauert um Ehemann

Rutte: Teure Raketen gegen billige Drohnen sind keine Lösung

