Newsblog zum Ukraine-Krieg Russen treffen Übungsplatz mit Raketen – Verletzte

Russland hat für den Angriff Raketen vom Typ Iskander genutzt. (Archivbild) (Quelle: Sergei Ilnitsky/epa/dpa/dpa-bilder)

News folgen Artikel teilen

Die Ukraine meldet Verletzte, nachdem russische Raketen ein Übungszentrum trafen. Ein wichtiges russisches Gaswerk fällt aus. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Mittwoch, 24. September

Loading...

Verletzte nach russischem Angriff auf Übungszentrum

Ein russischer Raketenangriff hat ein Ausbildungszentrum des ukrainischen Heeres getroffen. Unter anderem seien zwei ballistische Raketen vom Typ Iskander eingeschlagen, teilte das Kommando der ukrainischen Bodentruppen in Kiew mit. Es habe einen "präzisen Treffer" auf einen Schutzraum und Verletzte gegeben.

Angaben zur Zahl der Opfer und zum Ort wurden nicht gemacht. Die ukrainische Luftwaffe hatte zuvor Raketen- und Drohnenangriffe im Gebiet Tschernihiw nördlich von Kiew gemeldet, wo das Heer ein Ausbildungszentrum unterhält. Bei ähnlichen Treffern auf Übungsgelände hatte es im Juli drei Tote und 18 Verletzte, im August einen Toten und 23 Verletzte gegeben.

Der mangelnde Schutz von Soldaten bei der Ausbildung ist für die ukrainische Armee immer wieder Thema. "Um Leben und Gesundheit der Menschen zu schützen, wird kontinuierlich daran gearbeitet, Ausbildungszentren, Übungsplätze und andere militärische Einrichtungen mit zuverlässigen Schutzräumen auszustatten", hieß es in der aktuellen Mitteilung.

Selenskyj warnt: "Dann wird der Preis viel höher sein"

Auch der ukrainische Präsident Selenskyj hat vor den Vereinten Nationen geredet. Er appelliert an die internationale Gemeinschaft und fordert Einsatz für ein Nachbarland. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

Fall von Dmitri Kosak: Der Mann, der Nein zu Putin sagte

Dmitri Kosak begleitete Putins Aufstieg über Jahrzehnte. Jetzt legte der einstige Vertraute seine Ämter nieder. Der Grund: Kosak wagte, zu widersprechen. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

"Papiertiger" Russland: Kreml weist Trumps Aussage zurück

Der Kreml hat die Aussage von US-Präsident Donald Trump über Russland als schwachen "Papiertiger" zurückgewiesen. "Russland ist überhaupt kein Tiger. Bei Russland denkt man eher an einen Bären. Papierbären gibt es nicht. Russland ist ein echter Bär", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau dem Radiosender RBK. Natürlich gebe es Schwierigkeiten wegen der Sanktionen, aber insgesamt sei die Wirtschaft in Russland stabil.

Trump hatte zuvor seinen sonst positiven Tonfall gegenüber Moskau geändert und erklärt, die russische Wirtschaft sei in fürchterlichem Zustand. Das Land könne trotz seiner Übermacht den Krieg gegen die Ukraine nicht gewinnen; diese könnte sogar ihr Territorium zurückerobern. Zuvor hatte Trump mehrfach zu verstehen gegeben, dass Kiew territoriale Zugeständnisse an Moskau machen solle, um Frieden zu erreichen.

Gaswerk in Astrachan stoppt Produktion nach Angriff

Nach einem Brand infolge eines Drohnenangriffs ist das Gasverarbeitungswerk im südrussischen Astrachan vorübergehend außer Betrieb. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf drei Branchenquellen.